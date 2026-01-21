وزير المالية: السعودية تستعد لمرحلة ما بعد 2050 بإصلاحات هيكلية

قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة تعمل منذ الآن على الاستعداد لمرحلة ما بعد 2050 عبر تطوير التعليم والمهارات والقضايا المجتمعية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية جدية في الاقتصاد قد تستغرق من 10 إلى 15 عامًا قبل أن تظهر عوائدها وآثارها بشكل واضح.

من جانيه أوضح الجدعان، خلال مشاركته في جلسة حوارية في «البيت السعودي» على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026، أن العالم يشهد ضجيجًا كبيرًا، وأن الدول التي تنشغل بهذا الضجيج وتغفل عن أولوياتها الاقتصادية ستتضرر، مشددًا على ضرورة الفصل بين إدارة الملفات السياسية الخارجية وبين التركيز على الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.

كما أشار إلى أن المملكة تسعى إلى أن تكون نموذجًا في التركيز على الاقتصاد وحل النزاعات عبر الحوار، مبينًا أن دولاً مثل السعودية لديها قيادة شابة تنظر إلى مصلحة الأجيال خلال 15 و20 و30 عامًا مقبلة.

وأكد وزير المالية أن الهدف الأساسي هو إعداد المجتمعات والهياكل الاقتصادية للتعامل مع مستقبل غير معروف، لافتًا إلى أن الأزمات السابقة أثبتت قدرة الدول والشركات والشعوب على التكيف بدل الانهيار كما توقع البعض ,أما فيما يتعلق بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قال الجدعان إن الحديث عن تراجع أهمية هاتين المؤسستين مجرد «ضجيج»، مشيرًا إلى أن دول العالم كلها ما زالت تتجه إليهما، إما لدعم نفسها أو لدعم منطقتها، رغم الحاجة إلى إصلاحات داخل هذه المؤسسات.