⏫ ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2%

كان رد فعل السوق ارتفاعًا بنسبة 2% في أسعار خام غرب تكساس الوسيط، لكن السوق الأساسية لا تزال تعاني من فائض كبير في المعروض (حوالي 4 ملايين برميل يوميًا). ويشير المحللون إلى أن العقوبات قد تُقلل من فائض المعروض العام المقبل.

تهدف هذه العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول وحظر المعاملات (مع فترة انتقالية حتى 21 نوفمبر 2025)، في المقام الأول إلى تقييد صادرات النفط إلى الهند والصين، اللتين تُشكلان غالبية الإمدادات الروسية.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات شاملة على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر شركتي نفط في روسيا. ويمثل هذا تراجعًا في سياسة ترامب، بهدف فرض وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

في 22 أكتوبر/تشرين الأول، قررت الولايات المتحدة، وتحديدًا دونالد ترامب، فرض عقوبات شاملة على شركتي روسنفت ولوك أويل، أكبر تكتلتين نفطيتين في روسيا. ويمثل هذا أول إجراء هام تتخذه إدارة ترامب ضد قطاع الطاقة الروسي منذ عودة الرئيس إلى البيت الأبيض. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول جذري عن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، حيث أعرب عن ارتياحه للمحادثات مع بوتين وحثّ أوكرانيا على التخلي عن الصراع على بعض الأراضي. والآن، تهدف الولايات المتحدة إلى الضغط على روسيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، حيث أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى احتمال كبير لوقف إطلاق النار، ولكن دون أي إعلان عن التنازل عن الأراضي.

العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركات الروسية:

الأمر التنفيذي رقم 14024 - عقوبات مفروضة بموجب الأمر التنفيذي المتعلق بالأنشطة الضارة لروسيا.

تجميد الأصول - تم تجميد جميع أصول الشركتين في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين.

حظر المعاملات - يُحظر على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات مالية مع التكتلين الخاضعين للعقوبات.

قاعدة الـ 50% - جميع الكيانات التي تسيطر عليها روسنفت أو لوك أويل بنسبة 50% على الأقل تخضع تلقائيًا للعقوبات.

34 شركة تابعة - شركات مُدرجة لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك سيبنفت غاز، وباشنفت-دوبيتشا، ولوك أويل-بيرم، ولوك أويل-كالينينغرادمورنيفت، وآر إن-يوغانسكنفت غاز، وريتيك.

تهديد بعقوبات ثانوية:

قد تخضع البنوك الأجنبية التي تُجري معاملات كبيرة مع روسنفت أو لوك أويل لعقوبات ثانوية.

تفقد المؤسسات المالية غير الأمريكية التي تُجري معاملات مع الشركات الروسية إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي إذا كانت تُقدم خدماتها للكيانات الخاضعة للعقوبات.

الهدف هو الحد من واردات النفط من روسيا من دول ثالثة، لا سيما الصين والهند، اللتين استوردتا معًا ما يقارب 2.2 مليون برميل يوميًا من الشركتين في النصف الأول من عام 2025.

حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت من اتخاذ المزيد من الإجراءات، ودعا إلى تعاون الحلفاء. يفرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات أخرى، مُشيرًا إلى أنه سيتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المُسال الروسي اعتبارًا من عام 2027.

أعلن ترامب عن مُحادثات مع الرئيس شي جين بينغ بشأن مشتريات النفط الروسي.

سيتم السماح بالمعاملات مع لوك أويل وروس نفت حتى 21 نوفمبر 2025.

تهدف فترة السماح هذه إلى تمكين الشركات من التكيف مع المتطلبات الجديدة.

العواقب الاقتصادية:

شهدت أسعار النفط انتعاشًا قويًا في الأيام الأخيرة، وتجاوزت مكاسبها هذا الأسبوع 5%.

حجم الصادرات - تُمثل شركتا روسنفت ولوك أويل ما يقرب من نصف صادرات النفط الروسية، أي ما يُقارب 3.1 مليون برميل يوميًا.

إيرادات الميزانية - يُشكل قطاع النفط والغاز الروسي حوالي 25% من إيرادات الميزانية الفيدرالية الروسية.

