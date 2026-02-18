ربع قوي لشركة Analog Devices وتوقعات قياسية

أعلنت شركة Analog Devices، الرائدة عالميًا في مجال أشباه الموصلات التناظرية والحلول الصناعية، عن نتائج الربع الأول من السنة المالية 2026 التي فاقت توقعات السوق بشكل ملحوظ. كما جاءت توقعات الربع الثاني أعلى من متوسط ​​توقعات المحللين، مما يؤكد مكانة الشركة القوية في قطاعات الصناعة ومراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي الرئيسية.

النتائج المالية للربع الأول من عام 2026

الإيرادات: 3.16 مليار دولار أمريكي (+30% على أساس سنوي؛ متوسط ​​التوقعات 3.12 مليار دولار أمريكي)



ربحية السهم: 2.46 دولار أمريكي (متوسط ​​التوقعات 2.31 دولار أمريكي؛ 1.63 دولار أمريكي قبل عام)

الإيرادات حسب القطاع:

القطاع الصناعي: 1.49 مليار دولار أمريكي (متوسط ​​التوقعات 1.50 مليار دولار أمريكي)



قطاع الاتصالات: 476.8 مليون دولار أمريكي (متوسط ​​التوقعات 432 مليون دولار أمريكي)



قطاع السيارات: 794.4 مليون دولار أمريكي (متوسط ​​التوقعات 815.3 مليون دولار أمريكي)



قطاع المستهلكين: 399.8 مليون دولار أمريكي (متوسط ​​التوقعات 362.7 مليون دولار أمريكي)



هامش الربح الإجمالي: 71.2% (متوسط ​​التوقعات 70%)



هامش الربح التشغيلي: 45.5% (متوسط ​​التوقعات 43.8%)



بعد الإعلان عن الأرباح، ارتفعت أسهم شركة ADI بأكثر من 3%، مما يعكس... ردود فعل إيجابية من السوق.

توقعات الربع الثاني من عام ٢٠٢٦



الإيرادات: ٣٫٥٠ مليار دولار (التوقعات: ٣٫٢٣ مليار دولار)



ربحية السهم: ٢٫٨٨ دولار (التوقعات: ٢٫٣١ دولار)

تشير التوقعات إلى استمرار الطلب القوي في قطاعات الصناعة والاتصالات ومراكز البيانات، مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمار المتواصل في الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكدت الإدارة أن إيرادات الربع الثاني المتوقعة قد تسجل مستوى قياسيًا جديدًا للشركة.

ردود فعل السوق وتأثيرها على المستثمرين



يعكس الارتفاع الإيجابي في سعر السهم عقب إعلان النتائج والتوقعات ثقة المستثمرين. ويشير الأداء الفصلي والتوقعات المستقبلية إلى استمرار الشركة في التوسع بفعالية مع الحفاظ على نمو قوي في أسواق أشباه الموصلات الاستراتيجية والأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

سياق الأعمال والتوقعات

لا تزال شركة Analog Devices رائدةً في مجال أشباه الموصلات التناظرية وسوق الحلول الصناعية. ويدعم مسار نمو الشركة زيادة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتوسيع مراكز البيانات، والطلب القوي من عملائها الصناعيين الرئيسيين.

نقاط القوة الرئيسية:

حجم العمليات ووضوح الإيرادات



طلب قوي في قطاعات الصناعة والاتصالات والاستهلاك



هوامش ربح إجمالية وتشغيلية مرتفعة

التحديات الرئيسية:

ضغوط اقتصادية وجيوسياسية كلية



منافسة شديدة في قطاع أشباه الموصلات



ضرورة الحفاظ على الابتكار في سوق سريع التطور

على الرغم من هذه العوامل، فإن أداء شركة ADI الأخير وتوقعاتها المستقبلية تشير إلى استمرار إمكانات نمو الإيرادات والأرباح، مما يعزز مكانتها في أسواق التكنولوجيا الاستراتيجية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

أهم النقاط

