ارتفاع GBPUSD قبل قرار بنك إنجلترا

من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة، مع تأجيل الخفض التالي إلى العام المقبل

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4% خلال اجتماعه اليوم. وقد يُشير ذلك أيضًا إلى تقليص وتيرة برنامج التشديد الكمي (QT)، من 100 مليار جنيه إسترليني إلى 65 مليار جنيه إسترليني سنويًا. وتأتي هذه الخطوة ردًا على الارتفاع المفرط في عوائد السندات الحكومية واستمرار التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي.

العوائد المرتفعة تُشكل خطرًا على الأسواق

منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا بشكل ملحوظ. وفي حين أن جزءًا من هذه الزيادة يُعزى إلى الاتجاهات العالمية، إلا أن عوامل محلية - بما في ذلك المخاوف بشأن الوضع المالي وتكوين الطلب على الديون - ساهمت أيضًا في هذا الارتفاع المفاجئ. ويُقدر بنك إنجلترا أن برنامج التشديد الكمي قد يُضيف 15-25 نقطة أساس إلى عوائد السندات لأجل 10 سنوات، مما يُشكل تهديدًا لسيولة السوق وفعالية برنامجه لبيع الأصول. ونتيجةً لذلك، هناك احتمال كبير لتباطؤ وتيرة خفض الميزانية العمومية، مع توقف برنامج التشديد الكمي تمامًا في مرحلة لاحقة.

لا يزال التضخم المرتفع بشكل مستمر يُشكل مشكلة.

بلغ معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة 3.8% في أغسطس، وهو ما يتوافق مع توقعات لجنة السياسة النقدية، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من هدفها. وكان من التطورات الإيجابية انخفاض تضخم الخدمات إلى 4.7%، على الرغم من أنه لا يزال عند مستوى مرتفع للغاية.

على الرغم من مؤشرات تباطؤ النمو (نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة +0.3%)، تشير البيانات التراكمية إلى أن عملية انكماش التضخم قد تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا سابقًا. وهذا يدعم سياسة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. ووفقًا لبلومبرغ، قد لا يُجرى الخفض التالي لأسعار الفائدة حتى ربيع العام المقبل، وهو احتمال قد يُعزز الجنيه الإسترليني.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال يرتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة ويظل مرتفعًا، رغم تباطؤ نمو الأجور. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

من المتوقع أن يُجرى أول خفض لأسعار الفائدة، شاملاً السعر، في أبريل من العام المقبل. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند مستوى فني رئيسي

يختبر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مستوى 1.3650 اليوم، وهو أعلى سعر إغلاق له منذ 7 يوليو. يرتفع الجنيه الإسترليني بالتزامن مع ضعف الدولار عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس. قد يؤدي المزيد من ضعف الدولار وإعادة اختبار زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.19 إلى اختبار أعلى مستوياته المحلية المسجلة في يوليو بالقرب من 1.3700. ومع ذلك، إذا اتسمت نبرة بنك إنجلترا بالتيسير النقدي اليوم، فمن المحتمل أن ينخفض ​​الزوج نحو مستوى الدعم 1.36.