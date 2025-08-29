ارتفاع أسعار الذرة بنسبة 2% وسط توقعات بانخفاض المحاصيل؛ وتغير مواقف المضاربين 📈

ارتفعت العقود الآجلة لذرة شيكاغو (CORN) اليوم، حيث توقعت جولة المحاصيل التي نظمها "برو فارمر" إنتاجًا أقل من تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، مع تزايد المخاوف بشأن مخاطر الأمراض. وفيما يلي أهم النقاط البارزة في سوق الذرة. أغلقت عقود الذرة الآجلة في شيكاغو على ارتفاع أيضًا في جلسة أمس، مدعومة بمبيعات قوية للصادرات.
- تتوقع جولة المحاصيل التي نظمها "برو فارمر" إنتاج الذرة الأمريكي لموسم 2025/2026 عند 16.204 مليار بوشل، وهو أقل بكثير من توقعات وزارة الزراعة الأمريكية البالغة 16.742 مليار بوشل.
- خفضت الصناديق المُدارة صافي مراكز البيع إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعًا عند 144,650 لوت؛ ووصلت مراكز الشراء إلى أعلى مستوى لها في 16 أسبوعًا.
- أفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأن ظروف الذرة الأمريكية بلغت 71% من جيدة إلى ممتازة، وهي نسبة أعلى بقليل من توقعات التجارة (70%).
- بلغت نسبة نضج محصول الذرة 7% مقابل 10% العام الماضي؛ وانخفضت نسبة 44%، وهو ما يتماشى مع المتوسط.
- ارتفعت عمليات تفتيش صادرات الذرة الأمريكية الأسبوعية بنسبة 24% لتصل إلى 1.31 مليون طن، بقيادة المكسيك واليابان.
- بلغ إجمالي عمليات تفتيش الصادرات لموسم 2024/2025 الآن 65.53 مليون طن، بزيادة قدرها 28% عن وتيرة العام الماضي.
- طرحت شركة MFIG التايوانية مناقصةً لشراء ما يصل إلى 65,000 طن من الذرة من الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا.
- أبقت روسيا رسوم تصدير الذرة عند الصفر؛ وارتفع مؤشر سعر التسليم على ظهر السفينة (FOB) قليلاً إلى 218.80 دولارًا للطن.
الذرة (الفاصل الزمني D1)
المصدر: xStation5