حصاد الأسواق: الذكاء الاصطناعي يُعزز الانتعاش. التكنولوجيا تعود بقوة

📈 سوق الأسهم - وول ستريت وأرباح الشركات

مع ذلك، لم تكن النتائج القوية كافيةً للحفاظ على التفاؤل السابق، مما أدى إلى انخفاض أسهم آبل في التداولات الممتدة.

مع ذلك، لم تكن النتائج القوية كافيةً للحفاظ على التفاؤل السابق، مما أدى إلى انخفاض أسهم آبل في التداولات الممتدة.

مع ذلك، لم تكن النتائج القوية كافيةً للحفاظ على التفاؤل السابق، مما أدى إلى انخفاض أسهم آبل في التداولات الممتدة.

مع ذلك، لم تكن النتائج القوية كافيةً للحفاظ على التفاؤل السابق، مما أدى إلى انخفاض أسهم آبل في التداولات الممتدة.

مع ذلك، لم تكن النتائج القوية كافيةً للحفاظ على التفاؤل السابق، مما أدى إلى انخفاض أسهم آبل في التداولات الممتدة.

مع ذلك، لم تكن النتائج القوية كافيةً للحفاظ على التفاؤل السابق، مما أدى إلى انخفاض أسهم آبل في التداولات الممتدة.

أشار المستثمرون إلى نتائج أضعف من المتوقع في قطاع الخدمات، وإلى صورةٍ مُتباينةٍ للمبيعات في الصين.

أشار المستثمرون إلى نتائج أضعف من المتوقع في قطاع الخدمات، وإلى صورةٍ مُتباينةٍ للمبيعات في الصين.

أشار المستثمرون إلى نتائج أضعف من المتوقع في قطاع الخدمات، وإلى صورةٍ مُتباينةٍ للمبيعات في الصين.

أشار المستثمرون إلى نتائج أضعف من المتوقع في قطاع الخدمات، وإلى صورةٍ مُتباينةٍ للمبيعات في الصين.

أشار المستثمرون إلى نتائج أضعف من المتوقع في قطاع الخدمات، وإلى صورةٍ مُتباينةٍ للمبيعات في الصين.

أشار المستثمرون إلى نتائج أضعف من المتوقع في قطاع الخدمات، وإلى صورةٍ مُتباينةٍ للمبيعات في الصين.

رغم تجاوز النتائج التوقعات بشكل واضح، لم يجد السوق أي عاملٍ مُبهرٍ في التقرير.

رغم تجاوز النتائج التوقعات بشكل واضح، لم يجد السوق أي عاملٍ مُبهرٍ في التقرير.

رغم تجاوز النتائج التوقعات بشكل واضح، لم يجد السوق أي عاملٍ مُبهرٍ في التقرير.

رغم تجاوز النتائج التوقعات بشكل واضح، لم يجد السوق أي عاملٍ مُبهرٍ في التقرير.

رغم تجاوز النتائج التوقعات بشكل واضح، لم يجد السوق أي عاملٍ مُبهرٍ في التقرير.

رغم تجاوز النتائج التوقعات بشكل واضح، لم يجد السوق أي عاملٍ مُبهرٍ في التقرير.

حققت مبيعات آيفون أداءً قويًا للغاية، إذ زادت بأكثر من ٢٠٪ على أساس سنوي، وسجل قطاع الخدمات رقمًا قياسيًا جديدًا في الربع الثاني من العام.

حققت مبيعات آيفون أداءً قويًا للغاية، إذ زادت بأكثر من ٢٠٪ على أساس سنوي، وسجل قطاع الخدمات رقمًا قياسيًا جديدًا في الربع الثاني من العام.

حققت مبيعات آيفون أداءً قويًا للغاية، إذ زادت بأكثر من ٢٠٪ على أساس سنوي، وسجل قطاع الخدمات رقمًا قياسيًا جديدًا في الربع الثاني من العام.

حققت مبيعات آيفون أداءً قويًا للغاية، إذ زادت بأكثر من ٢٠٪ على أساس سنوي، وسجل قطاع الخدمات رقمًا قياسيًا جديدًا في الربع الثاني من العام.

حققت مبيعات آيفون أداءً قويًا للغاية، إذ زادت بأكثر من ٢٠٪ على أساس سنوي، وسجل قطاع الخدمات رقمًا قياسيًا جديدًا في الربع الثاني من العام.

حققت مبيعات آيفون أداءً قويًا للغاية، إذ زادت بأكثر من ٢٠٪ على أساس سنوي، وسجل قطاع الخدمات رقمًا قياسيًا جديدًا في الربع الثاني من العام.

ارتفعت إيرادات آبل بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 109.4 مليار دولار، بينما بلغت أرباح السهم الواحد 2.02 دولار.

ارتفعت إيرادات آبل بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 109.4 مليار دولار، بينما بلغت أرباح السهم الواحد 2.02 دولار.

ارتفعت إيرادات آبل بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 109.4 مليار دولار، بينما بلغت أرباح السهم الواحد 2.02 دولار.

ارتفعت إيرادات آبل بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 109.4 مليار دولار، بينما بلغت أرباح السهم الواحد 2.02 دولار.

ارتفعت إيرادات آبل بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 109.4 مليار دولار، بينما بلغت أرباح السهم الواحد 2.02 دولار.

ارتفعت إيرادات آبل بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 109.4 مليار دولار، بينما بلغت أرباح السهم الواحد 2.02 دولار.

وبعد الجلسة، قدمت آبل أيضًا نتائجها، مُقدمةً تقريرًا قويًا، بل ومتميزًا في بعض الأحيان.

وبعد الجلسة، قدمت آبل أيضًا نتائجها، مُقدمةً تقريرًا قويًا، بل ومتميزًا في بعض الأحيان.

وبعد الجلسة، قدمت آبل أيضًا نتائجها، مُقدمةً تقريرًا قويًا، بل ومتميزًا في بعض الأحيان.

وبعد الجلسة، قدمت آبل أيضًا نتائجها، مُقدمةً تقريرًا قويًا، بل ومتميزًا في بعض الأحيان.

وبعد الجلسة، قدمت آبل أيضًا نتائجها، مُقدمةً تقريرًا قويًا، بل ومتميزًا في بعض الأحيان.

وبعد الجلسة، قدمت آبل أيضًا نتائجها، مُقدمةً تقريرًا قويًا، بل ومتميزًا في بعض الأحيان.

أعلنت أمازون عن زيادات إضافية في النفقات الرأسمالية، مما يُؤكد حجم طموحات الشركة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.

أعلنت أمازون عن زيادات إضافية في النفقات الرأسمالية، مما يُؤكد حجم طموحات الشركة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.

أعلنت أمازون عن زيادات إضافية في النفقات الرأسمالية، مما يُؤكد حجم طموحات الشركة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.

أعلنت أمازون عن زيادات إضافية في النفقات الرأسمالية، مما يُؤكد حجم طموحات الشركة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.

أعلنت أمازون عن زيادات إضافية في النفقات الرأسمالية، مما يُؤكد حجم طموحات الشركة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.

أعلنت أمازون عن زيادات إضافية في النفقات الرأسمالية، مما يُؤكد حجم طموحات الشركة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.

بلغت أرباح أمازون المعلنة للسهم الواحد 5.75 دولار، على الرغم من أن هذه النتيجة كانت مدعومة بشكل كبير بربح لمرة واحدة متعلق باستثمارها في شركة أنثروبيك.

بلغت أرباح أمازون المعلنة للسهم الواحد 5.75 دولار، على الرغم من أن هذه النتيجة كانت مدعومة بشكل كبير بربح لمرة واحدة متعلق باستثمارها في شركة أنثروبيك.

بلغت أرباح أمازون المعلنة للسهم الواحد 5.75 دولار، على الرغم من أن هذه النتيجة كانت مدعومة بشكل كبير بربح لمرة واحدة متعلق باستثمارها في شركة أنثروبيك.

بلغت أرباح أمازون المعلنة للسهم الواحد 5.75 دولار، على الرغم من أن هذه النتيجة كانت مدعومة بشكل كبير بربح لمرة واحدة متعلق باستثمارها في شركة أنثروبيك.

بلغت أرباح أمازون المعلنة للسهم الواحد 5.75 دولار، على الرغم من أن هذه النتيجة كانت مدعومة بشكل كبير بربح لمرة واحدة متعلق باستثمارها في شركة أنثروبيك.

بلغت أرباح أمازون المعلنة للسهم الواحد 5.75 دولار، على الرغم من أن هذه النتيجة كانت مدعومة بشكل كبير بربح لمرة واحدة متعلق باستثمارها في شركة أنثروبيك.

في الوقت نفسه، لا تزال النفقات الرأسمالية المرتفعة موضوعًا هامًا في السوق.

في الوقت نفسه، لا تزال النفقات الرأسمالية المرتفعة موضوعًا هامًا في السوق.

في الوقت نفسه، لا تزال النفقات الرأسمالية المرتفعة موضوعًا هامًا في السوق.

في الوقت نفسه، لا تزال النفقات الرأسمالية المرتفعة موضوعًا هامًا في السوق.

في الوقت نفسه، لا تزال النفقات الرأسمالية المرتفعة موضوعًا هامًا في السوق.

في الوقت نفسه، لا تزال النفقات الرأسمالية المرتفعة موضوعًا هامًا في السوق.

) نجم تقرير أمازون، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 42.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك أسرع معدل نمو له خلال 18 ربعًا.

كان قطاع خدمات أمازون السحابية ( AWS ) نجم تقرير أمازون، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 42.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك أسرع معدل نمو له خلال 18 ربعًا.

كان قطاع خدمات أمازون السحابية ( AWS ) نجم تقرير أمازون، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 42.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك أسرع معدل نمو له خلال 18 ربعًا.

كان قطاع خدمات أمازون السحابية ( AWS ) نجم تقرير أمازون، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 42.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك أسرع معدل نمو له خلال 18 ربعًا.

كان قطاع خدمات أمازون السحابية ( AWS ) نجم تقرير أمازون، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 42.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك أسرع معدل نمو له خلال 18 ربعًا.

كان قطاع خدمات أمازون السحابية ( AWS ) نجم تقرير أمازون، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 42.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك أسرع معدل نمو له خلال 18 ربعًا.

بعد إغلاق السوق، أعلنت أمازون عن نتائج قوية للغاية، حيث زادت إيرادات الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 200.6 مليار دولار.

بعد إغلاق السوق، أعلنت أمازون عن نتائج قوية للغاية، حيث زادت إيرادات الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 200.6 مليار دولار.

بعد إغلاق السوق، أعلنت أمازون عن نتائج قوية للغاية، حيث زادت إيرادات الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 200.6 مليار دولار.

بعد إغلاق السوق، أعلنت أمازون عن نتائج قوية للغاية، حيث زادت إيرادات الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 200.6 مليار دولار.

بعد إغلاق السوق، أعلنت أمازون عن نتائج قوية للغاية، حيث زادت إيرادات الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 200.6 مليار دولار.

بعد إغلاق السوق، أعلنت أمازون عن نتائج قوية للغاية، حيث زادت إيرادات الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 200.6 مليار دولار.

تصدرت مايكروسوفت المشهد، محققةً نتائج قوية للغاية في اليوم السابق، لتنهي الجلسة مرتفعة بنحو 15%.

تصدرت مايكروسوفت المشهد، محققةً نتائج قوية للغاية في اليوم السابق، لتنهي الجلسة مرتفعة بنحو 15%.

تصدرت مايكروسوفت المشهد، محققةً نتائج قوية للغاية في اليوم السابق، لتنهي الجلسة مرتفعة بنحو 15%.

تصدرت مايكروسوفت المشهد، محققةً نتائج قوية للغاية في اليوم السابق، لتنهي الجلسة مرتفعة بنحو 15%.

تصدرت مايكروسوفت المشهد، محققةً نتائج قوية للغاية في اليوم السابق، لتنهي الجلسة مرتفعة بنحو 15%.

تصدرت مايكروسوفت المشهد، محققةً نتائج قوية للغاية في اليوم السابق، لتنهي الجلسة مرتفعة بنحو 15%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر والقائد للنمو، حيث ارتفع بنسبة تقارب 2.8%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر والقائد للنمو، حيث ارتفع بنسبة تقارب 2.8%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر والقائد للنمو، حيث ارتفع بنسبة تقارب 2.8%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر والقائد للنمو، حيث ارتفع بنسبة تقارب 2.8%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر والقائد للنمو، حيث ارتفع بنسبة تقارب 2.8%.

كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر والقائد للنمو، حيث ارتفع بنسبة تقارب 2.8%.

🌏 الأسواق الآسيوية

ركز المستثمرون بشكل أساسي على المؤشرات التي تدل على أن الإنفاق الكبير للشركات الأمريكية الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدأ يُترجم إلى نتائج ملموسة، مما عزز مجددًا الإقبال على المخاطرة في المنطقة.

ركز المستثمرون بشكل أساسي على المؤشرات التي تدل على أن الإنفاق الكبير للشركات الأمريكية الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدأ يُترجم إلى نتائج ملموسة، مما عزز مجددًا الإقبال على المخاطرة في المنطقة.

ركز المستثمرون بشكل أساسي على المؤشرات التي تدل على أن الإنفاق الكبير للشركات الأمريكية الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدأ يُترجم إلى نتائج ملموسة، مما عزز مجددًا الإقبال على المخاطرة في المنطقة.

ركز المستثمرون بشكل أساسي على المؤشرات التي تدل على أن الإنفاق الكبير للشركات الأمريكية الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدأ يُترجم إلى نتائج ملموسة، مما عزز مجددًا الإقبال على المخاطرة في المنطقة.

ركز المستثمرون بشكل أساسي على المؤشرات التي تدل على أن الإنفاق الكبير للشركات الأمريكية الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدأ يُترجم إلى نتائج ملموسة، مما عزز مجددًا الإقبال على المخاطرة في المنطقة.

ركز المستثمرون بشكل أساسي على المؤشرات التي تدل على أن الإنفاق الكبير للشركات الأمريكية الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدأ يُترجم إلى نتائج ملموسة، مما عزز مجددًا الإقبال على المخاطرة في المنطقة.

سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفاعًا ملحوظًا، بأكثر من 5%، مدعومًا بتحسن المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا ومكاسب شركات أشباه الموصلات والشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفاعًا ملحوظًا، بأكثر من 5%، مدعومًا بتحسن المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا ومكاسب شركات أشباه الموصلات والشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفاعًا ملحوظًا، بأكثر من 5%، مدعومًا بتحسن المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا ومكاسب شركات أشباه الموصلات والشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفاعًا ملحوظًا، بأكثر من 5%، مدعومًا بتحسن المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا ومكاسب شركات أشباه الموصلات والشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفاعًا ملحوظًا، بأكثر من 5%، مدعومًا بتحسن المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا ومكاسب شركات أشباه الموصلات والشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفاعًا ملحوظًا، بأكثر من 5%، مدعومًا بتحسن المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا ومكاسب شركات أشباه الموصلات والشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

برز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بشكل لافت، حيث ارتفع بنحو 1.7%، مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس.

برز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بشكل لافت، حيث ارتفع بنحو 1.7%، مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس.

برز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بشكل لافت، حيث ارتفع بنحو 1.7%، مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس.

برز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بشكل لافت، حيث ارتفع بنحو 1.7%، مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس.

برز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بشكل لافت، حيث ارتفع بنحو 1.7%، مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس.

برز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بشكل لافت، حيث ارتفع بنحو 1.7%، مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس.

كان الانتعاش الذي أعقب الانخفاضات الأخيرة واضحًا أيضًا في الأسواق الآسيوية، حيث تفاعل المستثمرون مع عمليات البيع المكثفة السابقة في أسهم التكنولوجيا، واستجابوا بشكل إيجابي للأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كان الانتعاش الذي أعقب الانخفاضات الأخيرة واضحًا أيضًا في الأسواق الآسيوية، حيث تفاعل المستثمرون مع عمليات البيع المكثفة السابقة في أسهم التكنولوجيا، واستجابوا بشكل إيجابي للأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كان الانتعاش الذي أعقب الانخفاضات الأخيرة واضحًا أيضًا في الأسواق الآسيوية، حيث تفاعل المستثمرون مع عمليات البيع المكثفة السابقة في أسهم التكنولوجيا، واستجابوا بشكل إيجابي للأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كان الانتعاش الذي أعقب الانخفاضات الأخيرة واضحًا أيضًا في الأسواق الآسيوية، حيث تفاعل المستثمرون مع عمليات البيع المكثفة السابقة في أسهم التكنولوجيا، واستجابوا بشكل إيجابي للأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كان الانتعاش الذي أعقب الانخفاضات الأخيرة واضحًا أيضًا في الأسواق الآسيوية، حيث تفاعل المستثمرون مع عمليات البيع المكثفة السابقة في أسهم التكنولوجيا، واستجابوا بشكل إيجابي للأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كان الانتعاش الذي أعقب الانخفاضات الأخيرة واضحًا أيضًا في الأسواق الآسيوية، حيث تفاعل المستثمرون مع عمليات البيع المكثفة السابقة في أسهم التكنولوجيا، واستجابوا بشكل إيجابي للأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

🏛️ الاقتصاد الكلي والبنوك المركزية

لم يتوافق الانتعاش القوي في وول ستريت مع بيانات الاقتصاد الكلي القوية، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني 1.5%، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.1%.

مع ذلك، أشارت تفاصيل التقرير إلى استمرار قوة وضع المستهلك الأمريكي.

توافق معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي مع التوقعات عند 3.4%.

انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 197 ألف طلب، مما يؤكد مرونة سوق العمل.

لم تُقدّم البيانات اتجاهًا واضحًا للسوق، إذ عوّض استقرار التضخم وقوة مؤشرات سوق العمل جزئيًا ضعف النمو الاقتصادي.

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد.

لم يكن عدم تغيير السياسة النقدية مفاجئًا؛ ولذا، انصبّ اهتمام السوق بشكل أساسي على تصريحات البنك وتوقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلًا.

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 1.3% على أساس شهري في يونيو، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.7%، مما يشير إلى تحسن نشاط القطاع ويُعدّ مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الياباني.

بلغ معدل التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) 1.9% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 1.7%.

قد يؤدي هذا المعدل المرتفع في طوكيو إلى زيادة الضغط على بنك اليابان، إلا أنه من غير المرجح أن يكون وحده كافيًا لتبرير تشديد السياسة النقدية بشكل سريع.

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 49.2 نقطة في يوليو (أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.0 نقطة)، مما يشير إلى استمرار انكماش القطاع، واستمرار الصعوبات التي تواجه الطلب المحلي، والغموض الذي يكتنف التوقعات الاقتصادية.