الهند - أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا، بدأت مراجعة عقودها؛ وقد تُجبر المصافي المملوكة للدولة على الانسحاب من الإمدادات الروسية.

الصين - تستورد حوالي 20% من نفطها من روسيا (حوالي مليوني برميل يوميًا)، وتُعتبر مصافي التكرير في مقاطعة شاندونغ وشركة البترول الوطنية الصينية ( CNPC ) الأكثر عرضة للخطر.

تستورد الهند ما يقارب مليوني برميل يوميًا من روسيا بحرًا. ويشير ممثلو المصافي الهندية إلى أنه من شبه المستحيل الآن شراء النفط الروسي. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

لاحظنا مؤخرًا زيادةً ملحوظةً في كمية النفط المتدفقة عبر البحر، وهي زيادةٌ غير متناسبةٍ حتى مع فائض المعروض في السوق. ولعلّ ذلك يعود إلى انسحاب الهند من شراء النفط الروسي. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

السياق الجيوسياسي:

أُعلن عن العقوبات في اليوم التالي لإلغاء اجتماع ترامب وبوتين في المجر.

صرّح ترامب بأنه "انتظر طويلاً" وأنه لا يريد "اجتماعًا ضائعًا" دون إحراز تقدم في محادثات السلام.

في الوقت نفسه، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته التاسعة عشرة، والتي تشمل حظرًا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من عام 2027، وقيودًا على 117 سفينة من أسطول "الظل".

أساسيات سوق النفط:

يبلغ فائض المعروض الحالي في السوق ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا. ويتزايد هذا الفائض منذ بداية هذا العام. يشبه الوضع الحالي أواخر التسعينيات أو الفترة 2014-2016، التي شهدت أيضًا فائضًا هائلاً في السوق. كانت انخفاضات الأسعار أكثر حدة خلال تلك الفترات مما هي عليه الآن، على الرغم من أن فائض المعروض الحالي لا يزال موجودًا، مع انقطاعات قليلة، منذ عام 2022.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار فائض المعروض عند حوالي 4 ملايين برميل يوميًا العام المقبل، إلا أن الوضع الحالي قد يغير هذه الصورة. لا يُمكن استبدال الهند، وربما الصين، بسهولة كوجهات تصدير النفط. في السابق، حلت هاتان الدولتان الكبيرتان محل الاتحاد الأوروبي بأكمله كمتلقي رئيسي. وهذا يُهدد بخفض المعروض المتاح في السوق بما يتراوح بين 2 و4 ملايين برميل يوميًا، مع أنه من المؤكد أن دولًا أصغر قد تشتري النفط الروسي بكميات أقل، باستخدام أساطيل قديمة وغير مؤمَّنة. من المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي في سوق النفط، إلا أن فائض المعروض العام المقبل قد يكون بالتأكيد أقل مما تتوقعه وكالة الطاقة الدولية.

يُذكرنا وضع فائض المعروض الحالي بأواخر التسعينيات أو الفترة 2014-2016. ورغم أن الفائض قد ينخفض ​​بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، إلا أنه سيظل موجودًا على الأرجح، مما قد يُسبب ضغوطًا على الأسعار. المصدر: Bloomberg Finance LP

الوضع الفني:

ارتفع سعر النفط اليوم بأكثر من 2%، مخترقًا المتوسط ​​المتحرك لـ 25 فترة. قد يؤدي هذا الزخم الصعودي إلى ارتفاع نحو 62 دولارًا للبرميل، وهو مستوى المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة. مع ذلك، من المتوقع ألا يتجاوز السعر المنطقة بين 63 و65 دولارًا للبرميل، والتي تشمل خط الاتجاه الهبوطي ونطاق التماسك السابق من أغسطس وسبتمبر. مع ذلك، إذا ثبت أن العقوبات الحالية مجرد "نمر من ورق" (احتمالية تقديم مزيد من الضمانات من بوتين وإلغاء العقوبات، أو استمرار الصادرات الروسية على نطاق واسع)، فقد ينخفض ​​السعر مجددًا إلى حدود 57 دولارًا، ثم يستقر بشكل دائم دون 55 دولارًا للبرميل العام المقبل.