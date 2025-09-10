نتائج TSMC القياسية تعزز أسهم التكنولوجيا💡

ينتشر التأثير القوي لنتائج TSMC القياسية (+2.08%) في تايبيه بسرعة إلى التقنيات العالمية - فقبل افتتاح بورصة وول ستريت، شهدت أسعار أسهم Nvidia (+1.92%) وAMD (+3.2%) ارتفاعًا واضحًا، مستفيدةً من التوقعات الإيجابية المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي وازدهار التكنولوجيا.

أصدرت TSMC نتائج قياسية لشهر أغسطس 2025، مسجلةً زيادةً في المبيعات بنسبة 33.8% على أساس سنوي لتصل إلى 335.77 مليار دولار تايواني (11.09 مليار دولار أمريكي)، مما يؤكد قوة الطلب على الرقائق المتقدمة بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي. ولا تقتصر سيطرة الشركة على قطاع رقائق مراكز البيانات، حيث تظل موردًا رئيسيًا لشركتي Nvidia وAMD، بل تشير أيضًا إلى تحسن في الطلب على حلول المستهلكين في الأشهر المقبلة. ويعزز النمو الديناميكي لمبيعات TSMC الأرباح ويعزز تفاؤل المستثمرين، على الرغم من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن صادرات التكنولوجيا.

امتد رد الفعل القوي من السوق تجاه نتائج شركة TSMC إلى شركات التكنولوجيا الأخرى، حيث تشهد أسهم Nvidia وAMD ارتفاعًا قويًا قبيل افتتاح بورصة وول ستريت، مع تركيز حماس المستثمرين على قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يضمن استمرار النمو الديناميكي في أرباح هذه الشركات. ولا تزال التوقعات لقطاع أشباه الموصلات إيجابية للغاية، حيث تشير Nvidia إلى إنفاق قياسي من قِبل شركات الأجهزة فائقة السعة على تطوير البنية التحتية، بينما تعول AMD على انتعاش الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والمزيد من التوسع في مراكز البيانات.

النتائج الرئيسية للشركة

TSMC أغسطس: مبيعات بقيمة 335.77 مليار دولار تايواني (+33.8% على أساس سنوي، +3.9% على أساس شهري)

توقعات TSMC للربع الثالث: إيرادات تتراوح بين 31.8 و33 مليار دولار أمريكي (+38% على أساس سنوي، +8% على أساس ربع سنوي، تأكيد من الإدارة)

تشهد تقييمات الإيداعات الأمريكية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المدرجة في أوروبا مكاسب أكبر من الأسهم الأمريكية قبل افتتاح بورصة وول ستريت.