١٠:٥٤ ص · ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥

ارتفاع أرباح مصرف قطر الإسلامي 6.7% في الربع الثالث من 2025

  •    أرباح مصرف قطر الإسلامي في الربع الثالث من 2025

ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتبلغ نحو 1.28 مليار ريال.

الجدير بالذكر أنه قد زادت أرباح المصرف بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 6% لتصل إلى نحو 3.46 مليار ريال، مدعومةً بارتفاع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 6.2% على أساس سنوي إلى 666 مليون ريال، إلى جانب تراجع مخصصات التمويل بنسبة 11% لتبلغ 706 ملايين ريال.

