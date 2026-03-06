ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% 📈 هل سيتكرر سيناريو عام 2022؟

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في الأسواق العالمية بأكثر من 6% اليوم، مقتربةً من 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل. ويفصل النفط حاليًا حوالي 12% فقط عن مستوى 100 دولار أمريكي، وهو مستوى يُعتبر مؤشرًا على ارتفاع الأسعار.

يبدو هذا وقتًا مناسبًا لمقارنة رد فعل السوق على ارتفاع أسعار النفط مع الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسعار في فبراير 2022، عندما شنت روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. في ذلك الوقت، كان حجم الزيادة أكبر بكثير، حيث ارتفعت الأسعار من حوالي 94 دولارًا أمريكيًا إلى 132 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بزيادة تقارب 40%، وهي نسبة أعلى بكثير من الارتفاع الحالي.

حاليًا، ارتفعت أسعار النفط بنحو 20% منذ بداية النزاع، وإذا ما تكرر سيناريو 2022، فقد يصل السعر إلى 110 دولارات أمريكية للبرميل. مع ذلك، يُعدّ الشرق الأوسط أكثر أهمية بكثير لسوق النفط العالمي من أوكرانيا أو حتى روسيا. بالنظر إلى الرسم البياني، نلاحظ أنه على الرغم من حالة "الشلل الطاقي" التي سادت آنذاك، فقد توقفت الزيادات المضاربية في أسعار النفط في مارس، ولم تتمكن الأسعار في نهاية المطاف من العودة إلى مستوياتها القياسية السابقة.

في الوقت الراهن، يبدو أن أي اضطراب محتمل في مضيق هرمز، بالإضافة إلى هجمات على البنية التحتية النفطية في الإمارات العربية المتحدة أو قطر قد تستمر لأسابيع، يُشكل عاملاً بالغ الأهمية في تأجيج المضاربات الصاعدة في أسعار النفط. وسيتوقف الكثير على مدة استمرار النزاع، وما إذا كانت إيران لا تزال قادرة على شن هجمات على الدول المجاورة.

قد تلعب الصين دورًا محوريًا، فهي تعتمد على واردات النفط من إيران، وقد تصبح ضحية اقتصادية للصراع في الشرق الأوسط. والسؤال المطروح هو: هل ستجد بكين سبيلًا لإقناع إيران بالامتناع عن استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وضمان استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب؟

النفط (D1)

المصدر: xStation5