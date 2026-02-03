ارتفاع أسعار الذهب والفضة مجدداً 📈 هل سيعود السوق الصاعد؟

عادت أسعار المعادن إلى الارتفاع سريعًا بعد انهيار تاريخي، مع عودة المستثمرين الذين اقتنصوا الفرص عند انخفاض الأسعار إلى السوق. ارتفع سعر الذهب بنسبة 5% ليصل إلى 4950 دولارًا للأونصة، بينما انتعش سعر الفضة بنسبة 8% ليصل إلى 88 دولارًا للأونصة، مستعيدًا بذلك جزءًا من أكبر موجة بيع منذ عام 2013.

يذكر أن أسعار المعادن النفيسة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في يناير الماضي مدفوعًا بموجة من المضاربات والتوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن هذا الارتفاع توقف فجأة في نهاية الأسبوع الماضي. واليوم، يُعزى هذا الانتعاش إلى استمرار تزايد المراكز الكبيرة التي تحتفظ بها الصناديق الصينية والمستثمرون الأفراد الغربيون، وموجة متجددة من نشاط خيارات الشراء، وتدفقات جديدة إلى صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية.

كما تستفيد المعادن من توجه إيجابي في الأسواق نحو المخاطرة، واستقرار الدولار الأمريكي بعد ارتفاعه الأخير. في الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن البنوك الصينية المملوكة للدولة تحاول كبح جماح تقلبات أسعار المعادن النفيسة، ولكن بنجاح محدود حتى الآن. أشار بنك يو بي إس إلى أن التصحيح قد يكون "مفيدًا" على المدى الطويل، ويُتيح للمستثمرين فرصة بناء مراكز استثمارية عند مستويات أكثر جاذبية.

لا تزال بعض البنوك تتوقع استئناف الاتجاه الصعودي: فقد أكد دويتشه بنك توقعاته بوصول سعر الذهب إلى 6000 دولار للأونصة. ويُرجع البنك ذلك إلى أن التاريخ غالبًا ما يُشير إلى عوامل محفزة قصيرة الأجل، وأن نوايا المستثمرين وتوجهاتهم تجاه المعادن النفيسة لم تتدهور بشكل جوهري رغم الانخفاض الحاد. كما أشار دويتشه بنك إلى أن عمليات البيع كانت أكبر مما تُشير إليه العوامل الأساسية، وأن المضاربة وحدها لا تُفسر بشكل كامل حدة هذا التحرك. ويؤكد كل من دويتشه بنك وباركليز على أن أساسيات الذهب لا تزال قوية: فالوضع الجيوسياسي، وعدم اليقين السياسي، وتوجهات تنويع الاحتياطيات قد تستمر في دعم الطلب.

أما الفضة، فلا تزال أكثر تقلبًا من الذهب نظرًا لصغر حجم سوقها، وهو ما يعني عادةً تقلبات أعلى وحصة أكبر من مشاركة المستثمرين الأفراد. تشير التوقعات الحالية إلى ارتفاع حاد في الطلب العالمي على الفضة بحلول عام 2030 (ليصل إلى 48,000-54,000 طن سنويًا)، بينما من المتوقع أن يرتفع العرض إلى حوالي 34,000 طن فقط، مما يعني احتمال اتساع فجوة العرض. ويمكن للطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها أن تستهلك ما بين 10,000 و14,000 طن سنويًا (ما يصل إلى حوالي 41% من العرض العالمي). وهذا يؤكد استمرار العوامل الإيجابية طويلة الأجل.

والسؤال الأهم الآن هو مدى تأثير المستثمرين الصينيين على سوق شنغهاي، خاصةً مع اقتراب رأس السنة القمرية، في ظل التقارير التي تشير إلى زيادة مشتريات المجوهرات والسبائك في شنتشن. وتراقب الأسواق أيضًا التطورات الجيوسياسية: تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والحديث عن مفاوضات محتملة بشأن اتفاق نووي جديد - فأي انفراجة قد تقلل الطلب على الملاذات الآمنة وتؤثر سلبًا على الذهب.

الذهب والفضة (الإطار الزمني اليومي)

انتعش الذهب سريعًا بعد انخفاضه دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا على الرسم البياني اليومي. منذ بداية عام 2025، عمل المتوسط ​​المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا بشكل متكرر كدعم قوي للاتجاه.

المصدر: xStation5

كما انتعش سعر الفضة بعد انخفاضه إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (بمقدار مماثل لانخفاضه في مارس 2025). مع ذلك، لم يتمكن مؤشر القوة النسبية (RSI) من تجاوز مستوى 50 بعد الانخفاض الحاد الأخير.

المصدر: xStation5

مع انتعاش أسعار الذهب والفضة، تشهد أسهم شركات التعدين والصناديق الاستثمارية المرتبطة بها ارتفاعًا ملحوظًا: ففي أوروبا، ارتفع مؤشر Stoxx 600 للموارد الأساسية بأكثر من 2%. وفي لندن، ارتفعت أسهم شركات مثل ريو تينتو، وأنجلو أمريكان، وأنتوفاغاستا، وفريسنيلو. أما في الولايات المتحدة، فقد انتعشت صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة بشكل حاد. كما تشهد أسهم شركات التعدين المتخصصة في الفضة مكاسب، بما في ذلك أسهم إنديفور سيلفر، وكوير ماينينغ، وهيكلا ماينينغ، وفيرست ماجستيك سيلفر.

يشهد الذهب أقوى بداية له هذا العام منذ عقود، حتى بعد موجة البيع التي شهدها يوم الجمعة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.