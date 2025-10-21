ارتفاع أسهم شركة كوكاكولا بعد تجاوز التوقعات

فاجأت كوكاكولا السوق بنتائج فاقت توقعات المحللين، بما في ذلك زيادة في هامش الربح التشغيلي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسهم كوكاكولا بأكثر من 3% في بداية الجلسة الأمريكية.

الأرقام الرئيسية لنتائج كوكاكولا للربع الثالث من عام ٢٠٢٥

الإيرادات: ١٢.٤٥٥ مليار دولار أمريكي، بزيادة ٥.١٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠٢٤، وبزيادة ٠.٤٪ مقارنة بتوقعات المحللين.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب: ٣.٩٨٢ مليار دولار أمريكي، بزيادة ٨.٥٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠٢٤، وبزيادة ٢.٩٪ مقارنة بتوقعات المحللين.

صافي الربح: ٣.٦٩٦ مليار دولار أمريكي، بزيادة ٣٠.٣٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠٢٤، وبزيادة ١٠.٣٪ مقارنة بتوقعات المحللين.

كوكاكولا توسّع هوامش ربحها.

حققت كوكاكولا نتائج قوية، مع تحسن أداء شاي فيوز، وزيادة حصتها السوقية من خلال علامات تجارية مثل باوريد وبودي آرمور (المشروب الرياضي الآخر). علاوة على ذلك، نجحت كوكاكولا في زيادة مبيعات الوحدات بنسبة 1% عالميًا، مع زيادة بنسبة 4% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد مكّنها هذا، إلى جانب زيادة الأسعار العالمية بنسبة 6%، من تحقيق أداء إيجابي في الربع وزيادة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب من 30.7% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024 إلى 32%، على الرغم من زيادة الإنفاق الإعلاني، والتي قابلتها مكاسب في الكفاءة في قطاعات أخرى من الشركة. كما توسع هامش الربح الإجمالي من 61.6% مقارنةً بـ 61.5%، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام.

اللافت للنظر في نتائج كوكاكولا هو أن أكبر زيادة في الأسعار جاءت من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي بلغت 8%، مما يجعلها المنطقة ذات أعلى نمو في الإيرادات، بنسبة 11% على أساس سنوي. نعتقد أن هذه المنطقة تتمتع بإمكانات كبيرة، ونظرًا لأنها تُمثل حصة أكبر من إجمالي إيرادات كوكاكولا (التي تُمثل حاليًا 12.5% ​​من إجمالي الإيرادات)، فإنها ستعزز نمو الشركة الإجمالي.

علاوة على ذلك، ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وحافظت استثمارات رأس المال على استقرارها.

باختصار، تُظهر نتائج كوكاكولا مرونة أعمالها وقدرتها القوية على رفع الأسعار رغم استقرار الطلب، بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة وسمعتها التجارية المتميزة.

افتتحت أسهم كوكاكولا تعاملاتها على ارتفاع قوي.