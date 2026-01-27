ارتفاع الفضة بنسبة ٨٪ 📈 هل نشهد أرقامًا قياسية جديدة؟ ❓

بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الفضة الليلة الماضية، سرعان ما تعافت من خسائرها واستعادت زخمها، ساعيةً مجدداً لتسجيل مستوى قياسي جديد. وأشارت شركة التكرير السويسرية MKS PAMP إلى أن طلب المستثمرين الأفراد هائل ويتجاوز العرض المتاح بكثير. ويعني ضيق جداول التسليم والإقبال الكبير على الفضة المادية أن المزيد من الأونصات تُشحن جواً بدلاً من بحراً. ويتعزز ضغط الشراء بشكل كبير من قبل المستثمرين من الصين والهند، في حين أن الفارق الكبير في أسعار الفضة في شنغهاي مقارنةً ببورصة كومكس يشير إلى أن أسعار السوق الغربية لا تزال أمامها مجال للارتفاع.

ومنذ صباح اليوم، انخفض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من حوالي 97 إلى 96.5. ويتوقع المستثمرون استمرار سياسة التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في أعقاب التكهنات بأن نيك ريدر من شركة بلاك روك قد يتولى دوراً قيادياً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، ترى الأسواق مخاطر متزايدة على الطلب على سندات الخزانة الأمريكية نتيجةً لنهج السياسة الخارجية الأكثر انعزالية الذي تنتهجه إدارة البيت الأبيض الجديدة. إلى جانب العلاقات المتوترة مع الحلفاء (أوروبا وكندا، التي تُشير الآن علنًا إلى تحسن العلاقات مع الصين) وتكتل البريكس الذي يُظهر عمومًا موقفًا أقل ودًا تجاه الدولار الأمريكي، يدفع هذا الوضع إلى زيادة الاستثمارات في المعادن النفيسة، وخاصة الذهب (الذي ارتفع سعره إلى ما يقارب 5090 دولارًا للأونصة). وتستفيد الفضة بشكل غير مباشر من هذا التوجه.

المصدر: xStation5

على الإطار الزمني القصير (خمس دقائق)، تشير مؤشرات MACD وRSI، بعد انخفاضها، إلى احتمالية ارتداد السعر. ويتجه السعر نحو منطقة 113 دولارًا للأونصة، حيث شهدنا سابقًا ثلاث موجات هبوطية قصيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

المصدر: xStation5

تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (20 يناير)

بالنظر إلى مراكز التداول في بورصة كومكس، نلاحظ أن الشركات التجارية (المنتجين، والمعالجين، والمستخدمين النهائيين) تميل بشدة إلى مراكز البيع: حوالي 24.7 ألف عقد بيع مقابل حوالي 5 آلاف عقد شراء. عمليًا، يقومون بالتحوط من مخاطر الهبوط أو تثبيت مبيعات مستقبلية. أما الأموال المُدارة (الصناديق، ومستشارو تداول السلع، والمضاربون المؤسسيون) فتتخذ مراكز معاكسة: حوالي 20.6 ألف عقد شراء و10.7 ألف عقد بيع، مما يعني أنها لا تزال تحتفظ بمراكز شراء صافية وتستعد لارتفاع الأسعار. مع ارتفاع الأسعار، خففت الشركات التجارية من ضغطها على الهبوط وزادت من مراكز الشراء. في المقابل، قام كبار المضاربين بعكس ذلك: قلصوا مراكز الشراء وزادوا من تعرضهم لمخاطر الهبوط، كما لو أن جزءًا من السوق بدأ بجني الأرباح أو توقف عن الإيمان بارتفاع سريع وسهل. لذا، لا يزال كبار المضاربين متفائلين، ولكننا شهدنا خلال الأسبوع الماضي أولى بوادر الحذر. لا تزال الشركات التجارية تمثل "الطرف الآخر في الصفقة"، إلا أنها شهدت انخفاضًا طفيفًا، وهو ما يحدث أحيانًا عندما تكون الأسعار مرتفعة بالفعل ويتم التحوط من جزء من المخاطر مسبقًا. في الوقت نفسه، يتخذ صغار المتداولين (غير الملزمين بالإبلاغ عن مراكزهم لهيئة تداول السلع الآجلة) مراكز شراء قوية: حوالي 35.6 ألف مركز شراء و14.4 ألف مركز بيع، مما يعني أنهم حافظوا على مراكز شراء صافية قوية ودعموا الارتداد. وهذا أمر شائع خلال فترات النشوة والاتجاهات القوية.

المصدر: CFTC