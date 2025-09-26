ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 2.5% مع انخفاض مخزونات ICE📈

تشهد العقود الآجلة لقهوة أرابيكا (COFFEE) في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) ارتفاعًا بنسبة تقارب 2.5% اليوم، مما يجعلها السلعة الزراعية الأفضل أداءً. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في مخزونات القهوة في بورصة إنتركونتيننتال (ICE).

ويُعزى هذا الانخفاض الحاد في مخزونات بورصة إنتركونتيننتال جزئيًا إلى الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الواردات من البرازيل، مما يُفاقم سوق القهوة. ووفقًا لبيانات بورصة إنتركونتيننتال، انخفضت مخزونات القهوة إلى أدنى مستوى لها في 17.5 شهرًا، حيث بلغت 601,717 كيسًا حتى يوم الثلاثاء 23 سبتمبر. كما سُجل انخفاض في مخزونات قهوة روبوستا، حيث وصلت المخزونات إلى أدنى مستوى لها في قرابة شهرين.

على المدى القصير، امتد ارتفاع أسعار القهوة إلى روبوستا، مدفوعًا بتوقعات بهطول أمطار غزيرة في المرتفعات الوسطى في فيتنام، والتي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الشهر، مما قد يُلحق الضرر بحبوب البن التي تدخل مرحلة النمو النهائية قبل الحصاد.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأرصاد الجوية البرازيلية "سومار ميتيورولوجيا" أن هطول الأمطار في ميناس جيرايس سيستمر طوال الأسبوع. وفي حال استمرار هذه الأمطار لفترة أطول، فقد تواجه أسعار أرابيكا مقاومة فنية، على الرغم من انخفاض مخزونات بورصة السلع العالمية ( ICE ).

في الأسبوع الماضي، تراجعت العقود الآجلة للقهوة إلى أدنى مستوياتها في شهر واحد وسط توقعات بزيادة هطول الأمطار في منطقة ميناس جيرايس الرئيسية في البرازيل. ومع ذلك، أعادت بيانات بورصة السلع العالمية الأخيرة إحياء الاهتمام بالشراء والطلب المضاربي على القهوة.

رسم بياني للقهوة (الفاصل الزمني اليومي - D1)

من منظور فني، تجاوزت الأسعار المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا على الرسم البياني اليومي بعد اختبارها مؤخرًا للمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، عقب انخفاض حاد من منطقة 420 إلى 350. وقد تجاوز السعر الآن مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للموجة الهبوطية التي بدأت في وقت سابق من هذا العام، مع احتمال وجود اختبار مهم للإمدادات قريبًا من منطقة 390.

المصدر: xStation5

تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حول التزام المتداولين

أبرز أحدث تقرير للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حول سوق القهوة (حتى 16 سبتمبر) اختلافات ملحوظة في مراكز التداول بين كبار المضاربين (الأموال المُدارة) والتجار (المنتجون والمصدرون والمُصنّعون).

التجار:

يحتفظون بمراكز بيع (76,352 عقدًا) أكثر من مراكز الشراء (41,032 عقدًا).

هذا نموذج تقليدي، حيث يتحوّط المنتجون والتجار لمبيعات الحصاد المستقبلية.

يميل صافي مراكز التداول إلى البيع بشكل كبير، مما يعكس التحوّط ضد انخفاضات الأسعار المحتملة.

الأموال المُدارة:

يحتفظون بـ 50,407 عقود شراء مقابل 9,246 عقد بيع فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج 23,530 عقدًا كـ "استراتيجيات محايدة" (استراتيجيات محايدة).

يظل صافي مراكز التداول ممتدًا بشكل كبير، بنسبة 5:1 تقريبًا بين مراكز الشراء ومراكز البيع.

مقارنةً بالأسبوع السابق، زادت الصناديق المُدارة مراكزها الطويلة بمقدار +1,731 عقدًا.

باختصار:

يتخذ المتداولون التجاريون موقفًا دفاعيًا، مستخدمين الأسعار المرتفعة للتحوط من مخاطر انخفاض الأسعار، وهو سلوك طبيعي للمنتجين.

من الواضح أن صناديق المضاربة تتوقع المزيد من الارتفاعات في الأسعار، محافظين على ميل قوي نحو مراكز الشراء.

مع ذلك، إذا استمر المنتجون في التحوط المكثف، فقد يُقوّض ذلك أسس الارتفاعات الحادة المستقبلية.

المصدر: CFTC