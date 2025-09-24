اقرأ أكثر

وزير الخزانة الأمريكي بيسنت يشير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد

٥:٠٤ م ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

علق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة. إليكم التفاصيل:

  • سنجتمع مجددًا مع الصين في أكتوبر ونوفمبر.
  • قد تكون بعض المواد الكيميائية ومحركات الطائرات بمثابة ورقة ضغط في المحادثات مع الصين.
  • الولايات المتحدة معرضة للخطر في بعض الصناعات، وتحتاج إلى دعم اقتصادها.
  • تتدفق المعادن الأرضية النادرة من الصين.
  • نتقدم في ملفي فاني ماي وفريدي ماك.
  • لا أعلم إن كان سيحدث إغلاق حكومي الأسبوع المقبل.
  • نعمل على خطة لاستبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي.
  • سنرى ما سيحدث مع طفرة الذكاء الاصطناعي هذه.
  • أعتقد أننا سنشهد انخفاضًا كبيرًا في التضخم.
  • أنا أقل قلقًا بشأن الركود.
  • كان ينبغي على باول أن يُشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100-150 نقطة أساس.
  • سأُنهي الجولة الأولى بحلول الأسبوع الأول من أكتوبر.
  • سأُجري العديد من المقابلات مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
  • فاجأني اثنان من مرشحي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
  • تُظهر المراجعات المتعلقة بالوظائف وجود خلل ما.
  • أنا مندهش من عدم إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول إلى وجهة أسعار الفائدة.
  • أسعار الفائدة مُقيّدة للغاية ويجب تخفيضها.
  • لست متأكدًا من سبب تراجع باول قليلاً.
  • نحن ندخل في دورة تخفيف.
  • لقد كان الاحتياطي الفيدرالي متشدداً جدًا لفترة طويلة جدًا.
