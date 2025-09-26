ارتفاع EURUSDقبل صدور بيانات PCE🗽

وول ستريت تنتظر بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها اليوم الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش 🏛️

لا تمر الأسواق المالية بأسبوعٍ سهل. إذ يُلقي تحسُّن البيانات الاقتصادية الأمريكية وإرهاق شركات الذكاء الاصطناعي بثقلهما على مؤشرات وول ستريت الرئيسية، ويدفعان الدولار إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي له في الشهرين الماضيين. سيصدر بعد ظهر اليوم أيضًا رقمٌ رئيسي: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). ورغم تراجع أهميته لصالح بيانات سوق العمل، إلا أنه قد يُثير شكوكًا جديدة حول الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

على الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي بسبب ضعف التوظيف، إلا أنه من الضروري مراقبة تطور التضخم قبل الالتزام بدورة تخفيف أكثر صرامة. وسيكون إصدار بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بعد ظهر اليوم، وهو المقياس المُفضّل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتتبع اتجاهات الأسعار، أمرًا بالغ الأهمية.

من المتوقع أن تُظهر البيانات انتعاشًا طفيفًا في نمو الأسعار في أغسطس، حتى مع استقرار التضخم السنوي. يميل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى التقلب بشكل أبطأ من مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، حيث يعكس تحوّل المستهلكين إلى سلع أرخص عند ارتفاع الأسعار. كما أنه يُغطي نطاقًا أوسع من الإنفاق.

كيف يختلف مؤشر أسعار المستهلك الشخصي (PCE) عن التضخم؟

عند تحليل أهمية مؤشر أسعار المستهلك الشخصي (PCE)، من الضروري فهم اختلافاته مع التضخم كما يُقاس بمؤشر أسعار المستهلك (CPI). يُظهر مؤشر أسعار المستهلك فقط ما يدفعه المستهلكون من مالهم الخاص. في المقابل، يشمل مؤشر أسعار المستهلك الشخصي (PCE) جميع السلع والخدمات المُستهلكة في الدولة، سواءً اشتراها المستهلكون أنفسهم أو الشركات أو الحكومة.

كما يستخدمان حسابات وأوزانًا مختلفة. يستخدم مؤشر أسعار المستهلك أوزانًا ثابتة مُستمدة من سلة تُحدَّث كل عامين، مما لا يسمح بإدخال منتجات جديدة أو تغييرات في الأسعار.

من ناحية أخرى، يسمح مؤشر أسعار المستهلك الشخصي (PCE) للمستهلكين باستبدال السلع شهريًا بناءً على الأسعار النسبية - على سبيل المثال، التحول من لحم البقر إلى الدجاج إذا ارتفعت أسعاره. ولهذا السبب يميل مؤشر أسعار المستهلك الشخصي إلى النمو ببطء أكبر، على الرغم من أن تأثيره ضئيل نسبيًا.

نتيجةً لذلك، يُعطي مؤشر أسعار المستهلك (PCE) وزنًا أقل للأسعار التي ارتفعت بوتيرة أسرع. يُعدّ الإسكان مثالًا آخر على هذا الاختلاف: فهو يُمثل حاليًا 33% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، ولكنه لا يُمثل سوى 15% من مؤشر أسعار المستهلك. وبالتالي، عادةً ما يكون مؤشر أسعار المستهلك أعلى من مؤشر أسعار المستهلك، كما هو الحال الآن.

وأخيرًا، هناك أيضًا اختلافات منهجية في حساب بعض المنتجات، مثل تذاكر الطيران. يُحسب مؤشر أسعار المستهلك باستخدام عدد ثابت من الرحلات الجوية، بينما يستخدم مؤشر أسعار المستهلك بيانات إنفاق المسافرين والأميال المقطوعة.

ماذا يُمكننا توقعه اليوم؟

إذا استمر مؤشر أسعار المستهلك في الارتفاع، فقد يُثير ذلك قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. قد تُساعد قراءة مستقرة أو أقل في تبرير خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام. في الوقت الحالي، ووفقًا لتقرير Fed Watch، هناك احتمال بنسبة 87% لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر واحتمال بنسبة 58% لخفض آخر في ديسمبر. ولكن إذا ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) فوق المستويات التالية، فقد يتغير كل شيء بشكل جذري:

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي: +2.9%، بنفس وتيرة يوليو

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي شهريًا: +0.2%، أقل من زيادة يوليو البالغة +0.3%

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي: +2.7%، أعلى من +2.6% في يوليو

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري: +0.3%، أعلى من +0.2% في يوليو

تأتي هذه الأرقام بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة القوية بشكل مفاجئ يوم الخميس. نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سنوية بلغت 3.8% في الربع الثاني، مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 3.3%، متعافيًا من انكماش بنسبة -0.5% في الربع الأول. ويعزى هذا الانخفاض السابق إلى زيادة في الواردات قبل تغييرات التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب - وهو عامل سلب تبدد في الأشهر الأخيرة مع عودة التدفقات التجارية إلى طبيعتها.

في ظل النمو الاقتصادي القوي، لا يزال تركيز الاحتياطي الفيدرالي منصبًا على التضخم وضعف سوق العمل. لا تزال الرسوم الجمركية تُشكّل خطرًا، لكنها لم تُؤدِّ حتى الآن إلى صدمة تضخمية مُخيفة، على الرغم من استمرار ترامب في الإعلان عن تدابير جديدة، كما فعل اليوم مع الأدوية والأثاث والشاحنات. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الدولار، وسياسات الهجرة عوامل يجب مراعاتها في تطورات الأسعار.

من ناحية أخرى، صرّح دونالد ترامب أمس بأنّ تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي يجب أن تكون السيناريو الأساسي "حتى مع وجود بيانات اقتصادية قوية"، مما قد يُشير إلى أنّه حتى لو كان الاحتياطي الفيدرالي هذا العام أكثر حذرًا بشأن التضخم، فإنّ العام المقبل قد يكون مختلفًا جذريًا، مع تركيز رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، المُرشَّح من قِبَل ترامب، على خفض تكاليف تمويل الديون، وسياسته المُيسَّرة. على المدى الطويل، عادةً ما تُشير البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى قوة سوق الأسهم.

توقعات السوق

سيكون لأي انحراف عن التوقعات عواقب على الأسواق المالية. نعتقد أنّ المفتاح يكمن بشكل رئيسي في رقم نمو نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري. من المتوقع أن يؤثر ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري من 0.3% إلى 0.4% سلبًا على مؤشرات وول ستريت، وخاصةً أسهم التكنولوجيا والشركات الصغيرة، مع احتمال تجاوز التصحيحات 1% في يوم واحد. في غضون ذلك، قد يواصل الذهب والفضة اتجاههما الصعودي طويل الأمد، وقد يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه كما فعل في الأيام الأخيرة. نشهد اليوم محاولة زوج اليورو/الدولار الأمريكي التعافي بعد موجة البيع المكثفة التي شهدها أمس.

ينبغي أيضًا إيلاء اهتمام لعوائد السندات. فتوقعات التضخم المرتفعة، التي تحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، قد تُؤدي إلى نمو كبير في عوائد الديون. من ناحية أخرى، إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أضعف من المتوقع، نتوقع انتعاشًا في سوق الأسهم، مع احتمال ارتفاع مؤشر US500 فوق مستوى 6700 نقطة.

المصدر: xStation5