وداعًا لمعجزة ميلي؟ البيزو الأرجنتيني يتعثر

بعد حصولها على 30 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أصبحت الأرجنتين على شفا الإفلاس مجددًا. وستكون هذه رابع حالة تخلف عن سداد الديون أو إعادة هيكلة للبلاد خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

كيف تطور اقتصاد الأرجنتين منذ تولي ميلي الرئاسة؟

بدا أن اقتصاد البلاد قد تحسن بشكل ملحوظ منذ فوز خافيير ميلي في الانتخابات العامة في ديسمبر 2023. في الواقع، رحّب المستثمرون الأجانب بهذه التغييرات. ومع تحسن الاقتصاد، سمح ميلي أيضًا بحرية حركة رأس المال داخل الأرجنتين وخارجها، مما عزز ثقة المستثمرين في اقتصادها.

كان مؤشر أسهم البلاد، المسمى ميرفال، الأفضل أداءً عالميًا في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 130% بالدولار، في حين درست صناديق الاستثمار إدراج السندات الأرجنتينية ضمن منتجاتها. لكن في الأسابيع الأخيرة، ساءت الأمور. ما هي أهم المحطات في قيادة خافيير ميلي للأرجنتين خلال عامين؟

انخفاض التضخم

ظل نمو الأسعار في السنوات الأخيرة قريبًا من 100%. عند فوزه الانتخابي، وصل التضخم إلى 211%، وبحلول أبريل بلغ ذروته عند 294%. ومع ذلك، فقد استقر منذ ذلك الحين عند 30%، ومن المتوقع أن يؤكد هذا التراجع في أكتوبر بنمو "فقط" بنسبة 25%.

النمو الاقتصادي

نما اقتصاد الأرجنتين بنسبة 6.3% في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل في الربع الأول. ويمثل هذا أسرع معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022، مدفوعًا بانتعاش قوي في القطاع الزراعي مع تلاشي آثار الجفاف التاريخي الذي أضر بشدة بإنتاج الحبوب.

معدل الفقر

انخفض معدل الفقر في الأرجنتين انخفاضًا حادًا في النصف الثاني من عام 2024، بعد أن دفعت إجراءات التقشف وتخفيضات الإنفاق العام ملايين الناس إلى ضائقة مالية في البداية. وانخفض المعدل من 52.9% في النصف الأول من العام الماضي إلى 38.1%.

الميزان التجاري

يُعدّ الميزان التجاري للأرجنتين أحد أهم محاور اهتمام ميلي. وقد كانت النتائج إيجابية، مع بوادر تحسن في عام 2025 مقارنةً بالسنوات السابقة. وحققت الأرجنتين فائضًا تجاريًا قدره 5.071 مليار دولار، وهو مؤشر إيجابي، وإن كان أقل من العام السابق، حيث اختتمت البلاد عام 2024 بفائض تاريخي بلغ 18.928 مليار دولار.

يحافظ التجارة الخارجية على فائض مستدام، مدفوعًا بصادرات الأعمال الزراعية والطاقة، حتى في ظل استقرار نسبي للأسعار العالمية، بينما يعكس ارتفاع الواردات اقتصادًا محليًا أكثر ديناميكية.

ومع ذلك، فإن الصورة ليست مثالية: فمع الصين، تُحافظ الأرجنتين على عجز هيكلي يقارب 100 مليار دولار خلال الحكومات الخمس الماضية.

العجز المالي

تمثلت سياسة ميلي الرئيسية في تحقيق فائض مالي. ولتحقيق ذلك، طبّق سياسة "المنشار الآلي": تخفيضات في التعليم والأشغال العامة والدعم؛ وتسريح عمال في القطاع العام؛ ودمج وزارات. كما أطلق إصلاحًا ضريبيًا ألغى 19 ضريبة، وخفض التعريفات الجمركية على السلع الرأسمالية، وأنشأ نظام حوافز الاستثمارات الكبيرة (RIGI)، مع إعفاءات وسدادات سريعة. كما استخدم حق النقض ضد قوانين توسع المعاشات التقاعدية أو المزايا الاجتماعية، مدافعًا عن "العجز الصفري" كأولوية.

النتيجة: في أغسطس 2025، بلغ الفائض الأولي المتراكم 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو تحول غير مسبوق لبلد اعتاد إنفاق أكثر مما يجمع.

لماذا إذن تمر الأرجنتين بأزمة؟

حقق ميلي تقدمًا ماليًا وتنظيميًا ملحوظًا منذ أن ورث الفوضى الاقتصادية التي أفرزتها الحقبة البيرونية في ديسمبر 2023. فقد حقق توازنًا في الميزانية وحرر آلاف رواد الأعمال من البيروقراطية.

لكن الاستثمار لم يصل كما هو متوقع، وتباطأ النمو الاقتصادي. واللوم، كما هو الحال دائمًا، يقع على عاتق الشكوك حول البنك المركزي وعدم استقرار البيزو.

لأكثر من عام، حافظت الأرجنتين على ضوابط رأس المال التي فرضتها الحكومة السابقة، واستخدم البنك المركزي سعر صرف ثابتًا، حيث كان الدولار أقل من معدل التضخم، لدعم البيزو. وقد أدى امتلاك الكثير من البيزو، مقابل قلة السلع بسعر صرف مبالغ فيه، إلى شعور الأرجنتينيين بثراء أكبر مما كانوا عليه في الواقع، مما شجع على استيراد العملات الأجنبية.

في الواقع، يتسوق الأرجنتينيون من الخارج لشراء ثلاجات ذات علامات تجارية أو لحوم أبقار - المنتج التصديري الرئيسي للأرجنتين - والذي، بسبب هذه التشوهات في سعر الصرف، أصبح أرخص من المنتج المحلي. بالنسبة للمصدرين، يُعدّ البيع في الخارج أقل ربحية لأنهم يحصلون على الدولار بسعر صرف قديم، مما يُولّد عجزًا خارجيًا، وهو عكس هدف ميلي.

أدركت الحكومة أنها مضطرة إلى ترك السوق يكتشف القيمة الحقيقية للبيزو. في أبريل، أعلن البنك المركزي أنه سيُبقي العملة ضمن نطاق تذبذب، وقد نجح هذا لفترة. ولكن عندما توقفت وزارة الخزانة عن إصدار سندات قصيرة الأجل بفوائد مرتفعة للبنوك، بدأ العملاء في استبدال البيزو بالدولار.

في البداية، كان التدفق ضئيلًا. ولكن عندما كان أداء ميلي ضعيفًا في انتخابات مقاطعة بوينس آيرس - التي تضم ما يقرب من 40% من السكان - تصاعدت المخاوف من عودة البيرونية. أطلق الأرجنتينيون جولة أخرى من بيع البيزو. انخفض البيزو بنحو 10% في 15 يومًا، ليصل إلى أدنى نطاق تذبذب مُعتمد في أبريل عندما خفف ميلي ضوابط رأس المال الصارمة التي فرضتها الأرجنتين بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 20 مليار دولار.

عادةً ما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح الائتمان وتعزيز العملة، مما يجذب رؤوس الأموال المقومة بالبيزو ويكبح الدولرة. لكن رفع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه في الأرجنتين يعني المزيد من التضييق على الأسر والشركات المثقلة أصلًا بتكاليف باهظة.

بما أن الأرجنتينيين قد مروا بأزمات عديدة، فهم يدركون أن البيزو دائمًا ما ينخفض ​​سعره. فإذا لم يروا أسعار فائدة جذابة أو ثقة في السياسة المالية، فإنهم يهربون من البيزو.

