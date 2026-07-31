حصاد الأسواق: الذكاء الاصطناعي يُعزز الانتعاش. التكنولوجيا تعود بقوة

📈 سوق الأسهم - وول ستريت وأرباح الشركات
- اختُتمت جلسة وول ستريت بأجواء إيجابية، حيث شمل الانتعاش جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية.
- ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.2%، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 1.7%.
- كان مؤشر ناسداك الرابح الأكبر والقائد للنمو، حيث ارتفع بنسبة تقارب 2.8%.
- كانت شركات التكنولوجيا المحرك الرئيسي لأداء المؤشرات الأمريكية.
- تصدرت مايكروسوفت المشهد، محققةً نتائج قوية للغاية في اليوم السابق، لتنهي الجلسة مرتفعة بنحو 15%.
- ارتفع سهم مايكرون بنسبة 18%، وسهم إيه إم دي بنسبة 15%، بينما قفز سهم سانديسك بنحو 25%.
- بعد إغلاق السوق، أعلنت أمازون عن نتائج قوية للغاية، حيث زادت إيرادات الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 200.6 مليار دولار.
- كان قطاع خدمات أمازون السحابية (AWS) نجم تقرير أمازون، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37% على أساس سنوي لتصل إلى 42.2 مليار دولار، مسجلاً بذلك أسرع معدل نمو له خلال 18 ربعًا.
- يُظهر التوسع الديناميكي لأعمال الحوسبة السحابية أن استثمارات أمازون الضخمة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي بدأت تُؤتي ثمارها بشكل متزايد.
- في الوقت نفسه، لا تزال النفقات الرأسمالية المرتفعة موضوعًا هامًا في السوق.
- بلغت أرباح أمازون المعلنة للسهم الواحد 5.75 دولار، على الرغم من أن هذه النتيجة كانت مدعومة بشكل كبير بربح لمرة واحدة متعلق باستثمارها في شركة أنثروبيك.
- أعلنت أمازون عن زيادات إضافية في النفقات الرأسمالية، مما يُؤكد حجم طموحات الشركة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.
- وبعد الجلسة، قدمت آبل أيضًا نتائجها، مُقدمةً تقريرًا قويًا، بل ومتميزًا في بعض الأحيان.
- ارتفعت إيرادات آبل بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 109.4 مليار دولار، بينما بلغت أرباح السهم الواحد 2.02 دولار.
- حققت مبيعات آيفون أداءً قويًا للغاية، إذ زادت بأكثر من ٢٠٪ على أساس سنوي، وسجل قطاع الخدمات رقمًا قياسيًا جديدًا في الربع الثاني من العام.
- رغم تجاوز النتائج التوقعات بشكل واضح، لم يجد السوق أي عاملٍ مُبهرٍ في التقرير.
- أشار المستثمرون إلى نتائج أضعف من المتوقع في قطاع الخدمات، وإلى صورةٍ مُتباينةٍ للمبيعات في الصين.
- مع ذلك، لم تكن النتائج القوية كافيةً للحفاظ على التفاؤل السابق، مما أدى إلى انخفاض أسهم آبل في التداولات الممتدة.
🌏 الأسواق الآسيوية
- كان الانتعاش الذي أعقب الانخفاضات الأخيرة واضحًا أيضًا في الأسواق الآسيوية، حيث تفاعل المستثمرون مع عمليات البيع المكثفة السابقة في أسهم التكنولوجيا، واستجابوا بشكل إيجابي للأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
- برز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بشكل لافت، حيث ارتفع بنحو 1.7%، مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع أشباه الموصلات، بما في ذلك أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس.
- سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفاعًا ملحوظًا، بأكثر من 5%، مدعومًا بتحسن المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا ومكاسب شركات أشباه الموصلات والشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.
- ركز المستثمرون بشكل أساسي على المؤشرات التي تدل على أن الإنفاق الكبير للشركات الأمريكية الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدأ يُترجم إلى نتائج ملموسة، مما عزز مجددًا الإقبال على المخاطرة في المنطقة.
🏛️ الاقتصاد الكلي والبنوك المركزية
- لم يتوافق الانتعاش القوي في وول ستريت مع بيانات الاقتصاد الكلي القوية، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني 1.5%، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.1%.
- مع ذلك، أشارت تفاصيل التقرير إلى استمرار قوة وضع المستهلك الأمريكي.
- توافق معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي مع التوقعات عند 3.4%.
- انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 197 ألف طلب، مما يؤكد مرونة سوق العمل.
- لم تُقدّم البيانات اتجاهًا واضحًا للسوق، إذ عوّض استقرار التضخم وقوة مؤشرات سوق العمل جزئيًا ضعف النمو الاقتصادي.
- أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد.
- لم يكن عدم تغيير السياسة النقدية مفاجئًا؛ ولذا، انصبّ اهتمام السوق بشكل أساسي على تصريحات البنك وتوقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلًا.
- أظهرت البيانات الأولية ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 1.3% على أساس شهري في يونيو، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.7%، مما يشير إلى تحسن نشاط القطاع ويُعدّ مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الياباني.
- بلغ معدل التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) 1.9% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 1.7%.
- قد يؤدي هذا المعدل المرتفع في طوكيو إلى زيادة الضغط على بنك اليابان، إلا أنه من غير المرجح أن يكون وحده كافيًا لتبرير تشديد السياسة النقدية بشكل سريع.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 49.2 نقطة في يوليو (أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.0 نقطة)، مما يشير إلى استمرار انكماش القطاع، واستمرار الصعوبات التي تواجه الطلب المحلي، والغموض الذي يكتنف التوقعات الاقتصادية.
- شهد تضخم أسعار المنتجين في أستراليا ارتفاعًا مفاجئًا في الربع الثاني، مما يشير إلى تجدد الضغوط السعرية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي (أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.5%)، بينما تسارع على أساس سنوي إلى 3.6% من 3.0% سابقًا.
💱 العملات
- واصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني انتعاشه، متجاوزًا مستوى 160، معوضًا جزءًا من خسائره التي تكبدها عقب تدخلات سابقة من السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي وقرار بنك اليابان.
- رغم الجهود المبذولة لدعم الين وتثبيت بنك اليابان لأسعار الفائدة، لا يزال الضغط على العملة اليابانية مرتفعًا.
🥇 السلع
- يبدو الوضع في سوق المعادن النفيسة أضعف نسبيًا، حيث لا تزال الأصول تحت ضغط.
- انخفض سعر الذهب بنحو 0.5%، متداولًا دون مستوى 4100 دولار للأونصة.
- كما سجلت الفضة خسائر طفيفة، بانخفاض قدره 0.7% تقريبًا.
🪙 العملات الرقمية
- لم يبدأ سوق العملات الرقمية يومه بأفضل حال.
- انخفض سعر البيتكوين بنحو 0.6%، مختبرًا مستوى 64000 دولار.
- يحوم سعر الإيثيريوم حول 1900 دولار.
لا تزال شركة آبل مثيرة للإعجاب، لكن السوق لم يعد منبهراً بها.
بدأ رهان أمازون الضخم على الذكاء الاصطناعي يؤتي ثماره
ملخص اليوم: ارتفاع الأسهم على خلفية سياسة الفيدرالي غير المتشددة وانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي، وهيمنة الين على سوق العملات الأجنبية، وتراجع أسعار النفط (30/07/2026)
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