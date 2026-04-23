انخفضت أسهم شركة Thermo Fisher Scientific بنسبة 3% رغم تقريرها المالي القوي 📉

أعلنت شركة Thermo Fisher Scientific عن نتائج الربع الأول من عام 2026 التي فاقت توقعات السوق في المؤشرات المالية الرئيسية، إلا أن رد فعل المستثمرين كان سلبياً، حيث انخفضت أسهم الشركة في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

وحققت الشركة ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 5.44 دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات التي كانت 5.25 دولار أمريكي، ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 6%. وبلغت الإيرادات 11.01 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي (مقارنةً بـ 10.36 مليار دولار أمريكي في العام السابق)، متجاوزةً أيضاً التوقعات التي كانت 10.87 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP)، بلغت ربحية السهم الواحد 4.43 دولار أمريكي (+11% على أساس سنوي)، بينما بلغ الدخل التشغيلي 1.86 مليار دولار أمريكي (+9% على أساس سنوي). وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي المعدل 2.40 مليار دولار أمريكي (+6% على أساس سنوي)، بهامش ربح تشغيلي قدره 21.8%، وهو ما لم يتغير تقريباً عن 21.9% في العام السابق.

المشكلة الرئيسية: ضعف النمو العضوي

أهم ما يمكن استخلاصه من التقرير هو هيكل النمو. بلغ نمو الإيرادات العضوية 1% فقط، مما يشير إلى أن معظم التوسع كان مدفوعًا بعمليات الاستحواذ وعوامل خارجية. عمليًا، يُشير هذا إلى تباطؤ في النشاط الأساسي، وهو ما يُفسر ردة فعل السوق الفاترة رغم تجاوز الأرباح التوقعات.

الاستحواذات وتخصيص رأس المال

في الربع الأول، قامت الشركة بما يلي:

الاستحواذ على شركة كلاريو (حلول بيانات التجارب السريرية)،

إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار،

زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10%.

يؤكد هذا استمرار استراتيجية النمو القائمة على عمليات الاندماج والاستحواذ إلى جانب الإدارة النشطة لرأس المال.

المنتجات الجديدة والتطوير التكنولوجي

خلال الربع الأول، أطلقت شركة ثيرمو فيشر عدة منتجات جديدة، منها:

مجهر Glacios 3 Cryo-TEM ،

مطياف الكتلة TSQ Certis ،

محلل Niton XL5e ،

نظام Gibco CTS Compleo لتصنيع العلاج الخلوي.

تستهدف هذه المنتجات قطاعات ذات قيمة أعلى، لا سيما في علوم الحياة وأبحاث المختبرات المتقدمة.

شراكات استراتيجية

أعلنت الشركة أيضًا عن تعاونها مع:

NVIDIA - لدمج الذكاء الاصطناعي في أجهزة المختبرات، و SHL Medical - لتوسيع قدرات تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.

تشير هذه الخطوات إلى مزيد من التطور في مجال الأتمتة ورقمنة عمليات البحث. حققت Thermo Fisher نتائج قوية:

نمو الإيرادات: +6% على أساس سنوي

ربحية السهم المعدلة أعلى من التوقعات

هامش تشغيل مستقر (21.8%)

مع ذلك، لا يزال النمو العضوي بنسبة 1% فقط يمثل العائق الرئيسي أمام مسار النمو. يشير السوق بوضوح إلى أنه في ظل الظروف الحالية، لا يكفي مجرد تجاوز التوقعات، بل الأهم هو وتيرة وجودة نمو الأعمال الأساسي.

TMO (الفترة D1)

المصدر: xStation5