نظرة أولية على توقعات ألفابت للربع الرابع من عام 2025. هل وتيرة تحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي مستدامة؟

لماذا تُعدّ نتائج ألفابت مهمة؟

تدخل ألفابت موسم الإعلان عن الأرباح كإحدى أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وفي الوقت نفسه، كإحدى أكثرها تطلبًا. بعد فصول من التوسع الديناميكي في الحوسبة السحابية، والتبني المذهل للذكاء الاصطناعي، والنمو القوي في عائدات الإعلانات، يتوقع السوق الآن تأكيدًا على أن الأداء الأخير لم يكن نتيجة عابرة، بل اتجاه نمو هيكلي مستدام.

ستكون نتائج اليوم بمثابة اختبار لجودة استراتيجية الشركة. لن ينظر المستثمرون إلى الأرقام فحسب، بل سيركزون بشكل أساسي على قدرة ألفابت على تحقيق الربحية من منصة جيميني وغيرها من منتجات الذكاء الاصطناعي، والحفاظ على النمو المتسارع في جوجل كلاود ويوتيوب، والسيطرة على ارتفاع تكاليف البنية التحتية والطاقة.

توقعات الربع الرابع لعام 2025

ربحية السهم: 2.65 دولار أمريكي

إجمالي الإيرادات: 111.4 مليار دولار أمريكي

خدمات جوجل: 94.9 مليار دولار أمريكي

إعلانات جوجل: 80.89 مليار دولار أمريكي

بحث جوجل وخدمات أخرى: 61.37 مليار دولار أمريكي

إعلانات يوتيوب: 11.78 مليار دولار أمريكي

جوجل كلاود: 16.2 مليار دولار أمريكي (+30-35% على أساس سنوي)

الدخل التشغيلي: 36.95 مليار دولار أمريكي

هامش الربح التشغيلي: 33.1%

النفقات الرأسمالية: 28.17 مليار دولار أمريكي

بالنسبة للسوق، لا يقتصر الأمر على مدى توافق الآراء فحسب، بل يشمل أيضًا هيكل الإيرادات ووتيرة نمو القطاعات المختلفة. ومن بين الأسئلة المحورية ما إذا كانت إيرادات الذكاء الاصطناعي وخدمات جوجل السحابية تحافظ على معدل نمو مرتفع يُشير إلى تحقيق ربح مستدام من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن المهم أيضًا فهم مساهمة إعلانات يوتيوب ومحرك البحث في نمو الإيرادات، لا سيما في ظل تزايد المنافسة والتغيرات التنظيمية. كما ستراقب الأسواق ما إذا كان الاستثمار في مراكز البيانات ووحدات معالجة الرسومات والطاقة ينمو بما يتماشى مع إيرادات الذكاء الاصطناعي، أو ما إذا كانت ضغوط التكاليف ستؤثر على هوامش الربح.

تطبيق الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الحوسبة السحابية كمحركين للنمو

أصبح نظام Gemini وتكامله مع منتجات جوجل مؤشرًا رئيسيًا للإيرادات المستقبلية. ويُظهر التبني السريع للذكاء الاصطناعي في محرك البحث، ومتصفح Chrome، وWorkspace أن شركة Alphabet لا تكتفي بتطوير التكنولوجيا فحسب، بل تُحقق منها ربحًا فعالًا، مُولِّدةً إيرادات حقيقية من الذكاء الاصطناعي.

لا تزال خدمات جوجل السحابية المحرك الرئيسي للنمو خارج نطاق الإعلانات، حيث تنمو إيراداتها بوتيرة أسرع بكثير من سوق تكنولوجيا المعلومات ككل. وسيفسر السوق ديناميكيات نمو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي كإشارة إلى الميزة التنافسية المستدامة لشركة Alphabet.

يواصل يوتيوب تحقيق إيرادات إعلانية كبيرة، ويُصبح جزءًا متزايد الأهمية من منظومة المحتوى، لا سيما مع تطبيق الذكاء الاصطناعي في التوصيات واستهداف الإعلانات.

