ملخص السوق: الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع! انخفاض سهم أبل في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية!

📈 الأسهم والمؤشرات

انتعاش قطاع أشباه الموصلات الآسيوي: بعد موجة بيع سابقة، قفزت أسهم إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس بأكثر من 20% في كوريا الجنوبية، مدفوعةً بتحسن المعنويات حول قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ارتفع مؤشر

انتعاش قطاع أشباه الموصلات الآسيوي: بعد موجة بيع سابقة، قفزت أسهم إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس بأكثر من 20% في كوريا الجنوبية، مدفوعةً بتحسن المعنويات حول قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.40%.

انتعاش قطاع أشباه الموصلات الآسيوي: بعد موجة بيع سابقة، قفزت أسهم إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس بأكثر من 20% في كوريا الجنوبية، مدفوعةً بتحسن المعنويات حول قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.40%.

انتعاش قطاع أشباه الموصلات الآسيوي: بعد موجة بيع سابقة، قفزت أسهم إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس بأكثر من 20% في كوريا الجنوبية، مدفوعةً بتحسن المعنويات حول قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.40%.

انتعاش قطاع أشباه الموصلات الآسيوي: بعد موجة بيع سابقة، قفزت أسهم إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس بأكثر من 20% في كوريا الجنوبية، مدفوعةً بتحسن المعنويات حول قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.40%.

انتعاش قطاع أشباه الموصلات الآسيوي: بعد موجة بيع سابقة، قفزت أسهم إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس بأكثر من 20% في كوريا الجنوبية، مدفوعةً بتحسن المعنويات حول قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.40%.

أمازون قوية في مواجهة أبل ضعيفة: في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 12% عقب نتائج مالية قوية للغاية. في المقابل، انخفضت أسهم أبل بنسبة 7% وسط مخاوف المستثمرين بشأن تقييمها المرتفع (نسبة السعر إلى الأرباح 41 ضعفًا) واضطرابات سلسلة التوريد، لا سيما في قطاع رقائق الذاكرة.

أمازون قوية في مواجهة أبل ضعيفة: في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 12% عقب نتائج مالية قوية للغاية. في المقابل، انخفضت أسهم أبل بنسبة 7% وسط مخاوف المستثمرين بشأن تقييمها المرتفع (نسبة السعر إلى الأرباح 41 ضعفًا) واضطرابات سلسلة التوريد، لا سيما في قطاع رقائق الذاكرة.

أمازون قوية في مواجهة أبل ضعيفة: في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 12% عقب نتائج مالية قوية للغاية. في المقابل، انخفضت أسهم أبل بنسبة 7% وسط مخاوف المستثمرين بشأن تقييمها المرتفع (نسبة السعر إلى الأرباح 41 ضعفًا) واضطرابات سلسلة التوريد، لا سيما في قطاع رقائق الذاكرة.

أمازون قوية في مواجهة أبل ضعيفة: في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 12% عقب نتائج مالية قوية للغاية. في المقابل، انخفضت أسهم أبل بنسبة 7% وسط مخاوف المستثمرين بشأن تقييمها المرتفع (نسبة السعر إلى الأرباح 41 ضعفًا) واضطرابات سلسلة التوريد، لا سيما في قطاع رقائق الذاكرة.

أمازون قوية في مواجهة أبل ضعيفة: في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 12% عقب نتائج مالية قوية للغاية. في المقابل، انخفضت أسهم أبل بنسبة 7% وسط مخاوف المستثمرين بشأن تقييمها المرتفع (نسبة السعر إلى الأرباح 41 ضعفًا) واضطرابات سلسلة التوريد، لا سيما في قطاع رقائق الذاكرة.

أمازون قوية في مواجهة أبل ضعيفة: في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 12% عقب نتائج مالية قوية للغاية. في المقابل، انخفضت أسهم أبل بنسبة 7% وسط مخاوف المستثمرين بشأن تقييمها المرتفع (نسبة السعر إلى الأرباح 41 ضعفًا) واضطرابات سلسلة التوريد، لا سيما في قطاع رقائق الذاكرة.

أوروبا تواصل صعودها: تستمر المكاسب في السيطرة على الأسواق الأوروبية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 بنسبة 0.5%، مسجلةً أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وتتصدر إيطاليا (

أوروبا تواصل صعودها: تستمر المكاسب في السيطرة على الأسواق الأوروبية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 بنسبة 0.5%، مسجلةً أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وتتصدر إيطاليا ( ITA40: +0.6% ) وإسبانيا ( SPA35: +0.5% ) وفرنسا ( FRA40: +0.55% ) قائمة الرابحين. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني ( DE40 ) بنسبة 0.3%.

أوروبا تواصل صعودها: تستمر المكاسب في السيطرة على الأسواق الأوروبية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 بنسبة 0.5%، مسجلةً أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وتتصدر إيطاليا ( ITA40: +0.6% ) وإسبانيا ( SPA35: +0.5% ) وفرنسا ( FRA40: +0.55% ) قائمة الرابحين. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني ( DE40 ) بنسبة 0.3%.

أوروبا تواصل صعودها: تستمر المكاسب في السيطرة على الأسواق الأوروبية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 بنسبة 0.5%، مسجلةً أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وتتصدر إيطاليا ( ITA40: +0.6% ) وإسبانيا ( SPA35: +0.5% ) وفرنسا ( FRA40: +0.55% ) قائمة الرابحين. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني ( DE40 ) بنسبة 0.3%.

أوروبا تواصل صعودها: تستمر المكاسب في السيطرة على الأسواق الأوروبية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 بنسبة 0.5%، مسجلةً أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وتتصدر إيطاليا ( ITA40: +0.6% ) وإسبانيا ( SPA35: +0.5% ) وفرنسا ( FRA40: +0.55% ) قائمة الرابحين. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني ( DE40 ) بنسبة 0.3%.

أوروبا تواصل صعودها: تستمر المكاسب في السيطرة على الأسواق الأوروبية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 بنسبة 0.5%، مسجلةً أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وتتصدر إيطاليا ( ITA40: +0.6% ) وإسبانيا ( SPA35: +0.5% ) وفرنسا ( FRA40: +0.55% ) قائمة الرابحين. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني ( DE40 ) بنسبة 0.3%.

📊 الاقتصاد الكلي

قرار بنك اليابان: أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.00%، كما أبقى على خطة شراء السندات لشهر أغسطس دون تغيير. ومع ذلك، تبنى المحافظ كازو أويدا لهجة متشددة، مشيرًا إلى أن التضخم الأساسي يقترب من هدف 2%، وأن بنك اليابان قد يُسرّع رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الأوضاع المالية في التيسير المفرط.

تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو: أظهرت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، وارتفاعًا من 2.8% سابقًا. بلغ معدل التضخم الأساسي 2.5% على أساس سنوي، مقابل 2.4% المتوقعة. ويؤكد ارتفاع التضخم في فرنسا (2.4% على أساس سنوي مقابل 2.1% المتوقعة)، إلى جانب تصريحات صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان وروبرت كوخر، أن قرارات أسعار الفائدة في الخريف ستعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية.

تفاصيل التضخم: كانت أسعار الطاقة المصدر الرئيسي لضغوط الأسعار في أوروبا، حيث تسارع معدل ارتفاعها السنوي إلى 10%، مقارنةً بـ 8.5% في الشهر السابق. وانخفض التضخم في قطاعات الغذاء والكحول والتبغ من 1.5% إلى 1.2%. ولا يزال التضخم في قطاع الخدمات مرتفعاً، حيث ارتفع إلى 3.3% من 3.2%.

سوق العمل الألماني: ارتفع معدل البطالة في ألمانيا في يوليو/تموز بنسبة طفيفة تفوق التوقعات، ليصل إلى 6.4% مقابل 6.3% سابقاً، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في الاقتصاد الألماني.