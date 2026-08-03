نتائج سبيس إكس. هل تعود بقوة أم تستمر الضغوط؟

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت دبي
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سبيس إكس: حان الوقت لمعرفة مدى اعتماد تقييمها على أعمالها ومدى اعتماده على وعودها
التقويم الاقتصادي: ما الذي قد يؤثر على السوق هذا الأسبوع؟ (03.08.2026)
ملخص السوق: الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع! انخفاض سهم أبل في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية!
حصاد الأسواق: الذكاء الاصطناعي يُعزز الانتعاش. التكنولوجيا تعود بقوة