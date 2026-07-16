PayPal: بيع، ركود، أم ثورة؟

ارتفعت أسهم باي بال بنسبة تقارب 20% خلال جلسة تداول الأربعاء، متجاوزةً مستوى 55 دولارًا.

جاء هذا الارتفاع عقب تقارير عن عرض استحواذ مشترك قدمته شركة سترايب وصندوق الاستثمار المباشر أدڤنت إنترناشونال.

وذكرت التقارير أن التحالف قدّم عرضًا بقيمة 60.50 دولارًا للسهم الواحد، ما يُقيّم الشركة بأكثر من 53 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة لأنها تمثل علاوة تزيد عن 25% مقارنةً بقيمة السوق وقت تقديم العرض. ويُشير ارتفاع التقييمات إلى أن المستثمرين تعاملوا مع العرض بجدية، على الرغم من أن سعر السهم لا يزال أقل من عرض الصندوق.

في حال الاستحواذ، ستتمكن سترايب من الوصول إلى أكثر من 430 مليون حساب مستخدم من باي بال، وشبكة فينمو، ومجموعة من الأصول الأخرى. ومن شأن ذلك أن يُكمّل عرض سترايب بقاعدة عملاء واسعة في قطاعي التجزئة والمستهلكين. وستُعالج المجموعة المندمجة مدفوعات بقيمة 3.7 تريليون دولار سنويًا.

هل باي بال رخيصة؟

يُعرف سهم PayPal بين المحللين المتخصصين في أسهم القيمة بتقييمه الذي لم يعكس، لسنوات عديدة، أساسيات الشركة.

لم تعد الشركة تُصنّف ضمن شركات النمو، لكنها لا تزال تتمتع بوضع مالي قوي. ففي الربع الأول، زادت إيراداتها بنسبة 7% لتصل إلى 8.35 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم المدفوعات 464 مليار دولار. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حققت PayPal تدفقات نقدية حرة تُقدّر بنحو 6.8 مليار دولار.

مع ذلك، لا يعني هذا العرض زوال مشاكل الشركة التشغيلية. فقد انخفض هامش الربح التشغيلي بنسبة 18.4%. وتتوقع الإدارة انخفاض ربحية السهم المعدلة بنحو 9% في الربع الثاني، وانخفاض هامش قيمة المعاملات بنحو 3%. كما يتزايد الضغط من Apple Pay وGoogle Pay والحلول المصرفية.

ويسعى الرئيس التنفيذي الجديد، إنريكي لوريس، إلى عكس هذا الاتجاه من خلال إعادة هيكلة الشركة. تتضمن الخطة توفير ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مع توقع إعادة استثمار جزء كبير من هذه الأموال في تطوير المنتجات. ويبقى التحدي الأكبر هو تسريع عملية الدفع عبر العلامة التجارية وتحسين ربحية تطبيق Venmo.

التحليل الفني لشركة PayPal (D1)

رغم أن الشركة لا تزال بعيدة عن ذروتها، إلا أن الارتفاع الأخير يُعدّ مؤشراً إيجابياً قوياً. ففي خطوة واحدة، اخترقت خط الاتجاه الهابط طويل الأمد وتجاوزت مستوى المقاومة عند حوالي 54. المصدر: xStation5

بعد سنوات من التراجع المستمر، عادت باي بال فجأة إلى دائرة الضوء، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الشركة. كل شيء يتوقف على ما إذا كانت باي بال ستوافق على عرض الاستحواذ أم لا.

أما المفاجأة الأكبر فستكون رفض العرض، إذ سيُمثل ذلك إشارة واضحة على قوة الشركة وثقة المساهمين والإدارة في استراتيجيتهم.