ارتفاع أسهم شركة دلتا للطيران بعد الأرباح✈️

نشرت شركة دلتا للطيران نتائجها المالية للنصف الأول من العام اليوم قبل بدء الجلسة، والتي فاقت توقعات المحللين. وقد تفاعل المستثمرون بحماس مع الإعلان، حيث ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 6% في تداولات ما قبل الجلسة.

حققت الشركة نتائج قوية للغاية، متجاوزةً تقديرات السوق من حيث ربحية السهم (1.71 مقابل 1.53) والإيرادات (15.20 مليار دولار مقابل 15.04 مليار دولار).ورفعت دلتا أرباحها التشغيلية إلى 1.7 مليار دولار، وهو ما يعادل هامش ربح تشغيلي بنسبة 10%. وتُعد هذه نتيجة مبهرة بالنظر إلى حجم الشركة وقطاعها. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة نهجها في زيادة إيراداتها التشغيلية مع خفض مستويات الديون، مما يُحسّن هيكل الميزانية العمومية ويعزز وضعها المالي.

كما تجدر الإشارة إلى هيكل الإيرادات، الذي طالما افتخرت به الشركة، حيث يُحقق عملاء الدرجة الأولى ما يصل إلى 60% من الإيرادات. تُعد هذه المجموعة ذات قيمة خاصة للشركة نظرًا لانخفاض تأثرها بالتقلبات الاقتصادية، مما يسمح بتحقيق هوامش ربح أعلى.

ولنتائج دلتا بُعدٌ اقتصاديٌّ كليٌّ أيضًا، إذ تُمثل اختبارًا دقيقًا لحالة طلب المستهلكين والشركات الأمريكية. في ظلّ محدودية شفافية البيانات الاقتصادية نتيجةً للإغلاق الجزئي المستمر للحكومة الأمريكية، تُقدّم بيانات الشركة رؤىً قيّمة حول النشاط الاقتصادي الحالي وقوة الطلب في قطاع الخدمات المميزة.

بالنظر إلى النتائج المالية الباهرة، والنجاحات التشغيلية، وشبكة الاتصالات القوية للغاية، تظلّ دلتا إيرلاينز واحدةً من أفضل شركات الطيران إدارةً في السوق.

إلى جانب سياسة توزيع أرباح ثابتة وهيكل ميزانية عمومية مُحسّن، يبدو أن السوق يُقدّر زياداتٍ إضافيةً في قيمة الشركة، حيث يراها مستفيدةً مستقرةً من انتعاش قطاع السفر الجوي العالمي.

DAL.US (D1)

المصدر: Xstation

من الناحية الفنية، يبلغ سعر سهم دلتا إيرلاينز حاليًا حوالي 60 دولارًا أمريكيًا، مما يضعه ضمن نطاق تماسك واسع النطاق لوحظ في الأشهر الأخيرة. لكي يتخذ المشترون زمام المبادرة بشكل حاسم، سيحتاجون إلى كسر مستوى المقاومة الرئيسي عند 63 دولارًا أمريكيًا، والذي يتزامن مع مستوى تصحيح فيبو 23.6. قد يُمهد كسر هذا المستوى الطريق لمزيد من الارتفاعات، وربما يُحقق مستوى تاريخيًا جديدًا فوق 70 دولارًا أمريكيًا. في المقابل، قد يُؤدي ضعف الطلب المستمر واحتمال اختراق مستوى الدعم بالقرب من 55 دولارًا أمريكيًا، بالتزامن مع مستوى تصحيح فيبو 50، إلى مزيد من الانخفاض نحو أدنى مستوياته الأخيرة عند 50 دولارًا أمريكيًا، وهو المستوى الذي شهد طلبًا مؤسسيًا سابقًا.