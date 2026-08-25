نيكاي 225 يعوض خسائره الصباحية

شهدت جلسة التداول الثانية هذا الأسبوع انعكاساً مذهلاً في بورصة طوكيو. فبعد موجة البيع الصباحية التي سجلت أدنى مستوياتها منذ 4 أغسطس، حدث ارتداد قوي على شكل حرف V. وارتفعت عقود مؤشر JP225 بنسبة 1.3%، متجاوزة 66,000 نقطة. ويعود اختراق الاتجاه الهبوطي في النصف الثاني من اليوم إلى الهدوء الذي ساد سوق العملات وتدفق رؤوس الأموال السريع بحثاً عن الأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

ما الذي يقف وراء انتعاش اليوم؟

انحسرت حالة الذعر التي سادت السوق صباحًا مع استقرار مؤشر الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، مما خفف الضغط على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من الأسواق الآسيوية الناشئة والناضجة.

كان الدافع الأقوى للارتفاع هو قطاعات العقارات والمصارف اليابانية، بالإضافة إلى شركات صناعة المكونات والكابلات. وسجلت شركات مثل فوروكاوا إلكتريك (+10%)، وإيبيدن (+6%)، وفوجيكورا (+5%) مكاسب كبيرة. كما ارتفعت أسهم سوفت بنك، عملاق التكنولوجيا الذي يُعدّ ركيزة أساسية للمؤشر، بنسبة 2.25%.

رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط، نشهد اليوم انخفاضًا آخر بنسبة 3% تقريبًا، مما يقلل من مخاوف المستثمرين بشأن تكاليف استيراد الطاقة، ويوفر دعمًا مباشرًا للاقتصاد الياباني المعتمد على الموارد.

أضعف أداء في جلسة اليوم

لم يكن انتعاش السوق اليابانية شاملًا، إذ ظل قطاعا السيارات والطاقة تحت ضغط بيع قوي. وكانت أكبر الشركات الخاسرة في المؤشر هي طوكيو إلكتريك باور، ويوكوهاما رابر، ونيسان موتور. يؤكد التعادل السريع لانخفاضات الصباح على مؤشر نيكاي 225 (على غرار مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي) أن المستثمرين يستغلون أدنى مستويات السوق المحلية للعودة إلى السوق. ويساهم استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في نطاق 159-160، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، في تهيئة ظروف مواتية لاستمرار التفاؤل في سوق الأسهم اليابانية خلال الأيام المقبلة.

يشهد مؤشر JP225 انتعاشًا واضحًا، حيث استقرّ فوق مستوى 65,000 نقطة بقليل. قد تكون نقطة حاسمة للمشترين هي محاولة الوصول إلى خط الاتجاه الهابط، والذي يُمكن أن يُمثّل أيضًا خط العنق لنمط الرأس والكتفين المقلوب (oRGR). قد يؤدي كسر مستوى 67,750 إلى محاولة تسجيل مستويات قياسية جديدة في الأسابيع القادمة. المصدر: xStation5