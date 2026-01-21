ارتفاع الذهب بنسبة 2% 📈 هل اقتربنا من حدوث تراجع في أسعار المعادن الثمينة؟

تواصل المعادن النفيسة صعودها القوي، حيث سجل الذهب اليوم مستويات قياسية جديدة، مقترباً من 4900 دولار للأونصة. كما تشهد الفضة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تتداول قرب 95 دولاراً للأونصة. ويعود هذا الارتفاع إلى ضعف الدولار الأمريكي، الذي تأثر سلباً بالنهج السياسي "غير المتوقع" لإدارة دونالد ترامب، والمخاوف طويلة الأجل التي تثيرها بشأن الطلب على سندات الدين الأمريكية.

ويبدو أن التوجه نحو الابتعاد عن الدولار في بعض دول البريكس سيستمر، متسارعاً بفعل "تسييس" عملة الاحتياط العالمية، وموقف البيت الأبيض الأكثر تشدداً. وهذا بدوره قد يُهدد مكانة سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن.

إضافةً إلى ذلك، فإن تغير نهج الولايات المتحدة، والذي يصل أحياناً إلى حد المواجهة، تجاه الدول الحليفة، قد يدفع البنوك المركزية الغربية الكبرى إلى التوقف، أو على الأقل تقليص، مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، وتوجيه جزء من احتياطياتها نحو الذهب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النهج الأمريكي المتغير، والذي يتسم أحياناً بالتصادم، تجاه الدول الحليفة، قد يدفع البنوك المركزية الغربية الكبرى إلى التوقف، أو على الأقل تقليص، مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، وتوجيه جزء من احتياطياتها نحو الذهب.

بالطبع، هذه ليست الحالة الأساسية التي نراها بوضوح اليوم، لكن الأسواق تحاول "استشراف المستقبل"، ويبقى الاستنتاج العام كما هو: في المستقبل المنظور، من المرجح أن تبقى أسعار المعادن النفيسة مدعومة ومائلة نحو الارتفاع.

مخطط الذهب (الإطار الزمني اليومي)

مع ذلك، يبقى السؤال: إلى أي مدى وبأي سرعة يمكن أن يستمر هذا الارتفاع الحالي؟ يحوم مؤشر القوة النسبية اليومي قرب 80، مما يشير بقوة إلى أن الذهب يقترب من منطقة "التشبع الشرائي". بالنظر إلى حركة السعر، قد يؤدي تصحيح محتمل إلى عودة المعدن نحو 4400 دولار للأونصة، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا على المخطط اليومي (EMA50، الخط البرتقالي). سيكمل هذا السيناريو أيضًا حركة تصحيحية بنسبة 1:1، حيث حدث انخفاض مماثل في الربع الرابع من عام 2025. لا يمكننا الجزم اليوم ما إذا كانت هذه الدفعة ستصل إلى 5000 دولار للأونصة، ولكن إذا انتهى الزخم الحالي بنسبة 1:1 تقريبًا مع مرحلة الصيف والخريف من العام الماضي، فقد يتوقف الارتفاع عند حوالي 4900 دولار للأونصة، مع احتمال تراجع إلى 4400 دولار للأونصة.

المصدر: xStation5