ارتفاع الدولار مدفوعاً بالنفط 📈 مكاسب مقلقة في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني❗️

يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً زيادة قدرها 0.15% قبل ساعة من صدور القرار النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول. تهيمن العملة الأمريكية على معظم سوق الصرف الأجنبي اليوم، مع وجود مقاومة طفيفة فقط من الدولار الكندي المرتبط بالنفط (USDCAD) والكرونة النرويجية (USDNOK)، اللذان يتداولان حالياً بشكل مستقر.

تراجع الإقبال على المخاطرة

تحول السوق إلى نهج دفاعي شامل، وانخفضت شهية المخاطرة بشكل حاد في أعقاب التقارير الجديدة المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. في مقابلة مع وكالة أكسيوس، أعلن دونالد ترامب أنه لن يرفع الحصار عن مضيق هرمز حتى يتم التوصل إلى اتفاق يشمل البرنامج النووي الإيراني. وبحسب التقارير، رفض الرئيس الأمريكي مقترح الاتفاق النووي الإيراني، وألمح إلى إمكانية استئناف الأعمال العدائية.

أدى ارتفاع أسعار عقود خام برنت (OIL: +6.4%) فوق المستوى النفسي البالغ 110 دولارات للبرميل إلى تراجع حاد في عملات الأسواق الناشئة (مثل الراند الجنوب أفريقي، USDZAR: +1.8%؛ والفورنت المجري، USDHUF: +1%).

كما أثرت الانخفاضات على عملات مجموعة العشر. وتتصدر عملات أستراليا ونيوزيلندا قائمة الخاسرين (AUDUSD: -0.75%، NZDUSD: -0.85%)، متجاهلةً عوامل أخرى، منها ارتفاع التضخم في أستراليا من 3.6% إلى 4.1%. ويتراجع كل من اليورو مقابل الدولار الأمريكي، والفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.25%.

يؤكد التزامن القوي بين أسعار النفط والدولار مكانة الدولار كأهم ملاذ آمن، بينما يشير في الوقت نفسه إلى خطر تصحيح مؤشر الدولار الأمريكي/الدولار الأمريكي (USDIDX) في حال انخفاض أسعار النفط. المصدر: xStation5.

الين يختبر عتبة الانهيار

من بين الملاذات الآمنة التقليدية، تلقى الين الياباني الضربة الأكبر اليوم (USDJPY: +0.5%). انخفض الين متجاوزًا الحاجز النفسي البالغ 160 ينًا للدولار بعد اجتماع بنك اليابان في أبريل، حيث امتنع المحافظ كازو أويدا عن تقديم إشارة واضحة بشأن موعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة. على الرغم من أن سوق المقايضة يتوقع بنسبة 66% رفعًا لسعر الفائدة في يونيو، إلا أن غياب أي تصريحات متشددة من بنك اليابان شجع المستثمرين على بيع المزيد من العملة.

لا يزال صناع السياسة اليابانيون، بقيادة وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، في حالة تأهب قصوى، محذرين من رد فعل على "التحركات المضاربية" حول سعر الصرف. تشير تقديرات جي بي مورغان إلى أن التدخل في العملة قد يتحقق قبل الوصول إلى مستوى 162 لكل دولار، خاصة إذا قررت الحكومة استخدام فترة العطلة الجارية في اليابان.

يُبرر اتساع الفجوة في عوائد السندات بين الولايات المتحدة واليابان على مدار عام تقريبًا، جزئيًا، مخاوف حكومة طوكيو بشأن الطبيعة المضاربية للضغط التصاعدي على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. من جهة أخرى، لا تدعم اليابان - نظرًا لقربها من منطقة النزاع، وتعرضها الشديد لمخاطر نقص النفط وهشاشة النمو الاقتصادي - الين بشكل أساسي، لا سيما في ظل غياب أي تصريح حاسم من بنك اليابان المركزي. المصدر: أبحاث XTB.

يُعدّ الين العملة الوحيدة من بين عملات مجموعة العشر التي انخفضت قيمتها مقابل الدولار هذا الشهر. المصدر: أبحاث XTB.

ألكسندر جابلونسكي، محلل في XTB