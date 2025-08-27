اقرأ أكثر

انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 2٪ بعد تقرير الأرباح📉مبيعات مراكز البيانات أقل قليلاً من التوقعات

١٢:٤٥ ص ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥

انخفضت أسهم شركة Nvidia (NVDA.US) بنحو 2.4% في تعاملات ما بعد ساعات العمل في وول ستريت بعد النتائج الفصلية التي جاءت أقل قليلاً من توقعات السوق في قطاع مراكز البيانات (AI).

  • أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 46.7 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات بلغت 46.3 مليار دولار أمريكي (بزيادة 6% على أساس ربع سنوي و56% على أساس سنوي)، وبلغت مبيعات مراكز البيانات 41.1 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات بلغت 41.29 مليار دولار أمريكي (بزيادة 5% على أساس ربع سنوي و56% على أساس سنوي).
     
  • بلغت ربحية السهم 1.05 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك التوقعات البالغة 1.01 دولار أمريكي، ليبلغ صافي الدخل 26.42 مليار دولار أمريكي.
     
  • في الربع الثالث، تتوقع إنفيديا تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 54 مليار دولار أمريكي، بهامش خطأ يبلغ حوالي 2% في كلا الاتجاهين.
     
  • في الربع الثاني، استبعدت الشركة مبيعات رقائق H2O للعملاء الصينيين من نتائجها المُعلنة. نمت إيرادات مبيعات مراكز بيانات بلاكويل بنسبة 17% على أساس ربع سنوي، مما يشير إلى استمرار ارتفاع الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي.

كما وافق المجلس على برنامج إضافي لإعادة شراء الأسهم بقيمة 60 مليار دولار وأعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.01 دولار للسهم، يتم دفعها في 2 أكتوبر.

تقرير أرباح إنفيديا للربع المالي الثاني لعام ٢٠٢٦

 

المصدر: Nvidia

سجلت العقود الآجلة على مؤشر ناسداك 100 (US100) انخفاضًا طفيفًا بعد تقرير إنفيديا حيث يتفاعل المستثمرون مع ضعف أداء مبيعات مراكز البيانات.

 

المصدر: xStation5

