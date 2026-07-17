نتفليكس تُخيّب آمال وول ستريت 🚩 انخفض سهمها بنسبة 9% بعد توقعات مخيبة للآمال

أعلنت نتفليكس عن نتائج الربع الثاني من عام 2026، والتي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات وول ستريت، إلا أن المستثمرين شعروا بخيبة أمل إزاء توقعات الشركة للأشهر المقبلة. فقد أصدرت عملاقة البث المباشر توقعاتٍ لإيرادات وأرباح الربع الثالث أقل من المتوقع، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بأكثر من 9% في التداولات المسائية.

نتائج نتفليكس: قوية جدًا، ولكنها ليست قوية بما يكفي

حافظت نتفليكس على توقعاتها للعام بأكمله، مع استمرارها في توسيع أعمالها الإعلانية وبرامجها المباشرة ومبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً أنها لا تزال في المراحل الأولى من تحقيق الربح من قاعدة مستخدميها العالمية.

ومع ذلك، وبعد سنوات من التوسع السريع، يتطلع المستثمرون بشكل متزايد إلى عوامل نمو جديدة. ومن الجدير بالذكر أن أحدث تقرير للأرباح لا يشير إلى أي تراجع في أساسيات نتفليكس.

على الرغم من التوقعات المتحفظة نوعًا ما، إلا أن أحد المؤشرات التي من شأنها طمأنة المستثمرين هو تحسن التفاعل. فقد ارتفع إجمالي ساعات المشاهدة بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بنمو قدره 1.5% في العام السابق، مما يشير إلى أن تفاعل الجمهور مع محتوى نتفليكس لا يزال قويًا.

لا تزال الإيرادات تنمو بوتيرة مضاعفة، ويتزايد صافي الدخل، ويظل الإعلان أحد أسرع قطاعات الشركة نموًا. ومع ذلك، يُبرز رد فعل السوق مدى تزايد متطلبات المستثمرين. فحتى بعد الانخفاض الحاد في سعر السهم، لا يزال سهم نتفليكس يُتداول عند حوالي 21 ضعفًا من الأرباح المتوقعة - وهو أول انخفاض له عن متوسط ​​نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ عام 2022. ويبدو أن المستثمرين يتطلعون إلى نتائج استثنائية تُبرر مضاعفات التقييم التي عادةً ما تُخصص للشركات ذات النمو المرتفع.

يتطلب ذلك أدلة أقوى بكثير على تسارع النمو، وهو ما لم يُحققه هذا الربع. وقد عززت توقعات الإيرادات وربحية السهم الأضعف قليلًا من المتوقع، بالإضافة إلى قرار نتفليكس بتقليل وتيرة الإفصاح عن نسب المشاهدة، المخاوف من أن الشركة تدخل مرحلة أكثر نضجًا من تطورها، حيث قد يصبح الحفاظ على مسار نموها التاريخي أكثر صعوبة.

حققت نتفليكس إيرادات بلغت 12.6 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني، بما يتماشى مع توقعاتها، وبزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، أو 12% على أساس سعر صرف ثابت. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد المشتركين، وزيادة أسعار الاشتراكات، وارتفاع عائدات الإعلانات. وشهدت الإيرادات نموًا مضاعفًا في جميع المناطق، حيث تجاوزت المبيعات الفصلية 4 مليارات دولار أمريكي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لأول مرة، وتجاوزت 1.5 مليار دولار أمريكي في كل من أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

في الولايات المتحدة وكندا، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10%، مما يعكس تأثيرًا جزئيًا فقط لزيادات الأسعار الأخيرة خلال الربع، والتي أكدت الإدارة أنها جاءت متوافقة مع التوقعات. كما تتوقع الشركة تباطؤ نمو استهلاك المحتوى خلال النصف الثاني من العام، مع نمو سنوي يقارب 10%. وارتفع ربح السهم المخفف بنسبة 11% ليصل إلى 0.80 دولار أمريكي من 0.72 دولار أمريكي في العام السابق، متجاوزًا بذلك توقعات الشركة الداخلية بشكل طفيف.

أهم النقاط من نتائج أرباح نتفليكس:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 12.56 مليار دولار، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

بلغت ربحية السهم 0.80 دولار، مقارنةً بمتوسط ​​التوقعات البالغ 0.79 دولار.

ارتفع صافي الدخل إلى 3.40 مليار دولار من 3.13 مليار دولار في العام السابق.

تتوقع نتفليكس أن تبلغ إيرادات الربع الثالث 12.86 مليار دولار، وأن تبلغ ربحية السهم 0.82 دولار، وهو أقل من توقعات وول ستريت البالغة 13.0 مليار دولار و0.84 دولار على التوالي.

