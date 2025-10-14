ارتفاع حاد في تقلبات أسهم شركة إيزي جيت بعد شائعات الاستحواذ 💡

ارتفعت أسهم شركة إيزي جيت (EZJ.UK) اليوم بنسبة 11.5% عقب تقارير إعلامية إيطالية عن اهتمام محتمل من شركة الشحن البحري MSC بالاستحواذ عليها. ومع ذلك، مع تقدم جلسة يوم الثلاثاء، تراجعت هذه المكاسب، ولم تتجاوز 2%. ويرجع ذلك إلى تصريح متحدث باسم شركة البحر المتوسط ​​للشحن في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز بأن "MSC تنفي أي تورط لها في هذه المسألة"، مما يُبدد صحة المكاسب التي سُجلت هذا الصباح. والجدير بالذكر أن شركة الطيران نفسها لم تُفصح عن التقارير الإعلامية المتعلقة بهذا الأمر.

بعد أن حققت أسهم شركة إيزي جيت (EZJ.UK) مكاسب في البداية بلغت 10%، تراجعت عن ما يقرب من 80% من مكاسبها، وهي حاليًا تتراجع دون المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 200 فترة (الخط الذهبي على الرسم البياني)، والذي كان نقطة مقاومة رئيسية على الرسم البياني منذ أغسطس. المصدر: xStation