وهذا ما حدث بالضبط. فقد ازداد خوف المستثمرين المحليين من اضطرار الحكومة إلى التخلي عن نطاق التذبذب وخفض قيمة البيزو، مما زاد الطلب على الدولار. أنفق البنك المركزي 1.1 مليار دولار في ثلاثة أيام، وأثارت مبيعات الدولار هذه بدورها قلق حاملي السندات، الذين خشوا أن الحكومة تستنزف احتياطياتها الشحيحة - المقدرة بأقل من 5 مليارات دولار - مما يتسبب في انهيار أسعار السندات.

هل ستنقذ الولايات المتحدة خافيير ميلي؟

لم يتوقف النزيف إلا بعد أن غرّدت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين بأنها ستمدد المساعدات المالية، وأعلنت حكومة ميلي تعليقًا مؤقتًا لضرائب الصادرات.

صرح بيسنت بأن واشنطن ستدرس شراء العملة الأرجنتينية أو الديون السيادية من خلال صندوق تديره وزارة الخزانة الأمريكية، مضيفًا أن "جميع الخيارات" مطروحة.

وأعاد إلى الأذهان كلمات ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي خلال أزمة منطقة اليورو، قائلًا إن الولايات المتحدة ستفعل "كل ما يلزم" لدعم الأسواق المالية الأرجنتينية.

تعافى البيزو بعد تعهد بيسنت بالدعم، حيث ارتفع بنسبة 6%. وارتفع مؤشر ميرفال بقوة، وانخفضت عوائد سندات الدولار الأرجنتيني إلى حوالي 15%. ومع ذلك، لا تزال هذه السندات بعيدة كل البعد عن توفير الأمان للمستثمرين. إذ يتم تداول سندات الأسواق الناشئة الأكثر خطورة، مثل سندات الإكوادور أو أنغولا، عند حوالي 11% فقط.

قبل كارثة بوينس آيرس، خططت شركة ميلي للوصول إلى عوائد أحادية الرقم العام المقبل، وهي عوائد منخفضة بما يكفي لإصدار سندات جديدة. وسيعتمد ذلك على تعافي ميلي في انتخابات التجديد النصفي الوطنية، والموعد الحاسم هو 26 أكتوبر.

هل الدولرة هي الحل؟

من ناحية، ستقضي على خطر انخفاض قيمة البيزو والإغراء السياسي بطباعة النقود لتغطية العجز، ويمكن استقرار التضخم بسرعة.

لكن من ناحية أخرى، ستفقد الأرجنتين سيادتها النقدية وستعتمد على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. إذا ارتفعت قيمة الدولار، ستصبح الأسعار المحلية أكثر تكلفةً عالميًا، وتنخفض الصادرات، ويتدهور الميزان التجاري، وستفقد الأرجنتين قدرتها التنافسية - وهو عكس ما تحتاجه تمامًا.

علاوة على ذلك، لكي تُحوّل الأرجنتين عملتها إلى الدولار، تحتاج إلى احتياطيات حقيقية صافية من الدولار لاستبدالها بالبيزو المتداول - وهو أمر لا تملكه اليوم (احتياطياتها الصافية منخفضة للغاية). على الرغم من الحديث عن احتياطيات بقيمة 20 مليار دولار، إلا أن هذا يشمل في الواقع خطوط ائتمان والتزامات أخرى يصعب تسييلها. تشير الحسابات الحالية إلى حوالي 5 مليارات دولار، مقابل إجمالي عرض نقدي يبلغ حوالي 40 مليار دولار - وهو ما لا يكفي لدولرة الاقتصاد.

لذلك، يبدو أن الخيار الوحيد القابل للتطبيق في الوقت الحالي هو أن يكتسب البيزو استقرارًا وثقة المستثمرين، محليًا ودوليًا. يمكن تحقيق ذلك من خلال فائض مالي دائم. السؤال هو: هل يستطيع ميلي تحقيق ذلك، أم سيتوفر لديه الوقت الكافي؟

