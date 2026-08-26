انخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 2% على الرغم من تقرير الأرباح القوي والتوقعات الأقوى

بدأت شركة فيرا روبين بالفعل في زيادة الإنتاج الكامل ، حيث تعمل أولى وحدات التخزين لدى الشركاء؛ كما أكدت الإدارة أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال مستمراً على قدم وساق، وينبغي أن يظل أحد المحركات الرئيسية لمرحلة النمو التالية للشركة.

بدأت شركة فيرا روبين بالفعل في زيادة الإنتاج الكامل ، حيث تعمل أولى وحدات التخزين لدى الشركاء؛ كما أكدت الإدارة أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال مستمراً على قدم وساق، وينبغي أن يظل أحد المحركات الرئيسية لمرحلة النمو التالية للشركة.

بدأت شركة فيرا روبين بالفعل في زيادة الإنتاج الكامل ، حيث تعمل أولى وحدات التخزين لدى الشركاء؛ كما أكدت الإدارة أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال مستمراً على قدم وساق، وينبغي أن يظل أحد المحركات الرئيسية لمرحلة النمو التالية للشركة.

بدأت شركة فيرا روبين بالفعل في زيادة الإنتاج الكامل ، حيث تعمل أولى وحدات التخزين لدى الشركاء؛ كما أكدت الإدارة أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال مستمراً على قدم وساق، وينبغي أن يظل أحد المحركات الرئيسية لمرحلة النمو التالية للشركة.

بدأت شركة فيرا روبين بالفعل في زيادة الإنتاج الكامل ، حيث تعمل أولى وحدات التخزين لدى الشركاء؛ كما أكدت الإدارة أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال مستمراً على قدم وساق، وينبغي أن يظل أحد المحركات الرئيسية لمرحلة النمو التالية للشركة.

بدأت شركة فيرا روبين بالفعل في زيادة الإنتاج الكامل ، حيث تعمل أولى وحدات التخزين لدى الشركاء؛ كما أكدت الإدارة أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال مستمراً على قدم وساق، وينبغي أن يظل أحد المحركات الرئيسية لمرحلة النمو التالية للشركة.

بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 75% ، متوافقًا مع التوقعات، بينما ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 124% على أساس سنوي ليصل إلى 64 مليار دولار أمريكي؛ وبلغ صافي الدخل المعدل 54 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 118% عن العام السابق.

بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 75% ، متوافقًا مع التوقعات، بينما ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 124% على أساس سنوي ليصل إلى 64 مليار دولار أمريكي؛ وبلغ صافي الدخل المعدل 54 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 118% عن العام السابق.

بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 75% ، متوافقًا مع التوقعات، بينما ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 124% على أساس سنوي ليصل إلى 64 مليار دولار أمريكي؛ وبلغ صافي الدخل المعدل 54 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 118% عن العام السابق.

بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 75% ، متوافقًا مع التوقعات، بينما ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 124% على أساس سنوي ليصل إلى 64 مليار دولار أمريكي؛ وبلغ صافي الدخل المعدل 54 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 118% عن العام السابق.

بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 75% ، متوافقًا مع التوقعات، بينما ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 124% على أساس سنوي ليصل إلى 64 مليار دولار أمريكي؛ وبلغ صافي الدخل المعدل 54 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 118% عن العام السابق.

بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 75% ، متوافقًا مع التوقعات، بينما ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 124% على أساس سنوي ليصل إلى 64 مليار دولار أمريكي؛ وبلغ صافي الدخل المعدل 54 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 118% عن العام السابق.

انخفضت أسهم شركة إنفيديا (NVDA.US) بنسبة تقارب 2% عقب إعلان نتائجها المالية، على الرغم من تجاوز الشركة التوقعات بشكل واضح في كل من الإيرادات وربحية السهم، وإصدارها توقعات أقوى من التوقعات للربع الثالث. يشير هذا الانخفاض إلى أن المستثمرين، مع هذا التقييم المرتفع، كانوا يتوقعون مفاجأة أكبر ، لا سيما فيما يتعلق بنمو مراكز البيانات، وهوامش الربح ، والجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي . ومع ذلك، يبقى التقرير قويًا للغاية من الناحية الأساسية.

مخطط سهم إنفيديا (NVDA.US)

انخفضت أسهم إنفيديا إلى حوالي 206 دولارات بعد إعلان الأرباح، على الرغم من أن رد فعل السوق النهائي لم يستقر بعد. بعد حوالي 15 دقيقة من صدور التقرير، بدأ السهم بالتداول على انخفاض، بينما يبدو الوضع الفني غير مواتٍ للمشترين، مع احتمال تشكل قمة مزدوجة حول 226 دولارًا للسهم. وقد كافح السعر بالفعل للبقاء فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، وقد يدفع رد فعل سلبي غدًا السهم نحو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، الموضح بالخط الأحمر، والذي يتراوح بين 198 و200 دولار.

المصدر: xStation5