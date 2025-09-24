وزير الخزانة الأمريكي بيسنت يشير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد

علق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة. إليكم التفاصيل:
- سنجتمع مجددًا مع الصين في أكتوبر ونوفمبر.
- قد تكون بعض المواد الكيميائية ومحركات الطائرات بمثابة ورقة ضغط في المحادثات مع الصين.
- الولايات المتحدة معرضة للخطر في بعض الصناعات، وتحتاج إلى دعم اقتصادها.
- تتدفق المعادن الأرضية النادرة من الصين.
- نتقدم في ملفي فاني ماي وفريدي ماك.
- لا أعلم إن كان سيحدث إغلاق حكومي الأسبوع المقبل.
- نعمل على خطة لاستبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي.
- سنرى ما سيحدث مع طفرة الذكاء الاصطناعي هذه.
- أعتقد أننا سنشهد انخفاضًا كبيرًا في التضخم.
- أنا أقل قلقًا بشأن الركود.
- كان ينبغي على باول أن يُشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100-150 نقطة أساس.
- سأُنهي الجولة الأولى بحلول الأسبوع الأول من أكتوبر.
- سأُجري العديد من المقابلات مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
- فاجأني اثنان من مرشحي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- تُظهر المراجعات المتعلقة بالوظائف وجود خلل ما.
- أنا مندهش من عدم إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى وجهة أسعار الفائدة.
- أسعار الفائدة مُقيّدة للغاية ويجب تخفيضها.
- لست متأكدًا من سبب تراجع باول قليلاً.
- نحن ندخل في دورة تخفيف.
- لقد كان الاحتياطي الفيدرالي متشدداً جدًا لفترة طويلة جدًا.