ارتفاع AUDUSD بنسبة 0.4%📈

تحول متشدد في المستقبل❓🦅

غدًا، الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، سيُعلن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قراره بشأن أسعار الفائدة. وقد استبعدت بيانات التضخم الأخيرة إلى حد كبير إمكانيةَ إجراء المزيد من التيسير النقدي في أستراليا بعد الخفض الحذر بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس، في حين أن التحسن العام في الأوضاع الاقتصادية يُبدد أي مبررات لتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

يشهد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اتجاهًا صعوديًا واضحًا منذ أبريل، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض قيمة الدولار بشكل عام (مقلوب USDIDX باللون الأزرق). بعد تقلبات ملحوظة في سبتمبر، لم يرتفع الزوج سوى 0.5% شهريًا. مع ذلك، من المتوقع أن يُسهم الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الأسترالي، إلى جانب سياسة التيسير النقدي المُدروسة في الولايات المتحدة، في الحفاظ على هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة. المصدر: xStation5

ما الذي نتوقعه من قرار بنك الاحتياطي الأسترالي غدًا؟

من المتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.60% (وفقًا لتوقعات بلومبرج). وكان التخفيض الثالث والأخير بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس إجراءً احترازيًا، بهدف حماية الاقتصاد الأسترالي من تباطؤ محتمل بسبب رسوم دونالد ترامب الجمركية.

أثبت النشاط الاقتصادي في الربع الثالث أنه أقوى من حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة، والتي كان من الممكن أن تُضعف النشاط. إن الإنفاق الاستهلاكي في اتجاه صعودي واضح (شهد شهر يونيو أكبر زيادة على أساس سنوي منذ نوفمبر 2023، بنسبة 5.1%)، كما فاجأ الناتج المحلي الإجمالي الأسواق صعوديًا (1.8% مقابل 1.6% إجماع).

يواصل إنفاق الأسر في أستراليا ارتفاعه. المصدر: المكتب الأسترالي للإحصاء

يرتفع التضخم مجددًا، ويبقى سوق العمل مستقرًا

استبعدت أحدث قراءة شهرية للتضخم احتمال خفض أسعار الفائدة مجددًا. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي بنسبة 3.0% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 2.8% في يوليو، متجاوزًا التوقعات بقليل. يُعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى تأثيرات الأساس، ولكنه يُبرز استمرار الضغوط، لا سيما في قطاع الخدمات مثل وجبات المطاعم، والوجبات الجاهزة، والخدمات السمعية والبصرية. كما ارتفعت أسعار المساكن والإيجارات بشكل ملحوظ، مما قد يزيد من ضغوط الأجور في الربع الرابع.

خفّضت الأسواق توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل حاد عقب ارتفاع التضخم، حيث سحبت البنوك والمؤسسات المالية الكبرى توقعاتها لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر. لا تزال الآراء حول شهر نوفمبر منقسمة، وهو ما ينعكس في احتمالات المبادلة الضمنية في السوق والتي تبلغ حوالي 50% لخفض آخر. وتتوقع بعض المؤسسات بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.

يظل سوق العمل متماسكًا ولكنه مستقر، مما يُقلل، في ظل ضغوط الأسعار الواضحة، من جدوى المزيد من التيسير النقدي. تراوحت بيانات الرواتب الأسترالية بين ما هو دون توقعات الاقتصاديين وما هو متجاوز لها (مؤخرًا، انخفاض مفاجئ بواقع 5 آلاف وظيفة، مقابل زيادة سابقة قدرها 26.5 ألف وظيفة)، مما يشير إلى غياب اتجاه واضح وركود سوق العمل الذي يصعب تفسيره. في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.2% لمدة شهرين بعد انخفاضه من 4.3%، مع تركيز بنك الاحتياطي الأسترالي على البيانات الفصلية نظرًا لانخفاض التقلبات.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا إلى 3%، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 3.4%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2024. المصدر: المكتب الأسترالي للإحصاء