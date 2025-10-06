ارتفاع الكاكاو 2% 🍫

تكسر عقود الكاكاو الآجلة (COCOA) سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، حيث تجد دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي لـ 200 أسبوع (EMA200، أسود).

انتعشت أسعار الكاكاو في بورصة لندن اليوم من أدنى مستوى لها في 20 شهرًا (حاليًا: +2%)، على الرغم من أن تحسن توقعات العرض من المرجح أن يستمر في الضغط على سعر السلعة. ووفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرغ، فإن استقرار الأحوال الجوية في غرب أفريقيا واستثمار المزارعين في محاصيل أكبر قد يؤديان إلى فائض من الكاكاو يبلغ حوالي 186,000 طن في الموسم المقبل.

ظلّ COCOA في اتجاه هبوطي مستمر لثمانية أسابيع، مما دفع مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار الزمني W1 إلى منطقة ذروة البيع. المصدر: xStation5