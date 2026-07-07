ارتفاع حاد في أسعار القهوة: هل نواجه موجة أخرى من ارتفاع الأسعار في المقاهي؟

قبل عامٍ تمامًا، وبعد انخفاض أسعار قهوة أرابيكا إلى ما دون 300 سنت للرطل، كان من الممكن الحديث عن نهاية موجة ارتفاع الأسعار في سوق القهوة. ورغم استمرار ارتفاع الأسعار في المتاجر والمقاهي، إلا أن التوقعات بشأن تغيرات العوامل الاقتصادية العالمية منحت المستهلكين أملًا في تحسن الوضع. في أكتوبر الماضي، شهدنا ذروة أخرى قرب 440 سنتًا للرطل، لكن منذ ذلك الحين، انخفض السعر إلى 250 سنتًا للرطل مع بداية مايو ويونيو، تحسبًا لمحاصيل قياسية في البرازيل. أما الآن، فيُسيطر الطقس مجددًا على السوق، دافعًا أسعار القهوة إلى 350 سنتًا للرطل، مسجلةً بذلك أعلى مستوياتها هذا العام تقريبًا. في 6 يوليو، سجل سعر القهوة أكبر زيادة يومية له منذ عام 2000، بنسبة تجاوزت 15%. هل نحن بصدد موجة أخرى من ارتفاع الأسعار في سوق القهوة وغيرها من السلع الزراعية؟

تقلبات جوية حادة وشبح ظاهرة "إل نينيو" الكبرى

كما هو الحال دائمًا، يُعدّ الطقس العامل الرئيسي وراء هذه الفوضى، فهو قادر على التأثير بقسوة على الأسواق الزراعية. في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، المسؤولة عن الجزء الأكبر من إنتاج البن العربي العالمي، بدأت الأمطار الغزيرة في شهر يونيو. ففي الأسبوع المنتهي في 28 يونيو، تجاوزت كمية الأمطار المعدل التاريخي بنحو 2000%، مما حال دون دخول الآلات الزراعية إلى الحقول، وأدى إلى تدهور جودة حبوب البن بشكل كبير، وتأخير الحصاد بنسبة 52% (مقارنةً بنسبة 60% في العام السابق، و55% مقارنةً بمتوسط ​​السنوات الخمس الماضية). وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فقد حدث تحول جذري في الاتجاه المعاكس مباشرةً بعد ذلك، مع انعدام تام للأمطار (صفر مليمتر) في بداية شهر يوليو. لا تُحبّذ محاصيل البن تقلبات الطقس، ولهذا السبب يُمكن أن يُؤدي هذا التحول المفاجئ إلى تغيير جذري في توقعات الحصاد لهذا الموسم والموسم القادم.

كان تأثير الأسعار على البورصات فوريًا وواضحًا:

خلال جلسة 6 يوليو، شهدت عقود أرابيكا لشهر سبتمبر ارتفاعًا ملحوظًا في يوم واحد بنسبة تقارب 18%، لتختتم الجلسة بزيادة قدرها 15%، متجاوزة حاجز 350 سنتًا للرطل لأول مرة منذ يناير. وكان هذا أكبر تحرك سعري يومي منذ عام 2000.

لم يتخلف صنف روبوستا، وهو أرخص وأقوى، عن الركب، إذ ارتفع بنسبة 8% متجاوزًا مستوى 4100 دولار أمريكي للطن.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة النينيو المناخية تؤثر على الطقس في البرازيل بشكل متفاوت، لكنها ذات دلالة واضحة على إنتاج البن في جنوب شرق آسيا. فالجفاف الشديد يتسبب في انخفاض إنتاج روبوستا بشكل ملحوظ.

استجابةً لتغيرات توقعات الطقس، سارعت صناديق الاستثمار إلى تغطية مراكز البيع المكشوف، متفاعلةً مع الإعلان الرسمي عن ظاهرة النينيو المناخية في المحيط الهادئ. يُعطي خبراء الأرصاد الجوية حاليًا فرصة بنسبة 67% لوصول نسخة مدمرة من ظاهرة "النينيو الخارق"، والتي تهدد الإزهار السليم لأشجار البن.

الأسمدة، وتكاليف العمالة، والمستودعات الفارغة

إذا كنتم تعوّلون على تحمّل الموزعين وأصحاب المقاهي لهذه الزيادات، فلنواجه الحقيقة، فأساسيات السوق قاسية على المستهلكين:

انخفضت مخزونات قهوة أرابيكا المعتمدة، التي ترصدها بورصة ICE ، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين. ببساطة، هناك نقص في المعروض من السلع في السوق. ورغم أن بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تُظهر فائضًا لعدة سنوات، إلا أن المخزونات العالمية تتناقص باستمرار.

في فيتنام (منتج رئيسي لقهوة روبوستا)، يُكافح المزارعون الجفاف المبكر وضغوط التكاليف السنوية الهائلة. فقد قفزت أسعار الأسمدة والوقود هناك بنسبة 30% على أساس سنوي، وارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 33% أخرى.

تُشير التحليلات التاريخية من السنوات الأخيرة إلى أن شهر أغسطس غالبًا ما يكون من أفضل شهور السنة لأسعار البن، وأن إمكانات النمو، بناءً على متوسط ​​الخمس سنوات، يُمكن أن تستمر حتى نهاية العام.

جميع السلع والخدمات ترتفع أسعارها، وليس القهوة فقط.

ولإكمال الصورة القاتمة للسوق، يجدر بنا النظر إلى السلع الأساسية الأخرى، فالقهوة ليست استثناءً من حيث ارتفاع الأسعار. على عشاق الحلويات أيضاً الاستعداد لارتفاع الأسعار. أما الكاكاو، الذي شهد ارتفاعاً هائلاً في عام 2024، ثم انهار بشكل حاد في أوائل أبريل 2026 ليصل إلى 3000 دولار أمريكي للطن (نتيجة لانخفاض الطلب بشكل كبير وتعديل المصنّعين لوصفاتهم)، فقد ارتفع فجأة في نهاية يونيو وبداية يوليو، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير. وفي جلسة التداول نفسها في 6 يوليو، ارتفع عقد الكاكاو لشهر سبتمبر في نيويورك بنحو 13-14%، ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 5700 دولار أمريكي للطن. والسبب؟ يكاد يكون واحداً: الأمطار الغزيرة في غرب أفريقيا، التي أغرقت طرق النقل وتسببت في انتشار أمراض الأشجار، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على مخزون الكاكاو غير المباع سابقاً، والذي قد لا يكون صالحاً للتسليم.

يبدو أنه بعد فترة انتعاش مؤقتة، على المستهلكين الاستعداد لعودة الأسعار المرتفعة. فمزيج التقلبات الجوية غير المتوقعة المصاحبة لظاهرة النينيو، والضغط المتواصل على تكاليف الإنتاج (أسعار الأسمدة والوقود والعمالة الباهظة)، والانخفاض الحاد في المخزونات، يعني أن لحظاتنا اليومية الممتعة مع فنجان من مشروبنا المفضل قد تتحول في المستقبل القريب إلى سلعة فاخرة. حان الوقت لنعتاد على فكرة أننا سندفع أكثر بكثير مقابل استيقاظنا الصباحي في الأشهر القادمة.

يوضح الرسم البياني التغيرات الأسبوعية في أسعار القهوة.

في غضون خمسة أسابيع فقط، استعاد محصول البن خسائر تعادل ثمانية أشهر تقريباً. المصدر: xStation5