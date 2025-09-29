انخفضت العقود الآجلة للقهوة 1.8٪ ☕️ 📉

استأنفت عقود قهوة أرابيكا الآجلة تقلباتها الحادة، حيث انخفضت بنحو 1.8% بعد انتعاشها الأخير المدفوع بانخفاض مخزونات بورصة إنتركونتيننتال.

كسر عقد قهوة زخمه الصعودي بعد تجاوزه مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للاتجاه الصعودي الأخير، متراجعًا دون المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لعشرة أيام (EMA10، باللون الأصفر). تقترب الأسعار حاليًا من افتتاح يوم الجمعة، مع وجود دعم رئيسي عند المتوسطين المتحركين الأسّاسيين لثلاثين ومائة يوم (اللونان البنفسجيان الفاتح والداكن).

ربما خففت توقعات الطقس البرازيلية الأخيرة من حدة هذا الارتفاع. ووفقًا لموقع Climatempo، سيشهد الأسبوعان المقبلان عدة أيام مع احتمال هطول أمطار بنسبة 40-80% في مناطق مثل ساو باولو (معظمها أرابيكا) وإسبيريتو سانتو (معظمها روبوستا). في الوقت نفسه، لا توجد أي بوادر على انتهاء الجفاف في منطقة الإنتاج الرئيسية في البرازيل، ميناس جيرايس، مما قد يساعد في الحد من المزيد من انخفاض الأسعار.

المصدر: xStation5