انقطاع عالمي في خدمات AWS يؤثر على خدمات أمازون، والسهم يبقى مستقرًا قبل تقرير الأرباح

تشهد خدمات أمازون ويب (AWS) انقطاعًا عالميًا كبيرًا، يُسبب اضطرابات في العديد من المنصات الإلكترونية الشهيرة منذ صباح 20 أكتوبر 2025. تؤثر هذه المشاكل على خدمات مثل Amazon.com وPrime Video وAlexa وRing وتطبيق McDonald's (الذي يعتمد جزئيًا على البنية التحتية لـ AWS).

أكدت AWS أن المشكلة تحدث بشكل رئيسي في منطقة شرق الولايات المتحدة الأولى، لكن آثارها ملموسة في جميع أنحاء العالم. تُجري الشركة تحقيقات نشطة في أسباب زيادة الأخطاء والتأخيرات في خدمات متعددة. حتى الآن، لم يُعلن عن سبب رسمي أو وقت مُقدر للحل. ووعدت AWS بتوفير تحديثات كل 45 دقيقة أو أقل في حال توافر معلومات جديدة.

يُسبب هذا الانقطاع صعوبات للمستخدمين حول العالم في الوصول إلى هذه الخدمات، حيث أصبح بعضها غير متاح تمامًا أو غير مستقر. على سبيل المثال، أكدت شركة Perplexity أن خدمتها غير متصلة بالإنترنت بسبب مشاكل في البنية التحتية لـ AWS، وأبلغ مستخدمو أجهزة Alexa عن عدم استجابة.

على الرغم من أن الانقطاع يؤثر بشكل كبير على العمليات اليومية للشركات والمستخدمين الأفراد، إلا أن تأثيره على سعر سهم أمازون لا يزال محدودًا في الوقت الحالي. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام، تأخر سهم أمازون عن مؤشرات السوق الرئيسية مثل ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500. فبينما ارتفعت هذه المؤشرات بنسبة تتراوح بين 15% و20% تقريبًا، انخفضت أسهم أمازون بنسبة ضئيلة. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون متفائلين بحذر، في انتظار تقرير الأرباح الفصلية للشركة المقرر صدوره يوم الخميس، والذي قد يكون حاسمًا في تحديد اتجاه السهم المستقبلي.