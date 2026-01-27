ارتفاع مؤشر US100 بنسبة 0.8%📈

تتفوق شركات التكنولوجيا الكبرى بوضوح على أداء السوق بشكل عام. فقد ارتفعت أسهم شركات إنفيديا، وآبل، وأمازون، ومايكروسوفت بنسبة تقارب 2%، بينما يأتي زخم إضافي من قطاع أشباه الموصلات. وترتفع أسهم شركتي تايوان لأشباه الموصلات (

) وإيه إس إم إل (

) بوتيرة أسرع من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة، مما يُعطي المؤشر دفعة قوية.