الاستثمار والهوامش كمؤشرات للفعالية الاستراتيجية: تستثمر ألفابت بكثافة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ويُؤثر هذا الإنفاق المرتفع على هوامش التشغيل رغم النمو القوي في الإيرادات.

ستُحلل الأسواق بدقة تعليقات الإدارة بشأن تخصيص النفقات الرأسمالية، والتحكم في التكاليف التشغيلية، والعائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وستُظهر نتائج اليوم ما إذا كانت ألفابت قادرة على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بشكل مربح مع الحفاظ على قدرتها التنافسية مع أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت، وحماية هوامش أرباح الإعلانات.

استقرار القطاعات الأساسية وتنويع الإيرادات

إلى جانب الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تمتلك ألفابت قطاعًا إعلانيًا قويًا يُوفر تدفقًا نقديًا متكررًا. ولا تزال إعلانات جوجل سيرش ويوتيوب والشبكات الإعلانية تُشكل الركيزة المالية التي تُخفف من مخاطر الاستثمار قصيرة الأجل والإنفاق الدوري في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتستمر الاستثمارات الأخرى والمبادرات الجديدة في توليد إيرادات محدودة، لكنها تُمثل خيارًا مُحتملًا على المدى الطويل. ولدى الشركة مجال للتوسع بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مع تقليل مخاطر زعزعة استقرار النتائج المالية.

المخاطر التي تُؤثر على أداء ألفابت

تواجه ألفابت العديد من التحديات الهامة. فقد تُؤثر الضغوط التنظيمية وضغوط مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة على هيكل الإيرادات وظروف السوق. وتستمر المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من مايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسز في الازدياد. وقد تُؤدي تكاليف البنية التحتية والطاقة المرتفعة إلى تقييد هوامش الربح. توقعات السوق عالية، والتسامح مع خيبات الأمل في النتائج والأرباح محدود. قد يؤثر الاستئناف المستمر لمكافحة الاحتكار على الاتفاقيات مع الشركاء، بما في ذلك آبل، مما قد يؤثر على محرك البحث ومتصفح كروم.

هل تستطيع ألفابت ترجمة استراتيجيتها إلى نتائج مالية؟

ستختبر نتائج اليوم قدرة ألفابت على تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى عوائد مالية ملموسة. وسيكون النمو المستدام في إيرادات الحوسبة السحابية، واستمرار زخم الذكاء الاصطناعي، والإدارة الفعالة للنفقات الرأسمالية، والحفاظ على هوامش الربح، مؤشرات رئيسية على جودة استراتيجيتها.

تقف ألفابت اليوم في مرحلة تتسم فيها استراتيجيتها بالوضوح، والطلب حقيقي، والمزايا التنافسية كبيرة. سيُقيّم السوق ليس فقط الأرقام، بل أيضًا قدرة الشركة على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهو ما سيحدد قيمتها المستقبلية.

النقاط الرئيسية

يجب على ألفابت إثبات أن نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لم يكن وليد الصدفة، بل كان نموًا هيكليًا. تُعدّ خدمات جوجل كلاود والذكاء الاصطناعي جوهر الاستراتيجية والمحرك الرئيسي للنمو خارج نطاق الإعلانات. تختبر الاستثمارات الرأسمالية الضخمة قدرة الشركة على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بشكل مربح. تُخفف قطاعات الإعلانات المستقرة ويوتيوب من المخاطر قصيرة الأجل، مما يُتيح مجالًا للتوسع السريع. لا تزال اللوائح التنظيمية والمنافسة من عوامل الخطر المهمة التي قد تؤثر على النتائج في الأرباع القادمة.

قد تكون نتائج الربع الرابع من عام 2025 هي اللحظة التي يُؤكد فيها السوق ما إذا كانت ألفابت تدخل بالفعل عصرًا من النمو المستدام للذكاء الاصطناعي أم لا.