وول ستريت تحت ضغط جديد 📉 انخفاض أسهم تكنولوجيا المعلومات، وارتفاع قطاع النفط والغاز

لا تزال معنويات سوق الأسهم الأمريكية متقلبة، إذ يحاول المستثمرون استيعاب مجموعة واسعة من النتائج المحتملة المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط، في ظل تلقيهم إشارات دبلوماسية متضاربة من واشنطن. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، بعد تذبذبها بين المكاسب والخسائر في وقت سابق، مما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين. ويزيد عدم خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران من مخاطر الركود، في حين أن التوصل إلى اتفاق سريع قد يُحفز انتعاشًا اقتصاديًا. وتتعرض أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط ملحوظة، مع عمليات بيع مكثفة في قطاع البرمجيات، مما يؤثر سلبًا على معنويات سوق الأسهم بشكل عام.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث وصل عائد السندات لأجل عامين إلى 3.88% (+3 نقاط أساس)، مما يشير إلى محدودية الطلب على الأصول الآمنة على الرغم من التوترات الجيوسياسية .

ارتفعت أسعار النفط مجددًا فوق 90 ​​دولارًا للبرميل، معوضةً جزءًا من خسائرها السابقة، في ظل استمرار الأسواق في استيعاب احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات في المنطقة .

تعزز الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، بينما حافظ الذهب على استقراره النسبي، مما يشير إلى لجوء انتقائي إلى الأصول الآمنة بدلًا من لجوء واسع النطاق إليها .

تلاشت سريعًا التفاؤلات الأولية بشأن محادثات السلام المحتملة، بعد أن نفت إيران التقارير التي تفيد بوجود مفاوضات جوهرية مع الولايات المتحدة، على الرغم من تصريحات سابقة لدونالد ترامب .

وتدهورت المعنويات أكثر بعد تقارير تفيد باحتمالية تدخل حلفاء الخليج العربي، مما يزيد من خطر تصعيد إقليمي أوسع .

وتؤدي مجموعة السيناريوهات المحتملة إلى تقلبات حادة في الأسواق العالمية .

وارتفاع طفيف في الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1%، مع تألق أسهم شركة بويغ براندز التي قفزت بنسبة تصل إلى 17% بعد تقارير عن محادثات استحواذ مع شركة إستي لودر .

وتراجع الذهب عن مكاسبه السابقة بعد أن أشارت تركيا إلى أنها قد تستخدم احتياطياتها من الذهب لدعم عملتها .

ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن الآثار الاقتصادية طويلة الأمد، حتى في حال انحسار الصراع سريعًا. ووفقًا لبنك يو بي إس، من المرجح أن تبقى التقلبات مرتفعة للأسباب التالية :

الحاجة إلى إعادة بناء مخزونات النفط،

احتمالية استمرار اضطراب سلاسل التوريد،

استمرار شعور الاقتصادات بآثار الصدمة في العرض .

تحافظ شركة يو بي إس على وضع دفاعي في أوروبا، مما يقلل من تعرضها للقطاعات الدورية، بما في ذلك البنوك .

يتصاعد الصراع العسكري في الشرق الأوسط

لا يزال الوضع العسكري متوتراً ومتصاعداً: شنت إيران هجمات ليلية على أهداف إسرائيلية وقواعد أمريكية، واعترضت السعودية طائرات مسيرة، وأبلغت الكويت عن أضرار لحقت بالبنية التحتية للطاقة، كما انطلقت صفارات الإنذار في البحرين.

أعلنت قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين، مما زاد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

كما تضررت البنية التحتية للطاقة في إيران، بما في ذلك منشآت في أصفهان وخط أنابيب يغذي محطة خرمشهر لتوليد الطاقة.

لا تزال الأسواق في حالة تأهب قصوى، حيث ينتظر المستثمرون تأكيداً للمحادثات الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد توفر رؤية أوضح.

مؤشر 500 الأمريكي (يوم واحد): تقلبات مرتفعة مع ضغوط هبوطية تهيمن على الجلسات الأخيرة.

نظرة قطاعية: يواصل النفط اتجاهه التصاعدي، بينما تواصل أسهم مايكروسوفت وغيرها من شركات تكنولوجيا المعلومات انخفاضها.

أخبار الشركات

قلصت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائرها السابقة بعد افتتاح السوق، على الرغم من استمرار ارتفاع التقلبات؛ بينما استقرت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل عام.

ارتفع سهم مجموعة جيفريز المالية ( JEF ) بنسبة 9.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تدرس إمكانية الاستحواذ عليها، مع توقع المستثمرين علاوة استحواذ محتملة.

وارتفع سهم جيه فروغ ( FROG ) بنسبة 2% قبل افتتاح السوق، بعد رفع توصيته من يو بي إس (محايد ← شراء)، حيث سلط المحللون الضوء على قوة أساسيات الشركة على الرغم من ضعف سعر السهم مؤخرًا.

وزاد سهم رالف لورين ( RL ) بنسبة 1.7% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن رفعت سيتي توصيتها للسهم إلى شراء، مشيرةً إلى نجاح تعزيز العلامة التجارية وتحسن الأداء التشغيلي.

وأعلن صندوق آريس للدخل الاستراتيجي عن طلبات إعادة شراء أسهم بلغت 11.6% من إجمالي الأسهم القائمة، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى المسموح به في إطار عمله والبالغ 5%.

قامت شركة تريان لإدارة الصناديق ومجموعة جنرال كاتاليست بتعديل بنود اتفاقيتهما النهائية للاستحواذ على جانوس هندرسون. تُقيّد شركة أبولو غلوبال مانجمنت عمليات الاسترداد من أحد أكبر صناديقها الائتمانية الخاصة غير المتداولة للمستثمرين الأفراد، وذلك في ظل ارتفاع طلبات السحب.

وشهد سهم شركة نت جير ( NTGR ) ارتفاعًا بنسبة 16% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن اتخذت لجنة الاتصالات الفيدرالية قرارًا بحظر استيراد أجهزة التوجيه الاستهلاكية الجديدة المصنّعة في الخارج، مما قد يُحسّن من بيئة المنافسة للمنتجين المحليين.

