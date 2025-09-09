ارتفاع النفط والذهب مع الهجوم على الدوحة

في تطور غير مسبوق في سياق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، نفذت إسرائيل في 9 سبتمبر 2025 غارة جوية دقيقة على العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفة قياديين بارزين في حماس كانوا يشاركون في اجتماع سري لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي.

ردود فعل دولية وإقليمية

أدانت دولة قطر الغارة بشدة، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"اعتداء على سيادة دولة مستقلة"، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة.

وشملت الإدانات أيضًا الأمم المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، حيث اعتبرت هذه الدول أن العملية تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، وتشكل عرقلة خطيرة لمساعي الوساطة القائمة لإنهاء الحرب في غزة.

وجاءت الغارة في وقت حساس للغاية، تزامنًا مع مفاوضات مكثفة بوساطة أمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ما يعزز من احتمالية تعطيل المسار الدبلوماسي وتصعيد التوترات في المنطقة.

تأثير مباشر على الأسواق العالمية

الحدث لم يمر دون أثر اقتصادي. فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعًا فوريًا بنحو 1.6%، لتقترب من مستوى 67 دولارًا، مع اندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وسط تزايد المخاوف من تفجر أزمة جيوسياسية أوسع في الخليج.

كما سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة 3674$.

ورغم أن هذا الارتفاع في الأسعار كان متوقعًا كرد فعل مباشر، إلا أن بعض المحللين رجّحوا أن التوتر قد يهدأ سريعًا في حال استمرت إمدادات النفط العالمية دون انقطاع، وخصوصًا إذا كثّفت دول OPEC+ من إنتاجها لتعويض أي اضطرابات محتملة.

خلاصة

الغارة الإسرائيلية على الدوحة تمثل نقطة تحول خطيرة في مسار النزاع، ليس فقط من الناحية الأمنية، بل أيضًا على صعيد التحالفات الإقليمية والأسواق العالمية. وبينما تتصاعد ردود الفعل السياسية، تبقى الأنظار موجهة نحو تداعيات هذه العملية على المفاوضات الجارية وعلى مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط.