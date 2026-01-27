ارتفاع مؤشر US100 بنسبة 0.8%📈

تدعم أسهم أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) قبيل أحداثٍ هامة غدًا: قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الساعة 8:00 مساءً، مع مؤتمر صحفي لباول الساعة 8:30 مساءً) وإعلان أرباح شركتي ميتا بلاتفورمز (META.US) ومايكروسوفت (MSFT.US) بعد إغلاق السوق. ستعلن الشركتان نتائج الربع الرابع من عام 2025 بعد إغلاق السوق الأمريكية، ومن المرجح أن تُؤثر هذه النتائج على التوقعات خلال ذروة موسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية الحالي. كما يُساهم انخفاض قيمة الدولار بشكل حاد اليوم في دعم معنويات السوق الأمريكية بشكل عام.
- تتفوق شركات التكنولوجيا الكبرى بوضوح على أداء السوق بشكل عام. فقد ارتفعت أسهم شركات إنفيديا، وآبل، وأمازون، ومايكروسوفت بنسبة تقارب 2%، بينما يأتي زخم إضافي من قطاع أشباه الموصلات. وترتفع أسهم شركتي تايوان لأشباه الموصلات (TSMS) وإيه إس إم إل (ASML) بوتيرة أسرع من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة، مما يُعطي المؤشر دفعة قوية.
- يتفوق أداء شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل واضح على أداء السوق بشكل عام. يُعوض الأداء القوي لأسهم شركات تصنيع الرقائق العملاقة الضعف الملحوظ في قطاع البرمجيات، حيث انخفض سهم أوراكل بنسبة تقارب 4%. وقد يعكس هذا الأداء المتميز للشركات الرائدة في السوق إعادة توازن المحافظ الاستثمارية، بعد أن كانت أسهم "مجموعة ماج 7" من بين أضعف قطاعات المؤشرات الأمريكية الرئيسية لعدة أشهر.
- وبالنظر إلى موسم الأرباح حتى الآن (بيانات فاكت سيت حتى 23 يناير، مع إعلان 13% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها)، فقد تجاوزت 75% من الشركات توقعات صافي الأرباح، وتجاوزت حوالي 70% منها تقديرات الإيرادات. ويبلغ معدل نمو ربحية السهم السنوية الحالي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 8%، ولكن من المرجح أن يرتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ بعد إعلان شركات التكنولوجيا الكبرى عن نتائجها، ليصل إلى حوالي 15% على أساس سنوي.
- ويمثل هذا الربع الربع العاشر على التوالي الذي يشهد فيه المؤشر نموًا سنويًا في ربحية السهم. يُقيّم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا بنحو 22 ضعفًا للأرباح، أي أعلى بنسبة 10% تقريبًا من متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية، وأعلى بنسبة 15% تقريبًا من متوسطه خلال السنوات العشر الماضية الذي يقارب 19 ضعفًا.
مؤشر ستاندرد آند بورز 100 (النصف الأول من العام)
المصدر: xStation5
يسود اليوم تباين في معنويات سوق الأسهم بشكل عام، إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى تدعم زخم مؤشر ناسداك 100. المصدر: xStation5
