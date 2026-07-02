ارتفاع في مساحة زراعة القمح مع إشارة وزارة الزراعة الأمريكية إلى أصغر مساحة محصودة منذ عام 1877 🔼

ارتفعت أسعار القمح للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها للسوق استجابةً لتدهور حالة محاصيل القمح الشتوي في الولايات المتحدة. والسؤال الأهم بالنسبة للمستثمرين هو ما إذا كان ضعف المعروض الأمريكي سيُوفر دعمًا مستدامًا لعقود القمح الآجلة.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يحصد المزارعون الأمريكيون 32.1 مليون فدان فقط من القمح في عام 2026، مسجلين بذلك أصغر مساحة محصودة منذ 149 عامًا، والأدنى منذ عام 1877. وقد ارتفعت عقود القمح الآجلة إلى حوالي 6 دولارات للبوشل منذ بداية يوليو، متعافيةً من أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر تقريبًا والذي سجلته في 29 يونيو، بعد أن أظهرت تقارير وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض مخزونات القمح وتقلص المساحة المزروعة.

كما أفادت وزارة الزراعة الأمريكية أن مخزونات القمح الأمريكية بلغت 920 مليون بوشل حتى 1 يونيو، وهو أقل من توقعات السوق. بين شهري فبراير وأبريل، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 58%، بينما قفزت أسعار الأسمدة بنسبة 66%، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج الزراعي ودعم أسعار القمح.

يُعدّ يوم 21 أغسطس موعدًا هامًا للسوق، حيث ينتهي تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران لمدة 60 يومًا. قد يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق دائم إلى زيادة مخاطر الاضطرابات في مضيق هرمز، مما قد يدعم أسعار القمح من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

على الرغم من انخفاض أسعار الأسمدة جزئيًا، إلا أن تكاليف الإنتاج لا تزال مرتفعة، ولا يتوقع المزارعون تحسنًا سريعًا في الربحية. سيراقب المستثمرون عن كثب تسوية عقود القمح الآجلة لشهر يوليو في 14 يوليو، والتي قد تكشف عن حجم علاوة المخاطر الجيوسياسية الحالية المتضمنة في أسعار العقود الآجلة.

مخطط القمح (يومي)

بالنظر إلى المخطط اليومي، نجحت عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية في الحفاظ على المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200)، الموضح بالخط الأحمر، عند مستوى 580-585 سنتًا للبوشل. أدى الإقبال القوي على الشراء عند تلك المستويات إلى ارتفاع الأسعار مجدداً فوق 600 سنت للبوشل، ليصبح سعر العقد أقل بنحو 15% من أعلى مستوى محلي له مؤخراً قرب 690 سنتاً.

وخلال جلسات التداول الثلاث الماضية، سجل السوق حجم تداول قوياً غلب عليه الشراء، مما يشير إلى ازدياد الطلب بشكل ملحوظ بعد الانتعاش الأخير.

Source: xStation 5

تقرير التزامات المتداولين (COT) - قمح بورصة شيكاغو التجارية (تقرير حتى 23 يونيو 2026)

النقاط الرئيسية

لا تزال صناديق التحوط متشائمة بشدة، إذ تحتفظ بنحو 70,000 عقد بيع صافٍ على الرغم من الانتعاش الأخير في أسعار القمح.

يواصل المشاركون التجاريون تقليص مراكزهم البيعية، مما يشير إلى أن مستويات الأسعار الحالية أصبحت أكثر جاذبية للمشاركين في السوق الفعلي.

يزيد هذا التركيز الكبير لمراكز البيع المضاربية من خطر حدوث ضغط على مراكز البيع إذا أكدت تقارير وزارة الزراعة الأمريكية القادمة مزيدًا من التدهور في ظروف العرض الأمريكية.

صناديق التحوط لا تزال غير مؤمنة بانتعاش مستدام

يبقى الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في أحدث تقرير لالتزامات المتداولين هو سلوك الصناديق المضاربية، المصنفة ضمن فئة الأموال المُدارة.

على الرغم من انتعاش أسعار القمح بعد أن أظهرت تقارير وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض المخزونات ومساحة مزروعة صغيرة تاريخيًا، إلا أن صناديق التحوط لم تُغير مراكزها إلا قليلاً. فهي تحتفظ حاليًا بـ 68,457 عقد شراء و138,890 عقد بيع، مما ينتج عنه مركز بيع صافٍ يبلغ حوالي 70,000 عقد.

والأهم من ذلك، خلال الأسبوع الأخير من إعداد التقارير، لم يزد حجم المراكز الطويلة إلا بمقدار 595 عقدًا، بينما ارتفع حجم المراكز القصيرة بمقدار 2060 عقدًا.

يشير هذا إلى أن المستثمرين المضاربين ما زالوا ينظرون إلى الارتفاع الأخير على أنه تصحيح مؤقت ضمن اتجاه هبوطي أوسع، وليس بداية لسوق صاعدة جديدة.

أما بالنسبة للمراكز التجارية، فيبدو الوضع أكثر إيجابية.

يختلف الوضع تمامًا بالنسبة للمشاركين التجاريين، بمن فيهم المنتجون ومصنّعو الحبوب.

