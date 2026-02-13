نظرة عامة على مؤشر أسعار المستهلك: المزيد من انخفاض التضخم يضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع مريح 🏦

يكشف تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الصادر في يناير 2026 عن انخفاض في معدل التضخم الرئيسي إلى جانب ضغوط كامنة مستمرة. وبينما ساهم قطاع الطاقة في خفض التضخم بشكل ملحوظ، ظلت تكاليف قطاع الخدمات وفئات متقلبة محددة، مثل السفر، مرتفعة.

شهد انخفاض التضخم تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن البيانات بعد انتهاء الإغلاق الحكومي واستمرار تأثير الرسوم الجمركية يثيران تساؤلات حول استدامته. المصدر: أبحاث XTB

مقارنة بين التضخم العام والتضخم الأساسي:

التضخم العام: ارتفع مؤشر "جميع البنود" بنسبة 0.2% شهرياً في يناير، مسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنةً بنسبة 0.3% المسجلة في ديسمبر. وبذلك يصل معدل التضخم السنوي إلى 2.4%.

التضخم الأساسي: باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، تسارعت الأسعار بشكل طفيف إلى 0.3% شهرياً (مقارنةً بنسبة 0.2% في ديسمبر)، محافظةً على معدل سنوي قدره 2.5%.

تغيرات شهرية ملحوظة (من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026):

تأثير الطاقة: شهدت أسعار الطاقة انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت بنسبة 1.5% شهرياً في يناير بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في ديسمبر. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار البنزين بنسبة 3.2% خلال الشهر.

استمرارية قطاع الخدمات: لا يزال قطاع الخدمات محركًا رئيسيًا للتضخم، حيث ارتفع بنسبة 0.4% شهريًا. وشهدت أسعار تذاكر الطيران ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.5%، مسجلةً تسارعًا كبيرًا مقارنةً بزيادة ديسمبر البالغة 3.8%.

السكن والمأوى: شهدت أسعار قطاع الإسكان تباطؤًا ملحوظًا؛ حيث نما قطاع المأوى بنسبة 0.2% شهريًا، بانخفاض عن معدل 0.4% المسجل في ديسمبر.

انكماش أسعار السلع بشكل عام: واصلت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة انخفاضها، مسجلةً تراجعًا بنسبة 1.8% شهريًا. في المقابل، شهدت أسعار الملابس ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% بعد استقرارها سابقًا.

استمرار تأثير الرسوم الجمركية: في المقابل، شهدت الفئات الحساسة للرسوم الجمركية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال هذه الفترة. ارتفعت تكاليف المفروشات بنسبة 0.7%، بينما زادت أسعار الأجهزة المنزلية - مثل الغسالات - بنسبة 1.3%. وقد تم تسجيل نمو أكثر حدة في معدات الفيديو والصوت (+2.2%) وقطاع أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، الذي ارتفع بنسبة 3.1%.

لطالما كان عنصر السكن المحرك الرئيسي لتضخم أسعار المستهلكين، لذا فإن انخفاض حصته في أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من شأنه أن يشجع النقاش حول خفض أسعار الفائدة. كما أن الانخفاض المتوقع في أسعار النفط من شأنه أن يدعم التأثير الانكماشي لسلع الطاقة، وربما يحد من تقلبات أسعار تذاكر الطيران. المصدر: أبحاث XTB

الآثار المترتبة على الاحتياطي الفيدرالي

تمنح أحدث بيانات التضخم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متسعًا من الوقت لمناقشة إمكانية العودة إلى التيسير النقدي، بدلًا من الشعور بالضغط للتسرع في ذلك. ويُعزى انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في أسعار البنزين وتراجع تضخم أسعار المواد الغذائية، مما يُفترض أن يُساعد في الحفاظ على استقرار توقعات تضخم أسعار المستهلكين. علاوة على ذلك، يُوفر تباطؤ تكاليف السكن إلى 0.2% شهريًا أقوى دعم حتى الآن لقطاع الخدمات الأساسية.

مع ذلك، من المرجح أن يُبقي أعضاء اللجنة الأكثر تشددًا على حذرهم نظرًا لثبات ديناميكيات السوق الأساسية والضغوط التضخمية الواضحة في السلع الحساسة للتعريفات الجمركية. في نهاية المطاف، يمنح مزيج انخفاض التضخم التدريجي وبيانات سوق العمل المريحة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة للتكيف بحرية مع المخاطر على جانبي ولايته، والتي تبدو حاليًا منخفضة نسبيًا.

من شأن انخفاض التضخم العام في قطاع الخدمات أن يشجع النقاش حول المزيد من خفض أسعار الفائدة. المصدر: أبحاث XTB

رد فعل السوق

شهدت سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر (حوالي 4.06% حاليًا).

بلغت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر 2025. المصدر: xStation5

ووفقًا لمؤشر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، لا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب راسخة، مع بقاء الاحتمالات الضمنية للنصف الأول من عام 2026 دون تغيير يُذكر (حوالي 10% لشهر مارس، و35% لشهر أبريل، و90% لشهر مايو). أما على المدى الأطول، فقد اتجهت التوقعات نحو مزيد من التيسير النقدي، حيث تُسعّر الأسواق حاليًا 2.56 خفضًا في أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026، مقارنةً بـ 2.3 قبل أسبوع.

المصدر: Bloomberg Finance LP

وقد حد تقرير مؤشر أسعار المستهلك من قوة الدولار اليوم، مما أدى إلى إلغاء جميع المكاسب في مؤشر الدولار الأمريكي، على الرغم من أن التقلبات الإجمالية في سوق الصرف الأجنبي الناجمة عن التقرير كانت محدودة.