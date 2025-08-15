اقرأ أكثر

ارتفاع أسهم إنتل وسط تقارير عن استحواذ الولايات المتحدة على حصة في الشركة 📈

١١:١٠ ص ١٥ أغسطس ٢٠٢٥

ارتفع سعر سهم شركة إنتل (INTC.US)، المُصنِّعة لأشباه الموصلات، عقب ورود تقارير تُفيد بأن إدارة ترامب تُجري محادثاتٍ بشأن استحواذ الولايات المتحدة على حصةٍ في الشركة. وتُشير التقارير إلى أن واشنطن تُناقش إمكانية استحواذ الحكومة على حصةٍ في إنتل لدعم جهود الشركة في توسيع طاقتها التصنيعية في الولايات المتحدة. تُعرف إنتل بمكانتها القوية في السوق الأمريكية وتركيزها على سلاسل التوريد المحلية.

ووفقًا لمصادرٍ أشارت إلى سرية المحادثات، تهدف الاتفاقية إلى دعم مركز إنتل الصناعي في أوهايو. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن خططٍ لجعل هذا الموقع أكبر منشأةٍ لتصنيع أشباه الموصلات في العالم، إلا أن المشروع واجه تأخيراتٍ مُتكررة. ولا يزال حجم الحصة المُحتملة غير معلوم، إلا أن المستثمرين استقبلوا الخبر بإيجابية.

أسهم إنتل (INTC.US)

 

ارتفع سهم إنتل بأكثر من 7% أمس، مُتجاوزًا المتوسط المتحرك الأسي (الخط الأحمر) لـ 200 يوم، ومن المُحتمل أن يعكس اتجاهه. وفي تداولات ما بعد ساعات التداول اليوم، ارتفع السهم بنسبةٍ تُقارب 5.5%.

المصدر: xStation5

