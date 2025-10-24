ارتفاع أرباح مصرف قطر الإسلامي 6.7% في الربع الثالث من 2025

- أرباح مصرف قطر الإسلامي في الربع الثالث من 2025
- أرباح مصرف قطر الإسلامي في الربع الثالث من 2025
ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتبلغ نحو 1.28 مليار ريال.
الجدير بالذكر أنه قد زادت أرباح المصرف بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 6% لتصل إلى نحو 3.46 مليار ريال، مدعومةً بارتفاع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 6.2% على أساس سنوي إلى 666 مليون ريال، إلى جانب تراجع مخصصات التمويل بنسبة 11% لتبلغ 706 ملايين ريال.
الملخص اليومي: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، وارتفاع الأسواق
الولايات المتحدة: البيانات الاقتصادية الكلية تدفع الأسواق إلى آفاق جديدة
عاجل: مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يفوق التوقعات! 📈🔥
🔝مؤشر US500 ينخفض بنسبة 0.25% قبل CPI