على الرغم من أن الشركات التجارية تحتفظ أيضًا بمراكز قصيرة أكثر من المراكز الطويلة، إلا أن هذا أمر طبيعي تمامًا. فمراكزها في العقود الآجلة تُستخدم في المقام الأول كتحوط ضد الإنتاج المستقبلي، وليست رهانات مباشرة على اتجاه السوق.

يكمن المؤشر المهم في تغيير المراكز.

خلال الأسبوع الأخير، خفّض المشاركون التجاريون مراكزهم القصيرة بمقدار 2649 عقدًا. يُلاحظ هذا السلوك غالبًا عندما يبدأ المشاركون في السوق المادية بالاعتقاد بأن احتمالية انخفاض الأسعار تتضاءل بشكل متزايد.

استمرار ارتفاع حجم التداول المفتوح

من التطورات الجديرة بالملاحظة ارتفاع حجم التداول المفتوح، الذي زاد من 409,800 إلى 428,300 عقد.

يُعدّ هذا مؤشرًا هامًا، إذ يشير ارتفاع حجم التداول المفتوح خلال انتعاش الأسعار عادةً إلى دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق، بدلًا من قيام المتداولين بإغلاق مراكزهم القائمة.

بمعنى آخر، يتزايد نشاط المستثمرين قبيل صدور تقارير وزارة الزراعة الأمريكية القادمة حول حالة المحاصيل وإمدادات القمح في الولايات المتحدة.

لا يزال السوق عرضةً لانعكاس حاد

يتمثل أكبر تداعيات الوضع الحالي في ارتفاع مخاطر الضغط على مراكز البيع المكشوف.

إذا أكدت تقارير وزارة الزراعة الأمريكية المستقبلية انخفاض المساحة المحصودة إلى مستويات تاريخية، أو انخفاض المخزونات، أو تدهور حالة المحاصيل، فقد تُضطر صناديق التحوّط إلى تغطية مراكز البيع المكشوف الكبيرة لديها بسرعة

أثبت التاريخ مرارًا وتكرارًا أن مثل هذه التمركزات قد تُؤدي إلى ارتفاعات قوية في أسعار عقود القمح الآجلة، حتى عندما تظهر التحسينات الأساسية تدريجيًا في البداية

صناديق التحوّط أكثر تشاؤمًا بكثير من المستثمرين التجاريين

يتضح الفرق جليًا عند مقارنة المجموعتين.

Group Long Short Net Position Producer/Merchant (Commercials) 61,192 83,194 -22,002 Managed Money 68,457 138,890 -70,433

تحتفظ صناديق التحوّط حاليًا بمراكز بيع صافية تزيد عن ثلاثة أضعاف مراكز المشاركين التجاريين.

كما أنها تمتلك عددًا أكبر بكثير من عقود البيع المباشر - ما يقارب 139,000 عقد، مقارنةً بنحو 83,000 عقد لدى المشاركين التجاريين.

لا يعني هذا الخلل بالضرورة ارتفاع أسعار القمح، ولكنه يُظهر بوضوح مدى سيطرة المضاربة الأحادية الجانب.

وهنا يبرز التباين الأكثر إثارة للاهتمام.

بدأت العوامل الأساسية بالتحسن تدريجيًا بفضل صغر المساحة المزروعة تاريخيًا، وانخفاض المخزونات عن المتوقع، واستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج. في الوقت نفسه، تواصل صناديق المضاربة زيادة رهاناتها على انخفاض الأسعار.

غالبًا ما سبق هذا التناقض بين تحسن العوامل الأساسية والمراكز الهبوطية الشديدة تحركات سعرية كبيرة في أسواق السلع.

إذا استمرت البيانات المستقبلية في تأكيد تضييق ظروف العرض، فقد تُضطر صناديق التحوّط في نهاية المطاف إلى تقليل مراكز البيع لديها، وهي عملية ساهمت تاريخيًا في تسريع ارتفاع أسعار القمح.

ماذا يعني هذا للمستثمرين؟

لا يُقدّم تقرير التزامات المتداولين (COT) وحده إشارة شراء واضحة.

بل على العكس، يُشير إلى أن صناديق المضاربة لا تزال مُستعدة بقوة لمزيد من الانخفاض.

مع ذلك، يتلقى السوق في الوقت نفسه عددًا متزايدًا من المؤشرات الأساسية التي تدعم ارتفاع أسعار القمح.

هذا المزيج يجعل الوضع الحالي مثيرًا للاهتمام بشكل خاص.

كلما استمر تحسن المؤشرات الأساسية مع بقاء مراكز البيع على المكشوف للمضاربة مرتفعة للغاية، زادت احتمالية حدوث تحول حاد في معنويات السوق.

خلال الأسابيع القادمة، ينبغي على المستثمرين متابعة تقارير وزارة الزراعة الأمريكية القادمة حول حالة المحاصيل والمخزونات عن كثب، مع مراقبة ما إذا كانت صناديق التحوّط ستبدأ في تقليص مراكزها البيعية الضخمة.

قد يُصبح أي تغيير جوهري في مراكز المضاربة أحد أهم المؤشرات على التحرك الرئيسي التالي في سوق القمح.

المصدر: لجنة تداول السلع الآجلة، التزامات المتداولين (COT)

إريك شميد، محلل أسواق مالية، XTB