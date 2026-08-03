  
٢٢:١٣ · ٣ أغسطس ٢٠٢٦

نتائج سبيس إكس. هل تعود بقوة أم تستمر الضغوط؟

Milad Azar
·

Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت دبي

  •         نتائج سبيس إكس: هل تنقذ إمبراطورية إيلون ماسك؟
  •         مايكروسوفت وأمازون يعيدان الزخم لأسهم التكنولوجيا
  •         تحرك تاريخي بين واشنطن وطوكيو... هل يبدأ عصر الين القوي؟
  •         التضخم الأمريكي يرتفع... ماذا يعني ذلك للفيدرالي والأسواق؟

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٣ أغسطس ٢٠٢٦, ١٩:٢٣

سبيس إكس: حان الوقت لمعرفة مدى اعتماد تقييمها على أعمالها ومدى اعتماده على وعودها
٣ أغسطس ٢٠٢٦, ١٢:٠٦

التقويم الاقتصادي: ما الذي قد يؤثر على السوق هذا الأسبوع؟ (03.08.2026)
٣١ يوليو ٢٠٢٦, ١٥:٤٨

ملخص السوق: الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع! انخفاض سهم أبل في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية!
٣١ يوليو ٢٠٢٦, ١٠:٠٠

حصاد الأسواق: الذكاء الاصطناعي يُعزز الانتعاش. التكنولوجيا تعود بقوة
اخبار الأسهم
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات