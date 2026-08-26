انخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 2% على الرغم من تقرير الأرباح القوي والتوقعات الأقوى

انخفضت أسهم شركة إنفيديا (NVDA.US) بنسبة تقارب 2% عقب إعلان نتائجها المالية، على الرغم من تجاوز الشركة التوقعات بشكل واضح في كل من الإيرادات وربحية السهم، وإصدارها توقعات أقوى من التوقعات للربع الثالث. يشير هذا الانخفاض إلى أن المستثمرين، مع هذا التقييم المرتفع، كانوا يتوقعون مفاجأة أكبر، لا سيما فيما يتعلق بنمو مراكز البيانات، وهوامش الربح، والجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يبقى التقرير قويًا للغاية من الناحية الأساسية.
- بلغت إيرادات الربع الثاني 96.2 مليار دولار أمريكي مقابل 92.2 مليار دولار أمريكي متوقعة، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 106%، بينما بلغت ربحية السهم المعدلة 2.22 دولار أمريكي مقابل 2.10 دولار أمريكي متوقعة، بزيادة قدرها 120% على أساس سنوي.
- بلغت إيرادات مراكز البيانات 89 مليار دولار أمريكي مقابل 85.8 مليار دولار أمريكي متوقعة (و75.2 مليار دولار أمريكي في الربع السابق)، بزيادة قدرها 117% على أساس سنوي، بينما حققت الحوسبة الطرفية 7.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي.
- بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 75%، متوافقًا مع التوقعات، بينما ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 124% على أساس سنوي ليصل إلى 64 مليار دولار أمريكي؛ وبلغ صافي الدخل المعدل 54 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 118% عن العام السابق.
- تتوقع شركة إنفيديا إيرادات للربع الثالث بقيمة 108 مليارات دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 104.2 مليار دولار أمريكي، وتتوقع أن يبلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 74% بزيادة أو نقصان 0.5 نقطة مئوية؛ ومن المتوقع أن تبلغ المصاريف التشغيلية حوالي 9.0 مليار دولار أمريكي.
- تفترض الشركة عدم وجود إيرادات حوسبة لمراكز البيانات من الصين في توقعاتها للربع الثالث، مما يعني أن التوجيهات تعتمد بشكل أساسي على الطلب من الأسواق الأخرى.
- بلغ التدفق النقدي الحر 21.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت قيمة النقد وما في حكمه 22.4 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ الدين قصير الأجل 1.0 مليار دولار أمريكي، والدين طويل الأجل 32.4 مليار دولار أمريكي.
- أعادت إنفيديا حوالي 26 مليار دولار أمريكي للمساهمين في الربع الثاني، بينما لا يزال حوالي 99 مليار دولار أمريكي مصرحًا بها بموجب برنامج إعادة رأس المال.
- بدأت شركة فيرا روبين بالفعل في زيادة الإنتاج الكامل، حيث تعمل أولى وحدات التخزين لدى الشركاء؛ كما أكدت الإدارة أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال مستمراً على قدم وساق، وينبغي أن يظل أحد المحركات الرئيسية لمرحلة النمو التالية للشركة.
مخطط سهم إنفيديا (NVDA.US)
انخفضت أسهم إنفيديا إلى حوالي 206 دولارات بعد إعلان الأرباح، على الرغم من أن رد فعل السوق النهائي لم يستقر بعد. بعد حوالي 15 دقيقة من صدور التقرير، بدأ السهم بالتداول على انخفاض، بينما يبدو الوضع الفني غير مواتٍ للمشترين، مع احتمال تشكل قمة مزدوجة حول 226 دولارًا للسهم. وقد كافح السعر بالفعل للبقاء فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، وقد يدفع رد فعل سلبي غدًا السهم نحو المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم، الموضح بالخط الأحمر، والذي يتراوح بين 198 و200 دولار.المصدر: xStation5
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