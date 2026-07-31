ملخص السوق: الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع! انخفاض سهم أبل في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية!

📈 الأسهم والمؤشرات
- أوروبا تواصل صعودها: تستمر المكاسب في السيطرة على الأسواق الأوروبية. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 بنسبة 0.5%، مسجلةً أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وتتصدر إيطاليا (ITA40: +0.6%) وإسبانيا (SPA35: +0.5%) وفرنسا (FRA40: +0.55%) قائمة الرابحين. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني (DE40) بنسبة 0.3%.
- أمازون قوية في مواجهة أبل ضعيفة: في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 12% عقب نتائج مالية قوية للغاية. في المقابل، انخفضت أسهم أبل بنسبة 7% وسط مخاوف المستثمرين بشأن تقييمها المرتفع (نسبة السعر إلى الأرباح 41 ضعفًا) واضطرابات سلسلة التوريد، لا سيما في قطاع رقائق الذاكرة.
- انتعاش قطاع أشباه الموصلات الآسيوي: بعد موجة بيع سابقة، قفزت أسهم إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس بأكثر من 20% في كوريا الجنوبية، مدفوعةً بتحسن المعنويات حول قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.40%.
- الاندماجات والاستحواذات والأحداث المؤسسية: تبيع سلسلة متاجر التجزئة البريطانية "سينسبري" علامتها التجارية "أرغوس" مقابل 120 مليون جنيه إسترليني. وسجلت أسهم بنك "إتش إس بي سي" في هونغ كونغ مستويات قياسية بعد بيع أصوله الأسترالية.
📊 الاقتصاد الكلي
- قرار بنك اليابان: أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.00%، كما أبقى على خطة شراء السندات لشهر أغسطس دون تغيير. ومع ذلك، تبنى المحافظ كازو أويدا لهجة متشددة، مشيرًا إلى أن التضخم الأساسي يقترب من هدف 2%، وأن بنك اليابان قد يُسرّع رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الأوضاع المالية في التيسير المفرط.
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو: أظهرت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، وارتفاعًا من 2.8% سابقًا. بلغ معدل التضخم الأساسي 2.5% على أساس سنوي، مقابل 2.4% المتوقعة. ويؤكد ارتفاع التضخم في فرنسا (2.4% على أساس سنوي مقابل 2.1% المتوقعة)، إلى جانب تصريحات صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان وروبرت كوخر، أن قرارات أسعار الفائدة في الخريف ستعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية.
- تفاصيل التضخم: كانت أسعار الطاقة المصدر الرئيسي لضغوط الأسعار في أوروبا، حيث تسارع معدل ارتفاعها السنوي إلى 10%، مقارنةً بـ 8.5% في الشهر السابق. وانخفض التضخم في قطاعات الغذاء والكحول والتبغ من 1.5% إلى 1.2%. ولا يزال التضخم في قطاع الخدمات مرتفعاً، حيث ارتفع إلى 3.3% من 3.2%.
- سوق العمل الألماني: ارتفع معدل البطالة في ألمانيا في يوليو/تموز بنسبة طفيفة تفوق التوقعات، ليصل إلى 6.4% مقابل 6.3% سابقاً، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في الاقتصاد الألماني.
- تعليق على الين: امتنع وزير المالية الياباني، كاتاياما، عن التعليق على التكهنات بشأن التدخل المحتمل في سوق الصرف الأجنبي في أعقاب الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
💱سوق العملات الأجنبية
- يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا بعد ثلاثة أيام من التراجع، مدفوعًا بتراجع حدة موقف الاحتياطي الفيدرالي وانخفاض نسبي في حدة الصراع في الشرق الأوسط. ويُلاحظ أقوى انتعاش مقابل الفرنك السويسري (USDCHF: +0.5%)، والين الياباني (USDJPY: +0.3%)، واليورو (EURUSD: -0.2%)، الذي تراجع عقب صدور مؤشر أسعار المستهلك.
- USDJPY (+0.3%): شهد الين تقلبات حادة وسط تكهنات بتدخل "هادئ" من السلطات اليابانية والكورية الجنوبية. وعلى أساس أسبوعي، انخفض USDJPY بنسبة 2.59%، بينما يترقب السوق تحركات إضافية من بنك اليابان وتطورات جيوسياسية أخرى.
- USDPLN (-0.33%): يرتفع الزلوتي البولندي مقابل الدولار. ويتمثل التطور الرئيسي في السوق البولندية في إعلان شركة Alimentation Couche-Tard عن نيتها الاستحواذ على مجموعة Żabka بسعر 32 زلوتي بولندي للسهم.
🛢️ السلع
- النفط الخام: يعوض سعر النفط الخام (+1.15%) وخام غرب تكساس الوسيط (+0.95%) خسائر الصباح التي تكبدها عقب الهجمات الإيرانية على منشآت أمريكية استراتيجية في الكويت. في غضون ذلك، أعلنت الصين عن زيادات في أسعار الوقود اعتبارًا من 1 أغسطس.
- النحاس: ترتفع أسعار النحاس (+0.1%) نتيجةً لانقطاع الإمدادات في تشيلي بسبب العواصف الشديدة.
- المعادن النفيسة: يتراجع سعر الذهب (-1.2%) والفضة (-1.60%) مع انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي (+0.25%).
🪙 العملات الرقمية
- يشهد الإيثيريوم (-1.6%) انخفاضًا في التقلبات إلى 2% فقط، في انتظار المستثمرين لمحفز جديد يدفع الاتجاه التالي.
- معنويات سوق العملات البديلة: لا يزال السوق ضعيفًا، حيث انخفض البيتكوين بنسبة 1.2%. وسجلت عملتا كوزموس (-8.93%) وأبيكوين (-14.90%) أكبر انخفاضات أسبوعية.
🗺️ الجغرافيا السياسية
- التوترات في الشرق الأوسط: شنت إيران هجمات على أهداف أمريكية استراتيجية في الكويت والبحرين ردًا على غارات الطائرات المسيرة. ودعت الصين السلطات الكويتية إلى حماية مواطنيها ومنشآتها الدبلوماسية.
- مفاوضات السلام: صرح ممثل عن حماس بأن الحركة قبلت مبدئيًا خطة السلام المرحلية التي طرحها دونالد ترامب ("مجلس السلام")، والتي تتضمن نزع سلاح الحركة مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
- أزمة الهجرة: عبر نحو 49 ألف مهاجر الحدود بشكل غير قانوني إلى جيب سبتة الإسباني، ما دفع حكومة مدريد إلى نشر قوات في المنطقة.
🔍 أهم التطورات التي يجب مراقبتها
- النحاس: قد تُسهم التقارير عن تعطل المناجم في تشيلي بسبب العواصف الشديدة في زيادة ارتفاع سعر النحاس.
- USDJPY: قد تُبقي التقارير عن تدخل منسق في سوق الصرف الأجنبي من قِبل اليابان وكوريا الجنوبية على تقلبات سعر صرف هذا الزوج مرتفعة.
- الذهب: قد يدعم التصاعد السريع للأحداث في الشرق الأوسط عودة سريعة لرؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة التقليدية.
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