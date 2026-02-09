اقرأ أكثر
٩:٣٤ م · ٩ فبراير ٢٠٢٦

وول ستريت تواصل مكاسبها؛ و US100 ينتعش بأكثر من 1% 📈

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

تحسّنت المعنويات بشكل ملحوظ في نهاية اليوم في أوروبا وفي المرحلة الثانية من جلسة وول ستريت. ارتفع مؤشر US100 بأكثر من 1%، بينما ارتفع مؤشرا US500 وUS2000 بنسبة 0.7% و0.8% على التوالي. وتُعزى مكاسب اليوم بشكل أساسي إلى شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد ارتفعت أسهم شركات مثل أوراكل وبالانتير وأبلوفين بنسب تتراوح بين 7% و15%. وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 3.5% وبرودكوم بنسبة 5.4%.

المصدر: xStation

 

غيّر مؤشر US100 توقعاته استجابةً لما حدث عند افتتاح وول ستريت. تسارعت وتيرة الارتفاعات ونجحت حاليًا في اختراق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (المنحنى البنفسجي)، والذي لطالما شكّل نقطة دعم رئيسية للاتجاه الصعودي على الرسم البياني. كلما طالت مدة بقاء السعر فوق هذا الحاجز، زادت احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي العام.

 

المصدر: xStation

١١ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٣٤ م

عاجل: زيادة هائلة في احتياطيات النفط الأمريكية!
١١ فبراير ٢٠٢٦, ٦:٥٠ م

الولايات المتحدة: هل تشير الأرقام القياسية للرواتب إلى مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة؟
١١ فبراير ٢٠٢٦, ٥:١٦ م

ملخص السوق: ارتفاع أسعار النفط وسط التوترات الأمريكية الإيرانية 📈 مؤشرات أوروبية هادئة قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية
١١ فبراير ٢٠٢٦, ٤:٣١ م

📈 ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% قبل صدور تقرير الوظائف، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 30 يناير
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات