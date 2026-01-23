نظرة عامة على السوق: مؤشر مديري المشتريات يُؤثر على الأسواق الأوروبية 🚨

يختتم الأسبوع بانخفاضات ملحوظة في الأسواق الأوروبية. وتشير العقود الآجلة لمعظم المؤشرات إلى تراجع طفيف: فقد انخفض مؤشر FRA40 الفرنسي بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر SPA35 الإسباني بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر ITA40 الإيطالي بشكل مماثل. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر DE40 الألماني بنسبة 0.2%، بينما حقق مؤشر UK100 مكاسب طفيفة.

شهدت أوروبا اليوم سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة، حيث قدمت الاقتصادات الكبرى في القارة ومنطقة اليورو قراءات أولية لمؤشر مديري المشتريات.

فرنسا: تراجع نشاط القطاع الخاص في يناير، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 48.6، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف قطاع الخدمات (47.9)، على الرغم من ارتفاع الإنتاج الصناعي إلى 51، ووصول ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 16 شهرًا.

ألمانيا: شهد النشاط التجاري نموًا في يناير، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب 52.5 نقطة، مدفوعًا بقطاع الخدمات (53.3 نقطة) وانتعاش قطاع الصناعة (48.7 نقطة)، إلى جانب ارتفاع الطلبات الجديدة، على الرغم من انخفاض التوظيف وارتفاع التكاليف وأسعار الإنتاج.

منطقة اليورو: واصل نشاط القطاع الخاص توسعه في يناير، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات المركب 50 نقطة، مدعومًا بقطاع الخدمات (51.9 نقطة) والإنتاج الصناعي (49.4 نقطة)، بينما ارتفعت ثقة قطاع الأعمال على الرغم من انخفاض التوظيف وتزايد ضغوط التكاليف.

المملكة المتحدة: تسارع نشاط القطاع الخاص في يناير، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب 53.9 نقطة، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الخدمات (54.3 نقطة) وقطاع الصناعة (51.6 نقطة)، وسط ارتفاع الطلبات الجديدة، على الرغم من استمرار الشركات في الحد من التوظيف ومواجهتها لضغوط التكاليف. ارتفعت مبيعات التجزئة في ديسمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قوة المبيعات عبر الإنترنت، مما يشير إلى تحسن ثقة المستهلك. ارتفعت المبيعات بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مسجلةً أقوى زيادة منذ أبريل، على الرغم من استمرار ضعف أداء الربع الرابع وانخفاض مستويات المبيعات عن مستويات ما قبل الجائحة.

آخر المستجدات السياسية في فرنسا: نجت الحكومة الفرنسية من تصويت حجب الثقة عن ميزانية 2026، حيث يعتزم رئيس الوزراء تمرير بنود الإنفاق استنادًا إلى المادة 49.3 من الدستور.

المعادن النفيسة: يستمر التباين في الأسعار، حيث انخفض سعر الذهب بنحو 0.2% ليصل إلى 4920 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة بنحو 3%، ليختبر مستوى 99 دولارًا للأونصة.

العملات الرقمية: لا يزال التباين قائمًا. انخفض سعر البيتكوين بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، والإيثيريوم بنسبة 0.2%.