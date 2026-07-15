ارتفاع أسهم شركة بلاك روك بنسبة 5% بعد إعلان الأرباح 🔼 ماذا أعلنت شركة وول ستريت العملاقة؟

أعلنت شركة بلاك روك (BLK.US)، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، عن نتائج الربع الثاني التي عززت دورها المحوري في النظام المالي العالمي. وعلى الرغم من التوقعات العالية مسبقاً، حققت الشركة أرباحاً قوية أخرى فاقت توقعات وول ستريت، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة تقارب 5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

نتائج بلاك روك للربع الثاني

ربحية السهم المعدلة: 13.91 دولارًا أمريكيًا (مقابل 12.66 دولارًا أمريكيًا متوقعة)

الإيرادات: 7.08 مليار دولار أمريكي (مقابل 6.82 مليار دولار أمريكي متوقعة)

رسوم الخدمات الأساسية وإيرادات إقراض الأوراق المالية: 5.73 مليار دولار أمريكي (مقابل 5.60 مليار دولار أمريكي متوقعة)

الأصول المُدارة: 15.34 تريليون دولار أمريكي (مقابل 15.19 تريليون دولار أمريكي متوقعة)

صافي التدفقات النقدية الداخلة طويلة الأجل: 199.13 مليار دولار أمريكي

إجمالي صافي التدفقات النقدية الداخلة: 191.70 مليار دولار أمريكي (مقابل 175.92 مليار دولار أمريكي متوقعة)

أنهت بلاك روك الربع الثاني برقم قياسي بلغ 15.3 تريليون دولار أمريكي من الأصول المُدارة. وقد دعم هذا الإنجاز صافي تدفقات نقدية داخلة بقيمة 868 مليار دولار أمريكي ونمو عضوي بنسبة 10% في إيرادات رسوم الخدمات الأساسية. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 31% على أساس سنوي، مدفوعًا بالطلب القوي على صناديق المؤشرات المتداولة، واستراتيجيات الاستثمار المُدارة بنشاط، وخدمات التكنولوجيا. في الوقت نفسه، ارتفع هامش الربح التشغيلي المعدل إلى 45.9%، بينما زاد ربح السهم المخفف بنسبة 20% مقارنةً بالعام السابق، مما يُبرز استمرار ربحية الشركة.

تجاوزت أصول iShares ستة تريليونات دولار أمريكي.

اجتذبت منصة BlackRock iShares تدفقات نقدية صافية بقيمة 192 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2026، ما يُترجم إلى نمو عضوي بنسبة 8% في إيرادات الرسوم الأساسية. يُظهر حجم رأس المال الجديد أن الشركة لا تزال تستفيد من التوسع المستمر للاستثمار السلبي، ومن الطلب المتزايد على استراتيجيات استثمارية أكثر تطورًا.

تجاوزت الأصول المُدارة ضمن منصة iShares ستة تريليونات دولار أمريكي، أي ما يقارب ضعفها خلال السنوات الثلاث الماضية. يُعد هذا إنجازًا بالغ الأهمية لشركة BlackRock ، حيث لا تزال iShares أحد أهم مصادر دخل الرسوم القابلة للتوسع والمتكررة للشركة.

كما سجلت الشركة تدفقات نقدية صافية بقيمة 53 مليار دولار أمريكي إلى الاستراتيجيات المُدارة بنشاط. في سوق الأسهم، شكّلت الاستراتيجيات المنهجية المدعومة بالنماذج الكمية وتحليلات البيانات المحرك الرئيسي للنمو، بينما اجتذبت الاستثمارات البديلة السائلة تدفقات صافية قياسية بلغت 7 مليارات دولار.

ارتفع صافي دخل بلاك روك بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 1.9 مليار دولار، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 20% ليصل إلى حوالي 1.9 مليار دولار. ويعكس رد فعل وول ستريت الإيجابي ليس فقط الإيرادات والأرباح التي فاقت التوقعات، بل أيضاً تنوع التدفقات الداخلة عبر صناديق المؤشرات المتداولة، والاستراتيجيات النشطة، والاستثمار المنهجي، والاستثمارات البديلة.

أسهم بلاك روك (الرسم البياني D1)

عند أعلى مستوى لها خلال جلسة التداول اليوم، تجاوز سعر سهم بلاك روك 1200 دولار. ويبدو أن هذا المستوى لا يزال يمثل مستوى المقاومة الرئيسي للمشترين، في حين يمثل المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم، القريب من 1050 دولاراً، ونطاق 910-950 دولاراً، مستويات دعم فنية مهمة محتملة.

المصدر: xStation5