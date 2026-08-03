التقويم الاقتصادي: ما الذي قد يؤثر على السوق هذا الأسبوع؟ (03.08.2026)

شهد الأسبوع الماضي اجتماعات متكررة من كبرى البنوك المركزية. فقد قرر كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. وبطبيعة الحال، حظي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأكبر قدر من الاهتمام. وكان السوق يتوقع بيانًا أكثر حسمًا من رئيس المجلس، الذي تجنب مجددًا أي تصريحات قد تُفسر على أنها توجيهات مستقبلية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.

ويمثل يوم الجمعة المقبل اختبارًا آخر للدولار، مع نشر بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) من سوق العمل الأمريكي. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الكلية، ستكون هذه أهم قراءة في الأيام المقبلة. وفي هذه الأثناء، ستصدر بيانات أخرى لسوق العمل الأمريكي: بيانات فرص العمل المتاحة (JOLTS) (الثلاثاء)، وبيانات ADP (الأربعاء)، بالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية (الخميس).

كما نتطلع إلى موسم إعلان الأرباح. تشمل أبرز أحداث هذا الأسبوع ما يلي:

الاثنين: بالانتير، سناب، ترامب ميديا ​​آند تكنولوجي، أون سيميكونداكتور

الثلاثاء: إيه إم دي، لوسيد جروب، فايزر، سبيس إكس، سبوتيفاي، ماكدونالدز

الأربعاء: والت ديزني، شوبيفاي، أوبر، بيوند ميت، إيلي ليلي، سانديسك

الخميس: إير بي إن بي

الجمعة: أندر آرمور، تيك-تو إنتراكتيف، وينديز

🌏 أهم منشورات الاقتصاد الكلي

بعد أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية الكبرى، نتوقع فترة راحة أطول من السياسة النقدية. البنك المركزي التشيكي هو البنك الوحيد الذي سيعقد اجتماعه هذا الأسبوع (الخميس)، ومن غير المرجح أن يُعدّل مستويات أسعار الفائدة.

كما ذكرنا، فيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي، سينصبّ التركيز بشكل أساسي على تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الصادر يوم الجمعة. قد تُعزز البيانات الأضعف من التوقعات إعادة تقييم تيسيرية لمسار أسعار الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في النصف الأول من الأسبوع، نتوقع بشكل رئيسي مراجعات لمؤشرات مديري المشتريات (PMI). بما أن هذه تنقيحات وليست قراءات أولية، فإن احتمالية تسببها في تقلبات السوق ضئيلة نسبياً. ويُستثنى من ذلك بيانات RatingDog من الصين، التي تُنشر بعد فترة وجيزة من غيرها؛ حيث صدرت القراءة الأولى لشهر يوليو خلال الليل.

الصين

جاء مؤشر مديري المشتريات ( PMI ) الصادر عن وكالة Rating Dog لشهر يوليو/تموز لقطاع التصنيع مخيبًا للآمال بانخفاضه (50.9 مقابل توقعات بلغت 52). تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات مديري المشتريات في الصين تُنشر من قبل مؤسستين مختلفتين. توفر وكالة ستاندرد آند بورز ( RatingDog ) رؤية أشمل لوضع الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تتركز بشكل أساسي في الشريط الساحلي الصيني، والعديد منها موجه للتصدير. في المقابل، يشمل المكتب الوطني للإحصاء ( NBS ) عددًا أكبر من الشركات الحكومية الكبيرة في قطاعي الصناعات الثقيلة والبنية التحتية، والتي يتركز إنتاجها بشكل كبير على السوق المحلية.

سويسرا

انخفض التضخم إلى 0.4% في يوليو/تموز. وكان انخفاض أسعار الوقود (بنسبة 0.7% مقارنة بشهر يونيو/حزيران) عاملًا رئيسيًا في ذلك. كما بقي المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود والغذاء الأكثر تقلبًا، عند مستوى منخفض جدًا (0.3%)، مدعومًا بانخفاض أسعار الملابس والأحذية. وعلى عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فإن رفع سعر الفائدة في سويسرا قبل نهاية العام ليس السيناريو المتوقع في السوق.

📆 جدول الأعمال الاقتصادي الكلي

الاثنين

منطقة اليورو: مراجعة بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يوليو)

الوقت: 9:00 صباحًا

السابق: 52

المملكة المتحدة: مراجعة بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يوليو)

الوقت: 9:30 صباحًا

السابق: 52.8

الولايات المتحدة: مراجعة بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (يوليو)

الوقت: 2:45 مساءً

السابق: 53.8

الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (يوليو)

الوقت: 3:00 مساءً

السابق: 53.3

التوقعات: 53.9

الثلاثاء

كوريا الجنوبية: معدل التضخم (يوليو)

الوقت: 12:00 صباحًا

السابق: 3.2%

التوقعات: 3.1%

الولايات المتحدة: الميزان التجاري (يونيو)

الوقت: 1:30 مساءً

السابق: -77.6 مليار دولار

التوقعات: -73 مليار دولار

الولايات المتحدة: طلبات المصانع (يونيو)

الوقت: 3:00 مساءً

السابق: -1.3%

التوقعات: +0.2%

الولايات المتحدة: فرص العمل المتاحة (يونيو)

الوقت: 3:00 مساءً

السابق: 7594 ألف

التوقعات: 7504 ألف

🗂️ منشورات أرباح الشركات

TG Therapeutics ($TGTX.US): قبل افتتاح السوق (BMO)

Palantir ($PLTR.US): بعد إغلاق السوق (AMC)

Snap ($SNAP.US): بعد إغلاق السوق (AMC)

Trump Media & Technology ($DJT.US): بعد إغلاق السوق (AMC)

3D Systems ($DDD.US): بعد إغلاق السوق (AMC)

ON Semiconductor ($ON.US): بعد إغلاق السوق (AMC)

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة