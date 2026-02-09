وول ستريت تواصل مكاسبها؛ و US100 ينتعش بأكثر من 1% 📈

تحسّنت المعنويات بشكل ملحوظ في نهاية اليوم في أوروبا وفي المرحلة الثانية من جلسة وول ستريت. ارتفع مؤشر US100 بأكثر من 1%، بينما ارتفع مؤشرا US500 وUS2000 بنسبة 0.7% و0.8% على التوالي. وتُعزى مكاسب اليوم بشكل أساسي إلى شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد ارتفعت أسهم شركات مثل أوراكل وبالانتير وأبلوفين بنسب تتراوح بين 7% و15%. وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 3.5% وبرودكوم بنسبة 5.4%.
المصدر: xStation
غيّر مؤشر US100 توقعاته استجابةً لما حدث عند افتتاح وول ستريت. تسارعت وتيرة الارتفاعات ونجحت حاليًا في اختراق المتوسط المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (المنحنى البنفسجي)، والذي لطالما شكّل نقطة دعم رئيسية للاتجاه الصعودي على الرسم البياني. كلما طالت مدة بقاء السعر فوق هذا الحاجز، زادت احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي العام.
المصدر: xStation
