نتائج يونايتد هيلث: دليل على القوة والتحكم في التكاليف

ارتفعت أسهم مجموعة يونايتد هيلث بنسبة تقارب 7% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس في وول ستريت، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني من عام 2026 التي فاقت التوقعات بشكل ملحوظ.

لم تكن المفاجأة الأكبر في الإيرادات، بل في الربحية. لم يقتصر الأمر على انخفاض تكاليف التأمين الصحي الذي طال انتظاره، بل رفعت الإدارة أيضًا توقعاتها للعام بأكمله مرة أخرى.

التحليل الفني لمجموعة يونايتد هيلث (D1)

لا تزال أسهم الشركة أقل بكثير من مستويات أواخر عام 2024، لكن الصورة الفنية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ. ويكمن التحول الرئيسي في ظهور إشارة "التقاطع الذهبي" (المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 والمتوسط ​​المتحرك الأسي 200). المصدر: xStation5

النتائج

بلغ ربح السهم المعدل 6.38 دولار أمريكي، مقابل 4.90 دولار أمريكي تقريبًا، وفقًا لتوقعات السوق. وبلغت الإيرادات 112 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً 111.6 مليار دولار أمريكي المسجلة قبل عام، ومتجاوزةً بذلك توقعات المحللين.

وارتفع الربح التشغيلي من 5.2 مليار دولار أمريكي إلى 8 مليارات دولار أمريكي.

وبلغ إجمالي التدفق النقدي التشغيلي 11.1 مليار دولار أمريكي.

وكان أهم بند في التقرير هو نسبة تكلفة الرعاية الطبية (حصة الأقساط المخصصة لتغطية المنافع الطبية). فقد انخفضت هذه النسبة إلى 86.7% من 89.4% المسجلة قبل عام، بينما توقعت السوق حوالي 88.5%.

وحقق قطاع UnitedHealthcare إيرادات بلغت 86 مليار دولار أمريكي، وارتفع الربح التشغيلي من 2.1 مليار دولار أمريكي إلى 3.9 مليار دولار أمريكي. ارتفع هامش الربح التشغيلي من 2.4% إلى 4.6%.

مع ذلك، تحقق هذا التحسن في الربحية جزئيًا على حساب حجم العمل، حيث انخفض عدد العملاء المُخدَّمين بمقدار 525,000 عميل خلال الربع.

سجلت أوبتوم أيضًا تحسنًا ملحوظًا، إذ حقق القطاع أرباحًا تشغيلية بلغت حوالي 4 مليارات دولار، وارتفع هامش الربح بمقدار 160 نقطة أساس. وأشارت الإدارة إلى الأداء القوي لشركة أوبتوم إنسايت واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، أقرت الإدارة بأن العودة الكاملة لنمو إيرادات أوبتوم لا تزال عملية تستغرق عدة سنوات، ومن المتوقع أن تتحقق فقط في عام 2028.

التوجيهات

رفعت يونايتد هيلث توقعاتها للأرباح المعدلة للعام 2026 إلى ما بين 19.50 و20.00 دولارًا أمريكيًا للسهم، مقارنةً بالافتراض السابق الذي كان يزيد عن 18.25 دولارًا أمريكيًا.

في الوقت نفسه، رُفعت توقعات التدفق النقدي التشغيلي إلى حوالي 24 مليار دولار أمريكي، وتضاعفت خطة إعادة شراء الأسهم إلى 5 مليارات دولار أمريكي على الأقل. مع ذلك، بقيت توقعات الإيرادات ثابتة عند أكثر من 439 مليار دولار.

التوقعات