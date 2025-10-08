رفع بنك UBS السعر المستهدف لسهم ميكرون. الأسهم ترتفع!

يبدو أن الأخبار الإيجابية لشركة ميكرون تتوالى باستمرار. فقد رفع بنك UBS مؤخرًا سعر السهم المستهدف من 195 دولارًا أمريكيًا إلى 225 دولارًا أمريكيًا، محافظًا على توصيته "بالشراء". ويُعد هذا مؤشرًا آخر على تنامي التفاؤل تجاه شركة تصنيع شرائح الذاكرة، مدفوعًا بشكل رئيسي بالزيادة الكبيرة في الطلب على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، وهي عنصر أساسي في تطوير الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحوسبة المتقدمة.

عدّل بنك UBS توقعاته، متوقعًا أن يصل الطلب العالمي على ذاكرة الوصول العشوائي عالية الأداء (HBM) إلى 17.1 مليار جيجابايت في عام 2025، وأن يرتفع إلى 27.2 مليار جيجابايت في عام 2026، وهو رقم أعلى من التقديرات السابقة. ومن المتوقع أن تكون NVIDIA أحد العملاء الرئيسيين، مما يعزز آفاق نمو إيرادات Micron. من ناحية أخرى، يُشير بنك UBS إلى قيود الطاقة الإنتاجية. لن يصل المصنع الجديد في أيداهو إلى طاقته الكاملة إلا في النصف الثاني من عام 2027، مما قد يحد من وتيرة التوسع. ومع ذلك، لا يزال السوق إيجابيًا.

ارتفعت أسهم ميكرون بنسبة 5% في جلسة اليوم، وقد تجاوزت مكاسبها 120% منذ يناير. قد يكون التقييم الجديد من بنك UBS حافزًا إضافيًا، ولكن مع هذا النمو الديناميكي، من الحكمة توخي الحذر ومراقبة قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة نموها الحالية عن كثب.