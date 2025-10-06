ارتفاع أسهم AMD بفضل صفقة OpenAI وأظهرت تداولات ما قبل الافتتاح ارتفاعًا في أسهمها بنسبة 25%

تُعدّ الاتفاقية بين AMD وOpenAI نقطة تحول ليس فقط للشركة نفسها، بل لسوق الذكاء الاصطناعي بأكمله. فمن خلال توفير رقائق Instinct MI450 القوية بسعة إجمالية تبلغ 6 جيجاواط، تُثبت AMD جاهزيتها لمنافسة Nvidia، الشركة الرائدة حاليًا في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي. سيُمكّن هذا التعاون AMD من زيادة حصتها بشكل كبير في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سريع النمو، مع تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالميًا.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت AMD ضمانات OpenAI لما يصل إلى 160 مليون سهم، والتي سيتم تفعيلها عند تحقيق إنجازات تقنية ومالية محددة.

تشير إمكانية شراء OpenAI للأسهم بشروط تفضيلية بوضوح إلى أن هذه الشراكة طويلة الأجل واستراتيجية، مع منافع متبادلة محتملة. بالنسبة لشركة AMD، يعني هذا احتمال نمو كبير في الإيرادات، لا سيما وأن قيمة الصفقة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويًا. كما يؤكد التعاون مع شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أن AMD لا تكتفي بتطوير تقنيات متقدمة فحسب، بل إنها قادرة أيضًا على بناء علاقات تجارية استراتيجية رفيعة المستوى بفعالية.

أكد سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن الشراكة مع AMD ضرورية لزيادة قوة الحوسبة اللازمة لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي بالكامل. تتماشى هذه الاتفاقية مع التوجه الأوسع لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالميًا، حيث تستثمر الشركات بكثافة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية. على سبيل المثال، أعلنت Nvidia مؤخرًا عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في OpenAI لتطوير مراكز بيانات مشتركة تعتمد على أنظمتها.

في سياق سوق أشباه الموصلات، قد تُحدث هذه الصفقة تغييرًا في موازين القوى، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، المدفوع بتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي والتطبيق الواسع النطاق لهذه التقنيات في مختلف القطاعات الاقتصادية. بالنسبة للمستثمرين، يُعد هذا مؤشرًا واضحًا على أن AMD تُوسّع محفظتها الاستثمارية بشكل ديناميكي، ولديها القدرة على المنافسة بفعالية في السوق العالمية، مما سيؤثر إيجابًا على النتائج المالية للشركة في السنوات القادمة.

علاوة على ذلك، منذ بداية العام، ارتفعت قيمة أسهم AMD بنحو 20%، متجاوزةً بذلك مؤشرات قياسية مثل S&P 500 وNASDAQ. ويظل سعر سهم الشركة في اتجاه تصاعدي قوي، مما يؤكد اهتمام المستثمرين المتزايد وتفاؤلهم بمستقبل الشركة.

لا تُعدّ هذه الاتفاقية نجاحًا لشركة AMD فحسب، بل تُمثّل أيضًا خطوةً مهمةً نحو سوق أشباه الموصلات الأكثر تنافسيةً وابتكارًا، حيث تلعب الشراكات الاستراتيجية دورًا محوريًا. وسيكون من المفيد متابعة تطورات هذا التعاون وتأثيره على مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي.