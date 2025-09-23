ارتفاع البلاتين بنسبة 4٪📈

البلاتين يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق مدفوعًا بالطلب على المعادن الثمينة وتوقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية 📈

تُغذّي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، واقتراب أسعار الذهب القياسية من 3790 دولارًا للأونصة، وضعف الدولار، مكاسبَ حماسيةً في سوق البلاتين، الذي ارتفع بنسبة 4.3% اليوم. وخلال الأيام الأخيرة، بلغ صافي تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أعلى مستوى له منذ عام 2021.

يدعم احتمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة (وكذلك تخفيضات أسعار الفائدة في البنوك المركزية الأخرى) السيولة العالمية وتحفيز الائتمان، مما يُترجم بطبيعة الحال إلى ارتفاع الطلب على البلاتين الفوري - ليس فقط لأغراض الاستثمار، ولكن أيضًا للتطبيقات الصناعية وصناعة السيارات .



جاءت بيانات الولايات المتحدة اليوم أضعف من المتوقع (مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر، ومؤشر ريتشموند الفيدرالي الإقليمي)، بينما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (بمن فيهم ميشيل بومان) إلى تزايد مخاطر تدهور سوق العمل بشكل كبير، مما قد يُجبر الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة. ويُقدّر المستثمرون الآن احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل في الولايات المتحدة هذا العام.



لا يقتصر ارتفاع أسعار الذهب على تعزيز الاهتمام بالمعادن النفيسة عمومًا، بل يُعيد أيضًا البلاتين إلى مكانته المرموقة في قطاع المجوهرات. وقد ازداد الاهتمام بالبلاتين، كبديل فاخر وأرخص وأندر من الذهب، بعد سنوات من ضعف الطلب على مجوهرات الذهب الأبيض .



البلاتين (الرسوم البيانية)

ارتفعت أسعار البلاتين اليوم بنحو 5%، لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية السابقة عند حوالي 1480 دولارًا للأونصة، حيث ظهرت أول موجة قوية من ضغوط البيع.

المصدر: xStation5

تتحرك أسعار البلاتين (الرسم البياني باللون الذهبي) بشكل عام بما يتماشى مع ديناميكيات الذهب، على الرغم من أن التقلبات أعلى وحركات الأسعار أكثر حدة.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5