حافظت الشركة على هدفها المتمثل في تحقيق إيرادات إعلانية تقارب 3 مليارات دولار خلال عام 2026.

تجاوز إجمالي وقت المشاهدة 97 مليار ساعة خلال النصف الأول من العام.

ابتداءً من عام 2027، ستنشر نتفليكس تقرير "ما شاهدناه" مرة واحدة فقط في السنة، مما سيحول تركيز المستثمرين نحو الأداء المالي.

المصدر: أرباح نتفليكس الفصلية

توقعات الربع الثالث والعام بأكمله

تتوقع نتفليكس إيرادات بقيمة 12.86 مليار دولار أمريكي وأرباحًا مخففة للسهم الواحد بقيمة 0.82 دولار أمريكي في الربع الثالث، مقارنةً بتوقعات وول ستريت التي بلغت حوالي 13.0 مليار دولار أمريكي و0.84 دولار أمريكي على التوالي. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي، أو 11% على أساس ثابت لأسعار الصرف، مدفوعةً بالنمو المستمر في عدد المشتركين، وارتفاع أسعار الاشتراكات، وزيادة عائدات الإعلانات. كما تتوقع الشركة تحسن هامش التشغيل إلى 33.2%، ارتفاعًا من 28.2% في العام السابق، مما يشير إلى مزيد من المكاسب في الربحية على الرغم من نمو الإيرادات بوتيرة أبطأ قليلاً من المتوقع.

أما بالنسبة للعام بأكمله، فقد خفضت نتفليكس توقعاتها للإيرادات إلى ما بين 51.0 و51.4 مليار دولار أمريكي من النطاق السابق الذي تراوح بين 50.7 و51.7 مليار دولار أمريكي، مما يعني نموًا سنويًا بنسبة 13-14%، أو ما يقارب 12% باستثناء تأثيرات أسعار الصرف. أكدت الشركة توقعاتها بأن تتضاعف إيرادات الإعلانات تقريبًا لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2026، وتوقعت هامش ربح تشغيلي سنوي بنسبة 31.5%، ارتفاعًا من 29.5% في عام 2025.

كما تتوقع الإدارة نمو الدخل التشغيلي بأكثر من 20% هذا العام، متجاوزًا نمو الإيرادات. ولذلك، فإن خيبة أمل السوق لا تنبع من أي تراجع في آفاق نتفليكس طويلة الأجل، بل من حقيقة أن توقعات الربع الثالث لم ترقَ إلى مستوى توقعات وول ستريت المرتفعة. تواصل نتفليكس تحسين ربحيتها، ولكن مع نضوج أعمالها، يقل هامش الخطأ في التنفيذ.

نتائج الربع الثاني لا تزال قوية

ارتفعت إيرادات نتفليكس بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 12.56 مليار دولار أمريكي. وأوضحت الشركة أن النمو مدفوع بشكل أساسي بالتوسع المستمر لقاعدة مشتركيها المدفوعين، والزيادات السابقة في أسعار الاشتراكات، والنمو السريع لقطاع الإعلانات.

ارتفع صافي الدخل إلى 3.40 مليار دولار أمريكي من 3.13 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بينما زاد ربح السهم الواحد إلى 0.80 دولار أمريكي من 0.72 دولار أمريكي.

كما أكدت نتفليكس أن الزيادات في أسعار الاشتراكات التي طُبقت في وقت سابق من هذا العام جاءت متوافقة مع التوقعات ولم تؤثر بشكل ملحوظ على طلب العملاء.

لا يزال الإعلان محركًا رئيسيًا للنمو.

يُعدّ توسيع نطاق أعمال الإعلانات أحد أهم أولويات نتفليكس الاستراتيجية.

تتوقع الشركة أن تصل إيرادات الإعلانات إلى حوالي 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2026، أي ما يقارب ضعف إيرادات العام السابق. كما أشارت الإدارة إلى الطلب القوي من المعلنين على البث المباشر للأحداث الرياضية والفعاليات المباشرة، بما في ذلك مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري البيسبول الرئيسي (MLB)، وبرامج المصارعة الحرة (WWE)، وكأس العالم للسيدات لكرة القدم.

خلال مكالمة الأرباح، أقرّ المسؤولون التنفيذيون بأنهم يواصلون تقييم إمكانية إطلاق باقة مجانية مدعومة بالإعلانات في أسواق مختارة. ومع ذلك، أكدوا أنه لا توجد خطط لإطلاقها على المدى القريب، لأن هذا النموذج يتطلب حجمًا كافيًا لأعمال الإعلانات مع تقليل مخاطر التأثير سلبًا على الاشتراكات المدفوعة.

تُقلّل نتفليكس من إفصاحاتها عن بيانات المشاهدة.

كان أحد أكثر الإعلانات التي حظيت بمتابعة دقيقة هو قرار نتفليكس بتغيير طريقة عرضها لبيانات تفاعل المستخدمين.

ابتداءً من عام 2027، سيُنشر تقرير "ما شاهدناه" الذي يُقدّم بيانات تفصيلية عن ساعات المشاهدة لكل عنوان على حدة، مرة واحدة سنويًا بدلًا من مرتين.

أعلنت الإدارة أن الهدف هو تركيز اهتمام المستثمرين بشكل أساسي على المؤشرات المالية كالإيرادات والأرباح التشغيلية.

وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية التواصل الأوسع لشركة نتفليكس. فقد توقفت الشركة عن نشر أرقام المشتركين ربع السنوية في عام ٢٠٢٥، وتُركز بشكل متزايد على الربحية وتحقيق الدخل بدلاً من التركيز على نمو عدد المشتركين.

وتسعى الإدارة إلى تبديد المخاوف بشأن تفاعل المشاهدين. وقد ازداد تركيز وول ستريت على اتجاهات التفاعل، لا سيما بعد التقارير التي أشارت إلى انخفاض نسب مشاهدة المواسم الثانية لبعض المسلسلات.

أفادت نتفليكس بأن المشاهدين شاهدوا أكثر من ٩٧ مليار ساعة من المحتوى خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، ما يُمثل نموًا بنسبة ٢٪ مقارنةً بنسبة ١.٥٪ في العام السابق.

وأكد الرئيس التنفيذي المشارك، جريج بيترز، أن ساعات المشاهدة وحدها لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأداء المالي. ووفقًا للإدارة، فإن البرامج المباشرة تُحقق ساعات مشاهدة أقل من المسلسلات التقليدية، لكنها أكثر فعالية بشكل ملحوظ في جذب مشتركين ومعلنين جدد. على الرغم من أن البث المباشر لا يمثل سوى 1% تقريبًا من ساعات المشاهدة، إلا أنه يستحوذ على أكثر من 5% من ميزانية محتوى نتفليكس، وذلك لأن هدفه الأساسي هو تعزيز القيمة الإجمالية للمنصة.

كما سلطت نتفليكس الضوء على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع مراحل الإنتاج. فخلال النصف الأول من عام 2026، استُخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في حوالي 300 إنتاج، لا سيما في مرحلة ما بعد الإنتاج. وتساعد هذه التقنية في إنشاء مشاهد حشود ضخمة، ومؤثرات بصرية، ولقطات بناء عوالم واسعة النطاق، بينما أكد تيد ساراندوس أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز قدرات المبدعين لا استبدالهم.

مخطط نتفليكس (D1)

بعد إعلان الأرباح، انخفضت أسهم نتفليكس إلى حوالي 67 دولارًا في التداولات المسائية، وهي تتداول حاليًا بانخفاض حوالي 30% عن المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، مما يشير إلى اتجاه هبوطي متوسط ​​المدى. ويمثل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، القريب من 81 دولارًا، مستوى المقاومة الرئيسي، بينما استقر مؤشر القوة النسبية عند مستوى شبه محايد عند 41 عند إغلاق جلسة التداول أمس. إذا بدأت شركة نتفليكس برفع توقعاتها وأظهرت نموًا أقوى في أعمالها الإعلانية، فقد يصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن كل من السهم وتقييمه.

المصدر: xStation5

يشير الرسم البياني إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر سهم نتفليكس بنسبة تقارب 42% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن أساسيات الشركة لا تزال قوية نسبيًا. فعلى مدار الأرباع الثمانية الماضية، حققت الشركة نموًا في الإيرادات بمعدل 3.6% ربع سنويًا، ونموًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 6.2%، ونموًا في ربحية السهم بنسبة 9.9%، مما يدل على أن الربحية تتوسع بوتيرة أسرع من المبيعات.

في الوقت نفسه، أدى انخفاض سعر السهم إلى خفض نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لنتفليكس إلى حوالي 21، وهو أقل بكثير من متوسطها التاريخي. ويعكس التقييم الحالي تشاؤمًا أكبر بكثير لدى المستثمرين مما توحي به الأداءات المالية الأساسية. ويبدو أن المستثمرين ينظرون إلى التوقعات الأضعف من المتوقع كدليل على أن مضاعفات التقييم الأكثر تحفظًا مبررة في المرحلة الحالية من تطور نتفليكس.

المصدر: XTB Research