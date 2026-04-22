نمو معتدل في أرباح بنك البلاد بدعم من الدخل الاستثماري خلال الربع الأول 2026

حقق بنك البلاد أداءً مالياً مستقراً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت أرباحه إلى 735.8 مليون ريال، مسجلة نمواً بنسبة 5% مقارنة بـ700.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح البنك أن هذا التحسن يعود بشكل رئيسي إلى زيادة صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 8%، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات المرتبطة بهذه الموجودات بنسبة 9%. في المقابل، شهدت تكاليف العوائد على الودائع والالتزامات المالية ارتفاعاً بنسبة 10%، ما حدّ جزئياً من أثر النمو في الإيرادات.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4%، نتيجة تحسن صافي الدخل الاستثماري وزيادة المكاسب من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة عبر قائمة الدخل. غير أن هذا الأداء الإيجابي قابله تراجع في بعض البنود الأخرى، مثل مكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الرسوم والعمولات وتوزيعات الأرباح.

على صعيد المصروفات، سجلت تكاليف العمليات ارتفاعاً بنسبة 4%، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 35%، إضافة إلى ارتفاع مصاريف الرواتب والاستهلاك والإطفاء والمصاريف الإدارية.

وعند المقارنة بالربع السابق، أشار البنك إلى انخفاض أرباحه نتيجة تراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7%، متأثراً بانخفاض دخل العمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح، إلى جانب ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 53%. ومع ذلك، شهدت بعض المؤشرات تحسناً، من بينها صافي الدخل من الأنشطة التمويلية والاستثمارية، ومكاسب العملات الأجنبية، ودخل الرسوم والعمولات.

في المقابل، تراجعت المصروفات التشغيلية بنسبة 4% على أساس فصلي، نتيجة انخفاض بعض البنود التشغيلية، رغم استمرار الضغط من ارتفاع مخصصات الائتمان.

أما على مستوى المركز المالي، فقد ارتفعت حقوق المساهمين إلى 19.34 مليار ريال بنهاية الفترة، مقارنة بـ17.59 مليار ريال قبل عام، ما يعكس تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك. كما تم احتساب ربحية السهم بناءً على متوسط عدد الأسهم البالغ 1.488 مليار سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة.