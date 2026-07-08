رسم بياني اليوم: EURUSD عالق بين مخاطر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والشرق الأوسط

يشهد سوق اليورو مقابل الدولار الأمريكي جلسة تداول يوم الأربعاء، متأثرًا بتضارب ثلاثة عوامل رئيسية: التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والموقف المتشدد للبنك المركزي الأوروبي، وارتفاع علاوة المخاطرة المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

يمر السوق حاليًا بمرحلة استثنائية، إذ لم يعد تركيز المستثمرين منصبًا فقط على البنك المركزي الذي سيحافظ على سياسته النقدية الأكثر تقييدًا. السؤال الأهم الآن هو إلى متى سيُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيضطر بالفعل إلى رفعها مجددًا.

قد يُقدّم نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم مؤشرات هامة حول التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية. في الوقت نفسه، يجب على الأسواق أيضًا أن تأخذ في الحسبان التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي قد يُعقّد توقعات التضخم على جانبي المحيط الأطلسي.

المصدر: xStation5

ثلاثة عوامل تُؤثر حاليًا على EURUSD

1. محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية: الأسواق تبحث عن مؤشرات حول تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي

يظل الحدث الأبرز اليوم هو صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير.

هذه المرة، لا تُركز الأسواق فقط على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على سياسته النقدية التقييدية، بل السؤال الأهم هو متى وتحت أي ظروف سيكون الاحتياطي الفيدرالي مُستعدًا لتغيير مسار السياسة النقدية.

تُقيّم الأسواق بشكل متزايد احتمالية تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مستقبلًا، ولكن يجب على الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر الشديد في تصريحاته. فالإشارة إلى الاستعداد لتخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة قد تُفسر على أنها إعلان انتصار مُبكر على التضخم، وقد تُقوّض مصداقية البنك المركزي.

إن حقيقة أن الأسواق تُحلل الإشارات الأولى لتصريحات الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة كيفن وارش تُضفي مزيدًا من الأهمية على إصدار اليوم. يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين توقعات السوق بانخفاض أسعار الفائدة، وتجنب أي تلميح إلى أن المعركة ضد التضخم قد حُسمت بالفعل.

قد تُلقي محاضر اجتماع اليوم الضوء على كيفية تقييم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لما يلي:

استمرار الضغوط التضخمية،

مرونة الاقتصاد الأمريكي،

توقيت دورة خفض أسعار الفائدة المحتملة.

إذا أظهرت الوثيقة حذرًا أكبر تجاه خفض أسعار الفائدة، فقد يتلقى الدولار دعمًا إضافيًا. مع ذلك، إذا فسرت الأسواق المحاضر على أنها إشارة إلى استعداد أكبر لتيسير السياسة النقدية، فقد تتعرض العملة الأمريكية لضغوط متجددة.

2. البنك المركزي الأوروبي لا يزال متشددًا ويواصل دعم اليورو.

يبدو الوضع على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي مختلفًا حاليًا.

بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، لا يزال البنك المركزي الأوروبي يركز على المخاطر المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية. وتُسعّر الأسواق بشكل متزايد سيناريو قد يُقدم فيه البنك المركزي الأوروبي على رفع آخر لسعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

يمثل هذا تحولًا كبيرًا مقارنةً بالفترة السابقة، عندما كان الشاغل الرئيسي لليورو هو تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمالية التيسير النقدي.

يتعين على الأسواق حاليًا مراعاة أن التضخم المستمر، لا سيما في قطاع الخدمات، إلى جانب احتمالية ارتفاع أسعار الطاقة، قد يُجبر البنك المركزي الأوروبي على الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول.

يمثل هذا دعمًا هامًا لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. فحتى مع بقاء الدولار قويًا بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي النسبية ومكانته كملاذ آمن، يستمر اليورو في الاستفادة من توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو.

3. تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وأهمية أسواق النفط المتجددة

لا يزال الوضع في الشرق الأوسط أحد أهم العوامل الجديدة المؤثرة على الأسواق العالمية

وقد أدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب المخاوف بشأن القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، إلى زيادة مخاطر اضطرابات الإمدادات في أسواق الطاقة.

وكان رد فعل السوق ارتفاعًا في أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، حيث يعيد المستثمرون النظر في احتمالية استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.

إن تأثير هذا العامل على زوج اليورو/الدولار الأمريكي ليس واضحًا تمامًا.

فمن جهة، يدعم عدم الاستقرار الجيوسياسي تقليديًا الدولار الأمريكي كملاذ آمن. خلال فترات تزايد النفور من المخاطرة، يتجه المستثمرون غالبًا نحو الدولار الأمريكي.

من جهة أخرى، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية وتعقيد قرارات البنوك المركزية. ولا يزال اقتصاد منطقة اليورو عرضةً بشكل خاص لارتفاع تكاليف الاستيراد نظرًا لاعتماده على إمدادات الطاقة.

إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مجددًا، فقد تبدأ الأسواق في توقع استمرار كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تطبيق سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

EURUSD: الأسواق تترقب الخطوة التالية في تباين سياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

يعكس الوضع الحالي لزوج العملات الرئيسي تضارب ثلاثة سيناريوهات مختلفة:

الاحتياطي الفيدرالي: تحاول الأسواق تحديد توقيت خفض أسعار الفائدة المحتمل،

البنك المركزي الأوروبي: يتوقع المستثمرون إمكانية المزيد من التشديد النقدي،

التوترات في الشرق الأوسط وأسعار النفط: عامل يزيد من عدم اليقين بشأن التضخم وتقلبات السوق.

في ظل هذه الظروف، يبقى زوج العملات يورو/دولار أمريكي عرضةً لتقلبات حادة، إذ يمكن لأي تطور جديد أن يغير بسرعة التوقعات بشأن الفجوة في السياسات بين البنكين المركزيين.

ستبقى عوائد السندات الأمريكية قناةً رئيسيةً لانتقال التأثير. قد يؤدي ارتفاع العائدات إلى دعم الدولار من خلال زيادة تسعير السوق لتكاليف التمويل المرتفعة، في حين أن انخفاض العائدات قد يزيد الضغط على العملة الأمريكية.

النقاط الرئيسية

قد يصبح محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم الحدث الأهم لسوق الدولار.

وصل الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى مرحلة يحلل فيها المستثمرون ليس احتمالية رفع أسعار الفائدة، بل توقيت خفضها المحتمل.

يتعين على كيفن وارش الموازنة بين توقعات السوق بتيسير السياسة النقدية وضرورة الحفاظ على المصداقية في مكافحة التضخم.

لا يزال البنك المركزي الأوروبي مصدر دعم مهم لليورو نظرًا لتوقعات رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام.

قد تؤدي التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية مجددًا.

لذا، يبقى زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند نقطة قد يتحدد فيها التحرك الرئيسي التالي بسؤال واحد: هل سيُغير الاحتياطي الفيدرالي سياسته أولًا، أم سيُضطر البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة مكافحة التضخم لفترة أطول؟